Молодые женщины лучше мужчин приняли себя такими, какие они есть

В МПСУ выяснили, что субъективное благополучие и жизненные ориентации, самооценка, самоэффективность и удовлетворенность базовых психологических потребностей на этапе ранней взрослости (25-35 лет) выше у женщин, чем у мужчин. С возрастом наблюдается тенденция к росту интегрального показателя субъективного благополучия у обоих полов. При этом ощущение счастья оказалось слабо связано с показателями самооценки и самоэффективности человека.

Переход к взрослости связан с рядом сложностей — окончание учебы, поиск работы и начало карьеры, уход из родительского дома, поиски партнера и построение отношений. Бытует мнение, что мужчины счастливее женщин, так как у последних больше поводов для волнений по разным причинам.

Соответственно, у них ниже уровень удовлетворенности в жизни, что сказывается на ощущении своего благополучия. Также считается, что существует взаимосвязь между личной реализацией человека, включающей самооценку, самоэффективность, осмысленность жизни и удовлетворение базовых психологических потребностей, и восприятием индивидуумом продолжительного счастья.

Магистрант МПСУ Алла Бабий под руководством кандидата психологических наук, доцента Елены Корж изучила уровень социального благополучия мужчин и женщин в возрастных группах 25-30 и 31-35 лет, а также взаимосвязь с показателями осмысленности жизни, самооценкой, самоэффективностью и удовлетворением базовых психологических потребностей. В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 25 до 35 лет. Из них 40 женщин и 25 мужчин (60 и 40 процентов соответственно).

Результаты показали, что интегральный показатель психологического благополучия и его компоненты у женщин возрастной категории 25-35 лет в целом выше, чем у мужчин того же возраста. Исследование также подтвердило, что ощущение счастья выше у женщин и мужчин в возрастной группе 31-35 лет, чем у лиц того же пола 25-30 лет. Таким образом, можно предположить, что взросление и приобретение жизненного опыта, который дает понимание и переоценку первоначальных желаний и стремлений, являются факторами, способствующими достижению субъективного благополучия.

Применение сложного математического анализа отдельных показателей позволило сделать вывод, что самооценка и самоэффективность не оказывают значительного влияния на ощущение психологического благополучия. Это значит, что быть счастливыми могут не только умные и красивые. И, похоже, что молодые женщины склонны лучше сверстников мужчин к принятию самих себя такими, какие они есть.

Результаты говорят о важности учета возрастных и гендерных особенностей при анализе психологического благополучия и его компонентов, а также подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этой области для более глубокого понимания факторов, влияющих на психологическое благополучие молодых людей, строящих свою карьеру после окончания вуза.

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МПСУ 1 статей Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.