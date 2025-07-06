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Инфографика: страны с наименьшим количеством детей в 2025 году

У жителей многих стран с высоким уровнем дохода появляется все меньше детей. В этих государствах значительно упал уровень рождаемости и выросла продолжительность жизни.

Инфографика: страны с наименьшим количеством детей в 2025 году / © Visualcapitalist

На инфографике показан рейтинг 36 стран, в которых менее одной пятой населения моложе 18 лет. Данные для визуализации получены из доклада ООН «Перспективы мирового населения».

Наименьшее количество детей в общей численности населения в 2025 году — в Гонконге (12,6%), Южной Корее (12,9%) и Японии (14,0%).

В пяти крупнейших экономиках стран Восточной Азии (Гонконг, Южная Корея, Япония, Тайвань и Сингапур) отмечаются показатели рождаемости ниже уровня воспроизводства. Южная Корея выделяется особенно: в 2023 году уровень рождаемости в этой стране упал до самого низкого в мире значения — 0,72.

В остальной части рейтинга доминирует Европа: лидируют Италия (14,6%), Португалия (15,6%) и Германия (16,6%).

Низкий уровень рождаемости сохраняется с 1990-х годов, а миграция лишь частично компенсирует старение населения.

По прогнозам, к 2030 году средний возраст жителей Италии достигнет 50 лет, что осложнит финансирование и без того проблемной пенсионной системы.