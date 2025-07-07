Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые нашли способ добывать водород с помощью газа со свалок
Ученые разработали высокоэффективный платина-кобальтовый катализатор для производства водорода из метана. Сырьем может стать возобновляемый источник — биогаз, образующийся на свалках при разложении органики, что позволит получить «зеленый» водород. Открытие совершила команда исследователей из РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН и Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН.
Водород считается одним из наиболее перспективных, экологически чистых видов топлива, в разы превосходящим по энергоемкости бензин. Его использование до сих пор сталкивается с технологическими трудностями, в частности высокой стоимостью производства.
Процесс конверсии метана в водород через стадию получения синтез-газа (смеси монооксида углерода и водорода) впервые был исследован в 1920-х годах. С этого времени велись разработки катализаторов, необходимых для проведения реакции. Большинство ранее разработанных материалов подвержены сильному зауглероживанию, что диктовало необходимость их регенерации и удорожало использование.
Исследования команды ученых Губкинского университета, ИНХС и ИОНХ РАН подтвердили, что новый платина-кобальтовый катализатор почти не подвержен зауглероживанию. Кроме того, созданный материал дешевле в применении, так как не требует предвосстановления водородом и стабильно работает на протяжении не менее 60 часов.
Катализатор показал высокую эффективность в получении водородсодержащих газов реакциями кислородной конверсии метана и углекислотного риформинга метана при температурах 600–900 градусов.
«Использование нового катализатора может сделать водородную энергетику более доступной. Разработанный материал можно использовать в действующем промышленном процессе получения синтез-газа без модернизации существующего оборудования для замещения импортных аналогов», — отметил профессор кафедры общей и прикладной химии Губкинского университета Алексей Локтев. Он добавил, что к разработке уже проявили интерес крупные энергетические компании России.
Уникальность катализатора определяется новым методом его синтеза — пропиткой гидроталькитоподобного носителя на основе магния-алюминия водным раствором гетерометаллического ацетатного комплекса платины и кобальта с последующим прокаливанием. Катализатор позволяет достигать выхода синтез-газа более 50% уже при 700 градусах, при 800 градусах – более 80%, а при 900 градусах почти 100%.
Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.
Единственная генетическая замена в иммунном белке сделала человека более уязвимым к раку по сравнению с приматами. Эта мутация позволила опухолям отключать важный механизм защиты иммунной системы, что объяснило неэффективность некоторых видов иммунотерапии. Зная это, получится сделать лечение солидных опухолей эффективнее.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Международная группа физиков из России (включая ученых ТГУ), Казахстана и Японии экспериментально зафиксировала необычное явление: стрела, движущаяся прямолинейно, оставляет за собой след в форме винтовой спирали. Это противоречит классическим представлениям, но было подтверждено в эксперименте с переходным излучением. Открытие меняет существующие взгляды на природу закрученного света и имеет значительные перспективы как для фундаментальных исследований, так и для прикладных технологий.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Силы света: как путешествовать через вещество?
5 удивительных сферических видеопанорам от AirPano
Нобелевская премия по физике 2018 года присуждена за изобретения в области лазерной физики
Изобретатели радио: незнаменитая дуэль
30 научных терминов, которые должен знать каждый
Шестой «Терминатор»: как сломать физику времени
«Икебана» счастливого брака
Земля в занимательных числах
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии