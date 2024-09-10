Белорусские инженеры создали комплекс для непрерывной транспортировки навалочных грузов

Типичный путь доставки навалочных грузов от карьера до горно-обогатительного комбината выглядит как бесконечный поток груженных породой самосвалов, которые неспешно перемещаются по грунтовым дорогам. Транспортировка грузов с помощью автомобильной карьерной техники требует усилий большого числа людей, множества ресурсов и наносит серьезный вред экологии. Белорусские инженеры разработали комплекс «Юнитранс» для непрерывной магистральной транспортировки навалочных грузов без промежуточных перевалок с минимальным воздействием на окружающую среду.

Конструкция комплекса

Основные составные части транспортно-инфраструктурного комплекса «Юнитранс» – это рельсо-струнная эстакада и многоколесное непрерывное транспортное средство с грузонесущей конвейерной лентой.

Рельсо-струнная эстакада представляет собой надземное или надводное сооружение, основными элементами которого являются путевая структура, анкерные и промежуточные опоры. Путевая структура состоит из предварительно напряженных струнных рельсов – неразрезных балок с натянутыми в продольном направлении струнами (стальные проволоки либо арматурные канаты), собранных в единую конструктивную систему, которая выполняет функции пролетного строения и рельсового пути.

© Unitsky String Technologies Inc.

Основные нагрузки от путевой структуры и многоколесного непрерывного транспортного средства (от натяжения, температурные, весовые и так далее) воспринимают анкерные опоры. Это позволяет сделать промежуточные опоры, которые служат для поддержания путевой структуры и восприятия вертикальных и поперечных горизонтальных эксплуатационных нагрузок, легкими, дешевыми и технологичными при монтаже.

Многоколесное непрерывное транспортное средство представляет собой ленточно-колесный рельсовый транспортер с кузовом из конвейерной ленты. Транспортер перемещается по рельсам путевой структуры на ходовых роликах и приводится в движение внешним тяговым приводом, размещенным в анкерных опорах.

Для защиты груза от осадков и выдувания мелких фракций предусмотрено укрытие с бортовым уплотнителем, которое обеспечивает экологичность транспортировки и сохранность перевозимого материала.

© Unitsky String Technologies Inc.

Функционирование комплекса «Юнитранс» обеспечивает автоматизированная система управления (АСУ). Она в режиме реального времени осуществляет мониторинг транспортного и технологического процессов в автоматическом режиме. За счет этого участие людей в работе «Юнитранса» сведено к минимуму – только отслеживание работы АСУ и принятие решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Все работы по обслуживанию элементов комплекса проводятся без его остановки в специальном сервисном центре. Плановый и текущий ремонты выполняются с минимальными регламентными остановками.

Преимущества комплекса

Хотя принципом работы комплекс отчасти напоминает классический конвейер, это разные системы. И здесь у «Юнитранса» имеются ключевые преимущества:

• в 3–4 раза меньшее энергопотребление за счет более низкого сопротивления движению благодаря качению стальных роликов по стальному рельсу;

• в 2–3 раза больший ресурс грузонесущей ленты благодаря отсутствию ее локальной деформации и передачи тягового усилия, а также меньшему требуемому натяжению;

• в 5 раз большая горизонтальная длина непрерывных участков;

• в 4–5 раз меньшая материалоемкость напряженной рельсо-струнной эстакады.

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Пилотный проект

Действующий опытный образец комплекса «Юнитранс» находится в ЭкоТехноПарке (г. Марьина Горка). Решение предназначено для перевозки гранитного щебня. Горизонтальная длина комплекса составляет 435 метров, а годовая проектная производительность – два миллиона тонн.

Перспективный проект

Для организации магистральной перевозки разработан проект комплекса «Юнитранс» с горизонтальной длиной 10 километров и проектной производительностью 15 миллионов тонн в год. По предварительной оценке, один такой комплекс сможет заменить работу 50 самосвалов грузоподъемностью 25 тонн и 150 водителей.

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Unitsky String Technologies Inc. 15 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.