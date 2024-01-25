Психологи увидели пользу в видеоиграх с насилием

Исследования о влиянии на людей компьютерных игр с насилием часто показывали, что они способны вызывать рост уровня агрессии и стресс. В новой работе психологи из Люксембурга продемонстрировали, что реакция игроков на жестокие видеоигры — это сложный и неоднозначный вопрос. В некоторых случаях воздействие может оказаться положительным.

По признанию одного из авторов Гэри Ли Вагенера (Gary Lee Wagener), докторанта в области поведенческих и когнитивных наук Люксембургского университета, тема компьютерных игр ему близка, поскольку он сам увлекался ими с детства.

«Я играл, потому что это было здорово, меня привлекали возможность соревноваться и интересные сюжеты. Кроме того, так я снимал повседневный стресс. Занявшись психологией, я стал изучать исследования, особенно о влиянии видеоигр, и заметил противоречия в работах. В некоторых говорилось, что жестокие игры усиливают агрессивное поведение, другие не подтверждали это. Мне не нравилось, что сообщения СМИ по этой теме никак не отражали дискуссионность вопроса. Поэтому решил сам исследовать влияние видеоигр с насилием», — рассказал Вагенер.

Совместно с коллегами ученый провел эксперимент с участием 54 добровольцев-мужчин, которых пригласили с помощью рассылок по электронной почте и соцсетях, а также рекламных объявлений. Большинство (49 человек из 54) подтвердили, что играют в видеоигры на консоли, ПК, смартфоне или планшете.

Добровольцев в случайном порядке разделили на две группы и предложили в течение 25 минут сыграть в «Uncharted 4: путь вора». В одном случае сюжет включал жестокие сцены, а в другом они отсутствовали.

Чтобы оценить, как игра подействовала на испытуемых, исследователи до начала сеанса и по его завершении измерили у них уровень кортизола (гормон стресса) и тестостерона по образцам слюны. Также участники заполнили опросник Dark Tetrad на выявление «темных» черт личности — макиавеллизма, психопатии, нарциссизма и повседневного садизма. Плюс для оценки агрессивности послужил имплицитный ассоциативный тест (Implicit Association Test, IAT).

В итоге авторы получили результаты, опровергающие многие предыдущие исследования. Ни в одной из групп ученые не обнаружили значимых изменений в уровне тестостерона. Более того, у добровольцев, видевших насилие во время игры, уровень кортизола не вырос, а снизился. То есть жестокости в игре не усилили стресс, а ослабили его.

Тест IAT, позволяющий понять, насколько человек ассоциирует себя с агрессивными мыслями или поведением, не выявил существенных различий между двумя группами добровольцев. Это говорит о том, что непродолжительный просмотр сцен насилия в видеоиграх может не настолько влиять на склонность человека к агрессии, как предполагали авторы других исследований.

Примечательно, что у испытуемых с более выраженными чертами макиавеллизма, предполагающего склонность к манипулированию и использованию других, после игры с насилием в сюжете уровень кортизола упал сильнее. При этом в группе, игравшей без сцен жестокости, у добровольцев с повышенными показателями по макиавеллизму уровень кортизола оказался выше.

Такие результаты означают, что реакция людей на жестокость в видеоиграх может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей личности. Впрочем, подобных корреляций по другим рассмотренным чертам — садизму, психопатии и нарциссизму — исследователи не выявили.

По словам авторов, эксперимент наглядно показал, что четкой картины об однозначном вреде жестоких видеоигр нет. Они не обязательно повышают агрессивность, а иногда могут успокаивающе действовать на игроков и снимать стресс.

Как и другие, это исследование, опубликованное в журнале Physiology & Behavior, имеет ряд ограничений. Главные из них — небольшой размер выборки и участие в эксперименте только добровольцев-мужчин.

Чтобы до конца разобраться в сложной взаимосвязи содержания видеоигр, физиологических и когнитивных реакций на них и различных типов личности, нужны дополнительные, более обширные исследования с участием женщин, заключили ученые.

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