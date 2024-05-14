Пляж в городе и сад на крыше: в Пермском Политехе рассказали, как адаптироваться к глобальным изменениям климата

Аномальные холода и снег — чего только не увидели россияне в майские праздники. К международному дню климата,15 мая, Александр Сурков, кандидат технических наук, доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, рассказал, какие еще погодные явления перестают быть аномальными, кто окажется в группе риска из-за глобального потепления, как поменяется режим посадки сельхозкультур, зачем замораживают грунт и какие проблемы предстоит решить строителям, чтобы адаптировать дома к климату через 50 лет.

«В последнее время мы наблюдаем погодно-климатические явления, которые нетипичны для климатических поясов и сезонов. Ураганы стали формироваться чаще и не только на территории США, для которой они характерны. Теперь и у нас наблюдают явления, связанные с усиленным, шквалистым ветром — так называемые ветровалы», — рассказывает Александр Сурков.

Совсем недавно многие территории пострадали от серьезных наводнений, которые оставили без крова тысячи людей. Сильнее всего пострадали Оренбургская, Тюменская, Курганская области, Алтайский край. Основная причина значительных объемов талой воды — слишком быстрый сход снега весной, из-за чего реки переполняются, а земля не успевает впитывать влагу.

В целом, в мире наблюдается значительное количество опасных метеорологических явлений, связанных с изменением климата. Прежде всего, это лесные пожары в летний период. Они являются проблемой не только для России: штат США Калифорния постоянно сталкивается с данным явлением. Португалия и Испания также страдают от этого.

«При этом последние три года в Пермском крае специалисты фиксируют дефицит осадков. Снега зимой выпадает мало, а летом дожди крайне редки, при этом температура в теплое время года достаточно превышала те среднегодовые максимумы, которые для Прикамья характерны», — добавляет эксперт ПНИПУ.

Климатические изменения характерны для всего земного шара, но проявляются они неравномерно. Глобальное потепление заметнее в высоких широтах, например, в России темпы роста среднегодовой температуры в 2,5 раза выше, чем в среднем по миру. Таяние ледников — одно из тех негативных изменений нашей планеты, которое мы наблюдаем давно. Правительства островных государств, расположенных в Индийском океане, бьют тревогу: уже к концу этого века, к примеру, Мальдивы, полностью окажутся под водой.

Кто окажется в группе риска из-за глобального потепления?

В 2010 году в Москве стояла небывалая жара. Тогда же, по статистике, смертность сильно превысила показатели прошлых лет. Связано это было как раз с аномальными погодными условиями, к которым многие не сумели адаптироваться. Кроме того, жара навредила тем людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний: их организм просто не выдерживал перегрева. Сильнее всего тепловой удар рискуют получить маленькие дети, беременные женщины, люди пожилого возраста, а также те, кто страдает от хронических заболеваний.

«Акклиматизироваться в условиях длительной жары просто не выйдет. Если организм не охлаждается ни днем, ни ночью, то испытывает повышенную нагрузку. Из-за этого даже здоровый человек может оказаться в группе риска и столкнуться с негативными последствиями, в том числе погибнуть», — отмечает Александр Сурков.

Когда люди переезжают, например, из городов и регионов Севера в Краснодарский край, им следует быть осторожными, и дело не только в жаре. На Севере жители получают от солнца довольно небольшое количество ультрафиолета. Потому их организм сложно привыкает к условиям южных солнечных регионов. Из-за повышенного воздействия света могут развиться онкологические заболевания, в частности рак кожи.

Какие есть методы борьбы с изменениями климата?

Препятствовать изменениям климата можно двумя способами — адаптацией и митигацией. В первом случае подразумеваются методы снижения влияния климатических изменений на человека, растения, инженерные сооружения. Во втором — уменьшение воздействия человеческой деятельности на климат и окружающую среду. Добиться этого можно сокращением выбрасываемых парниковых газов в атмосферу, например, развитием альтернативной энергетики, переходом на электромобили и отказом от машин с двигателем внутреннего сгорания, внедрением новых видов топлива, расширением вторичного производства.

В качестве мер по адаптации к изменениям климата, в частности, к волнам жары, в городах разумно установить питьевые фонтанчики. Справиться с перегревом поможет создание сухих пляжей — специальных зон отдыха в городе, покрытых песком, но не примыкающих к водоему. Спрятаться от палящих солнечных лучей можно в зеленых зонах, парках и скверах. Благодаря тени от деревьев температура будет значительно ниже, чем на заасфальтированных улицах города.

Необходимы также программы по формированию здорового образа жизни и вовлечению населения в занятия спортом. Это позволит поддерживать иммунитет и сопротивляемость организма стрессу из-за изменений климата.

При этом важно уделять внимание строительству и поддержанию качественных дорог. В случае возникновения чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных явлений экстренные службы должны своевременно добраться и оказать помощь пострадавшим.

Как изменятся растения из-за засухи и потепления?

«Около половины территории России покрыто лесами, 80 процентов которых — хвойные. Конечно, через 50 лет хоть и станет значительно теплее, но пальмы на их месте расти не будут. Но уже сейчас мы наблюдаем, как лиственные деревья, более теплолюбивые, вытесняют хвою. В будущем это предстоит учесть лесопромышленному комплексу», — рассказывает Александр Сурков.

Кстати, лес служит отличным прикрытием для сельскохозяйственных культур. Создание защитных лесополос ограждает полезные растения от водной и ветровой эрозии: сильные дожди уносят почву с полей, чему естественное препятствие должно помешать. Кроме того, грамотно высаженные деревья будут сохранять влагу, создавать благоприятный микроклимат для сельхозкультур.

Селекционеры также выводят сельскохозяйственные культуры, которые более засухоустойчивы. Например, они легче переносят недостаток влаги. Также применяют другой режим посадки: засеивают почву, как только сойдет снег, а земля сохранит его влагу.

Что случилось с режимом дождей?

«Ранее в умеренном климате осадки выпадали равномерно и в соответствии с сезоном, благодаря чему влажностный и температурный режимы формировали комфортный климат. Сейчас мы наблюдаем иную картину: засушливый период занимает больше времени, а месячная норма осадков может выпасть за 3-4 дня. Это приводит, в том числе, к наводнениям. Среднегодовое количество осадков при этом меняется незначительно. От перемен дождевого режима сильнее всего страдают регионы Дальнего Востока. Лесные пожары начинают свирепствовать там практически сразу после окончания зимы», — объясняет эксперт Пермского Политеха.

Какие проблемы предстоит решить строителям?

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа расположены в зоне многолетней мерзлоты. Многие здания там были построены еще до 1980 года, по строительным нормам и правилам своего времени. Тогда никто не предполагал, что «вечная» мерзлота начнет так активно таять. И сейчас такие здания находятся в зоне разрушений, поскольку сваи, держащие дом, приходят в движение из-за потери несущей способности грунта. Из-за этого здания проваливаются, покрываются трещинами. Соответственно, появляется угроза их полного обрушения.

Решают эту проблему с помощью мощных холодильных установок, которые устанавливают под здание — так удается «заморозить» грунт. Тем не менее, технология обходится довольно дорого. Рано или поздно сами здания придут в негодность, поэтому необходимость пересмотреть и доработать строительные нормы и правила появилась уже сейчас. Обновления и приспособления со временем потребуют коммунальные инфраструктуры.

Защитить жилые здания от перегрева вполне реально и существующими методами. Прежде всего, кондиционер позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении. Правда, сейчас они устанавливаются по инициативе жильца, а не массово в каждой квартире. Вероятно, со временем потребуется размещать обширные системы кондиционирования в жилых домах. Светлый цвет стен и «зеленые», засаженные растениями» крыши здания также воспрепятствуют сильному нагреву.

«В последнее время в мире, в том числе в России, активно развивается так называемое «зеленое строительство», или экостроительство. Благодаря этому здания становятся более устойчивыми к погодным катаклизмам, биопозитивными, их стараются грамотно вписать в окружающую среду», — добавляет Александр Сурков.

Ветровая нагрузка в городах также меняется: из-за перестройки ландшафта, вырубки растительности под жилой комплекс во дворах и между зданиями возникает эффект аэродинамической трубы. Из-за этого территорию продувает сильным ветром. Поэтому ветровую нагрузку также следует учитывать при возведении новых строений.

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ПНИПУ 636 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.