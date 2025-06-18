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1 час назад
МГППУ
56

Возраст и регион повлияли на предвзятое отношение к молодым женщинам

5.1

Стигматизация молодых женщин — это процесс, при котором к девушкам относятся прдвзято, навешивают негативные ярлыки или ограничивают их возможности из-за возраста и пола. Это проявляется через стереотипы, дискриминацию, социальное давление и ожидания, которые мешают реализовать себя в учебе, работе или личной жизни. Ученые МГППУ выдвинули и подтвердили гипотезы о том, что на предрасположенность к стигматизации молодых женщин влияет возраст и регион проживания тех, кто высказывает осуждение и критику в адрес девушек. При этом «критикуемые» девушки, обучающиеся в гуманитарных вузах столицы, вопреки гипотезе о том, что стигматизация влияет на самоотношение и самооценку, способны сгладить влияние стигмы на личностное самоопределение.

МГППУ
# женщины
# осуждение других
# стереотипы
# стигматизация
В МГППУ узнали, как возраст и регион влияют на стигматизацию женщин / © Semyon Borisov, unsplash.com

Современная наука лишь начинает изучать, как трансформируются механизмы стигматизации в условиях цифровизации, глобализации и феминизации публичного пространства. Это не просто ярлыки, навязанные обществом, а сложный социальный механизм, который может незаметно влиять на самоотношение и самооценку, заставлять сомневаться в своих силах и даже принимать чужие стереотипы как часть собственной идентичности.

Почему одни женщины справляются с этим давлением, а другие годами несут груз внутренней стигмы? И как возраст и регион проживания влияют на склонность к стигматизации? Исследователи МГППУ занялись изучением различных психологических факторов стигматизации молодых женщин.

В работе приняли участие две выборки респондентов: (объекты стигматизации): 30 респондентов женщин 18-25 лет; средний возраст – 20,4 лет. Участниками исследования стали студентки Московских государственных университетов; (субъекты стигматизации): 115 респондентов 20-66 лет; 60% женщин и 40% мужчин; средний возраст – 36,5 лет. Участниками исследования стали представители 12 регионов России.

Пример двух виньеток для факторного опроса «Представления о современной молодой женщине» / © Сгенерировано нейросетью Lama AI, пресс-служба МГППУ

Исследование проводилось с использованием метода виньеток (факторный опрос), что обусловлено недостатком проверенных и надежных методик на тему стигматизации. Факторный опрос состоит из пяти виньеток, включающих в себя по две фотографии, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта в нейронной сети Lama AI СhatGPT, из которых респондент должен выбрать одну, отвечая на вопрос «Какой образ на фотографии больше соответствует Вашему пониманию, какой должна быть молодая женщина?». Виньетки были сформированы исходя из ответов респондентов первой выборки и включали в себя пять переменных: внешность; приоритеты: семейная жизнь или карьера; профессиональная деятельность; эмоциональный фон и реакции; вредные привычки.

Также с учетом важности субъективной оценки представлений о молодых женщинах, в опрос включена рефлексивная анкета, содержащая один открытый вопрос «Что, по Вашему мнению, молодая женщина должна ставить на первое место?», предполагающий развернутый ответ. В результате анализа рефлексивной анкеты были выявлены два типа ответов: стигматизирующие («семья», «продолжение рода» и так далее) и не стигматизирующие («себя», «самореализация» и так далее).

Согласно результатам исследования, высокие показатели самоуважения, аутосимпатии и самоинтереса у выборки молодых женщин, вопреки основной гипотезе, свидетельствуют о наличии компенсаторных механизмов, позволяющих нивелировать влияние стигмы на личностное самоопределение. Однако выявленные признаки стигматизации — внешность, приоритеты (семья или карьера), профессиональная деятельность, эмоциональные реакции и вредные привычки — указывают на области повышенного социального контроля, формирующего предпосылки для стигматизации и возможной дальнейшей дискриминации. Дополнительные выводы показали, что склонность к стигматизации сильнее проявляется у людей старшего возраста и у жителей регионов России по сравнению с жителями столицы. Это говорит о том, что возраст и особенности местной культуры влияют на появление и распространение стереотипов и стигм.

Выраженность критериев стигматизации по результатам факторного опроса «Представления о современной женщине» и рефлексивной анкеты второй выборки / © Бойкина Е., Грузова Е., пресс-служба МГППУ

Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что стигматизация молодых женщин не носит прямолинейного характера, а проявляется как скрытая предрасположенность, актуализирующаяся под воздействием внешних факторов. Исследование рассматривает не все критерии стигматизации, полученные данные указывают на опосредованное влияние стигмы, требующее дальнейшего изучения с привлечением более широкого спектра переменных.

Исследование провели кандидат психологических наук Бойкина Екатерина и студентка третьего курса факультета «Юридическая психология» Грузова Екатерина. Научная работа опубликована в сборнике тезисов участников научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.

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МГППУ
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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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# женщины
# осуждение других
# стереотипы
# стигматизация
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