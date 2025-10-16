Уведомления
Ученые в крупном эксперименте опровергли влияние всплеска тестостерона на поведение мужчин
Исследование на выборке из 1000 человек не подтвердило, что краткосрочные колебания гормона сказываются на готовности мужчин к риску, соперничеству и альтруизму.
Авторы многих прошлых научных работ находили связь между всплеском тестостерона, основного мужского гормона, и склонностью представителей сильной половины человечества к рискованным поступкам, конкуренции, а также их просоциальным поведением. Однако подобные исследования обычно проводили на небольших выборках, что могло влиять на достоверность результатов.
Международная группа специалистов из Швеции, США, Канады и Японии перепроверила, как действует кратковременный подъем уровня тестостерона на мужчин, на более внушительной группе из 1000 человек. Это в 10-20 раз больше, чем в типичных предыдущих исследованиях. В итоге эффект, о котором ранее сообщали, не подтвердился, что подчеркнуло важность масштабных экспериментов для надежности выводов. Статья об этом вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
К новому двойному слепому плацебо-контролируемому исследованию привлекли мужчин от 18 до 45 лет. Испытания проходили в трех районах Канады в период между 2018 и 2023 годами. Участников случайным образом делили на две группы: одни получали разовую дозу тестостерона (11 миллиграммов), а другие — плацебо. Препарат в форме геля наносили на слизистую носа, причем испытуемые не знали, есть в нем гормон или нет. Уровень тестостерона в обеих группах отслеживали по анализам образцов слюны.
Спустя 30 минут мужчины заполняли опросники и выполняли серию заданий на принятие решений, которые традиционно используют для оценки особенностей поведения, таких как готовность к риску, щедрость, справедливость, доверие и стремление конкурировать.
Сопоставив результаты, исследователи не обнаружили статистически значимой разницы между двумя группами. Под действием тестостерона мужчины в среднем принимали такие же решения, как участники, получившие плацебо. Повышение уровня гормона существенно не отражалось на стремлении испытуемых рисковать, совершать альтруистичные поступки или соперничать, а также на отношении к несправедливости.
Исследователи подчеркнули, что хотя их данные опровергли прежние предположения о влиянии краткосрочных колебаний тестостерона на действия мужчин, это не значит, что никакой роли в поведении гормон не играет. Эффект может проявляться при других дозировках или при долгосрочных вариациях в уровне тестостерона. Также в будущих экспериментах могли бы поучаствовать женщины.
Тем не менее авторы назвали свой вклад в изучение темы важным, добавив, что их работа наглядно продемонстрировала необходимость проверки результатов небольших исследований на крупных выборках.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
Исследователи нашли в древнейших породах Гренландии, Канады и Южной Африки следы вещества с «внеземным» соотношением изотопов. По их мнению, его принесла прото-Земля — предшественник нашей планеты, предположительно существовавший до ее столкновения с другой планетой и образования Луны.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
