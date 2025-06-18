Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Возраст и регион повлияли на предвзятое отношение к молодым женщинам
Стигматизация молодых женщин — это процесс, при котором к девушкам относятся прдвзято, навешивают негативные ярлыки или ограничивают их возможности из-за возраста и пола. Это проявляется через стереотипы, дискриминацию, социальное давление и ожидания, которые мешают реализовать себя в учебе, работе или личной жизни. Ученые МГППУ выдвинули и подтвердили гипотезы о том, что на предрасположенность к стигматизации молодых женщин влияет возраст и регион проживания тех, кто высказывает осуждение и критику в адрес девушек. При этом «критикуемые» девушки, обучающиеся в гуманитарных вузах столицы, вопреки гипотезе о том, что стигматизация влияет на самоотношение и самооценку, способны сгладить влияние стигмы на личностное самоопределение.
Современная наука лишь начинает изучать, как трансформируются механизмы стигматизации в условиях цифровизации, глобализации и феминизации публичного пространства. Это не просто ярлыки, навязанные обществом, а сложный социальный механизм, который может незаметно влиять на самоотношение и самооценку, заставлять сомневаться в своих силах и даже принимать чужие стереотипы как часть собственной идентичности.
Почему одни женщины справляются с этим давлением, а другие годами несут груз внутренней стигмы? И как возраст и регион проживания влияют на склонность к стигматизации? Исследователи МГППУ занялись изучением различных психологических факторов стигматизации молодых женщин.
В работе приняли участие две выборки респондентов: (объекты стигматизации): 30 респондентов женщин 18-25 лет; средний возраст – 20,4 лет. Участниками исследования стали студентки Московских государственных университетов; (субъекты стигматизации): 115 респондентов 20-66 лет; 60% женщин и 40% мужчин; средний возраст – 36,5 лет. Участниками исследования стали представители 12 регионов России.
Исследование проводилось с использованием метода виньеток (факторный опрос), что обусловлено недостатком проверенных и надежных методик на тему стигматизации. Факторный опрос состоит из пяти виньеток, включающих в себя по две фотографии, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта в нейронной сети Lama AI СhatGPT, из которых респондент должен выбрать одну, отвечая на вопрос «Какой образ на фотографии больше соответствует Вашему пониманию, какой должна быть молодая женщина?». Виньетки были сформированы исходя из ответов респондентов первой выборки и включали в себя пять переменных: внешность; приоритеты: семейная жизнь или карьера; профессиональная деятельность; эмоциональный фон и реакции; вредные привычки.
Также с учетом важности субъективной оценки представлений о молодых женщинах, в опрос включена рефлексивная анкета, содержащая один открытый вопрос «Что, по Вашему мнению, молодая женщина должна ставить на первое место?», предполагающий развернутый ответ. В результате анализа рефлексивной анкеты были выявлены два типа ответов: стигматизирующие («семья», «продолжение рода» и так далее) и не стигматизирующие («себя», «самореализация» и так далее).
Согласно результатам исследования, высокие показатели самоуважения, аутосимпатии и самоинтереса у выборки молодых женщин, вопреки основной гипотезе, свидетельствуют о наличии компенсаторных механизмов, позволяющих нивелировать влияние стигмы на личностное самоопределение. Однако выявленные признаки стигматизации — внешность, приоритеты (семья или карьера), профессиональная деятельность, эмоциональные реакции и вредные привычки — указывают на области повышенного социального контроля, формирующего предпосылки для стигматизации и возможной дальнейшей дискриминации. Дополнительные выводы показали, что склонность к стигматизации сильнее проявляется у людей старшего возраста и у жителей регионов России по сравнению с жителями столицы. Это говорит о том, что возраст и особенности местной культуры влияют на появление и распространение стереотипов и стигм.
Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что стигматизация молодых женщин не носит прямолинейного характера, а проявляется как скрытая предрасположенность, актуализирующаяся под воздействием внешних факторов. Исследование рассматривает не все критерии стигматизации, полученные данные указывают на опосредованное влияние стигмы, требующее дальнейшего изучения с привлечением более широкого спектра переменных.
Исследование провели кандидат психологических наук Бойкина Екатерина и студентка третьего курса факультета «Юридическая психология» Грузова Екатерина. Научная работа опубликована в сборнике тезисов участников научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские работодатели наряду с традиционными методами поиска сотрудников все чаще стали прибегать к автоматизированным инструментам, среди которых, в частности, ресурсы рекрутинга на базе искусственного интеллекта. Технологии действительно шагнули так далеко, что программы с большими языковыми моделями могут даже проводить собеседования — это экономит трудовые и временные ресурсы, обеспечивает удобство и объективность процесса. Но без проблем все же не обходится. Научный сотрудник института «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ Юрий Чайников рассказал о том, какие проблемы могут возникнуть при собеседовании с ИИ и смогут ли в будущем кандидаты отказаться от такого формата найма в пользу традиционного.
Международная группа исследователей разработала методику, которая самостоятельно настраивает математическую модель магнитного взаимодействия. Новый алгоритм позволит более реалистично моделировать и проектировать материалы с требуемыми свойствами и предсказывать их свойства перед экспериментальной проверкой.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ экспериментально показала, что люди, страдающие биполярным расстройством, считают мир более нестабильным, чем он есть на самом деле, и из-за этого чаще принимают нерациональные решения. Ученые предполагают, что полученные результаты позволят в будущем разработать более точные методы диагностики и терапии биполярного аффективного расстройства.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Разбор полетов: как Naked Science и «Новая газета» считали смертность от коронавируса в Москве
Как возникают миражи?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии