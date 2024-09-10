Исследователи паранормального оказались сродни скептикам

Если исследователи изучают паранормальные явления, значит ли это, что им чужды здравое рассуждение и готовность рассматривать разные свидетельства, в том числе не совпадающие с их убеждениями? Американские ученые выяснили, что хотя такие специалисты верят в существование пси-феноменов, на самом деле они ближе не к почитателям сверхъестественного, а к скептикам с активным непредвзятым мышлением.

Вопрос о том, существуют ли люди с экстрасенсорными способностями вроде ясновидения, телепатии или психокинеза, давно занимает человечество и вызывает споры. Многие охотно верят в подобное. Например, во время опроса YouGov в США более 60% американцев заявили, что хотя бы раз сталкивались с каким-то паранормальным явлением.

В России исследование ВЦИОМ в 2024 году показало, что ни во что сверхъестественное и необъяснимое не верят только четверть респондентов. Среди опрошенных 37% также заявили, что смотрят телепередачи или видео в интернете о сверхъестественных способностях, колдунах, магах либо выступления астрологов.

В академических кругах, как правило, скептически относятся к такого рода взглядам, считая их иррациональными и ненаучными. Тем не менее исследования пси-феноменов ведут с XIX века и продолжают по сей день, а их результаты публикуют в журналах по психологии и нейронаукам.

Группа специалистов в области психиатрии и нейроповеденческих наук из Университета Вирджинии (США) предположила, что исследователи паранормального все же отличаются от просто интересующихся непознанным и в своем подходе к изучению таких явлений напоминают скорее скептиков с аналогичным академическим образованием.

Чтобы проверить гипотезу, ученые рассмотрели когнитивные стили четырех групп из нескольких десятков человек: исследователей паранормального и непрофессионалов, верящих в подобное, а также скептиков — ученых и обычных людей. Статья об этом недавно вышла в журнале Frontiers in Psychology.

Анализ результатов опросов ожидаемо показал, что изучающие пси-феномены сообщали о гораздо большей вере в такие явления и опыте их переживания, нежели ученые-скептики. Вместе с тем когнитивные стили у представителей двух, казалось бы, противоборствующих групп были схожими: первым и вторым практически в одинаковой мере оказались свойственны активное непредвзятое мышление и потребность в завершении, то есть желание получить четкий ответ и разрешить проблему или вопрос.

Кроме того, активное непредвзятое мышление у исследователей паранормального было выраженнее, чем у простых людей, верящих в сверхъестественное. Это значит, что первые в большей степени готовы рассматривать свидетельства, противоречащие их взглядам.

«Таким образом, результаты говорят о том, что хотя исследователи паранормального и ученые-скептики философски и эмпирически расходятся друг с другом, они не отличаются в подходе к принципам „хорошего“ размышления при рассмотрении свидетельств пси-феноменов», — заключила ведущий автор исследования Мариета Пехливанова (Marieta Pehlivanova).

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