  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 октября, 12:59
Юлия Трепалина
26

Ученые в крупном эксперименте опровергли влияние всплеска тестостерона на поведение мужчин

❋ 4.5

Исследование на выборке из 1000 человек не подтвердило, что краткосрочные колебания гормона сказываются на готовности мужчин к риску, соперничеству и альтруизму.

Психология
# мужчины
# поведение
# рискованное поведение
# тестостерон
# эксперимент
рискованное поведение
© Jules Kassas, unsplash.com

Авторы многих прошлых научных работ находили связь между всплеском тестостерона, основного мужского гормона, и склонностью представителей сильной половины человечества к рискованным поступкам, конкуренции, а также их просоциальным поведением. Однако подобные исследования обычно проводили на небольших выборках, что могло влиять на достоверность результатов.

Международная группа специалистов из Швеции, США, Канады и Японии перепроверила, как действует кратковременный подъем уровня тестостерона на мужчин, на более внушительной группе из 1000 человек. Это в 10-20 раз больше, чем в типичных предыдущих исследованиях. В итоге эффект, о котором ранее сообщали, не подтвердился, что подчеркнуло важность масштабных экспериментов для надежности выводов. Статья об этом вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

К новому двойному слепому плацебо-контролируемому исследованию привлекли мужчин от 18 до 45 лет. Испытания проходили в трех районах Канады в период между 2018 и 2023 годами. Участников случайным образом делили на две группы: одни получали разовую дозу тестостерона (11 миллиграммов), а другие — плацебо. Препарат в форме геля наносили на слизистую носа, причем испытуемые не знали, есть в нем гормон или нет. Уровень тестостерона в обеих группах отслеживали по анализам образцов слюны.

Спустя 30 минут мужчины заполняли опросники и выполняли серию заданий на принятие решений, которые традиционно используют для оценки особенностей поведения, таких как готовность к риску, щедрость, справедливость, доверие и стремление конкурировать.

Сопоставив результаты, исследователи не обнаружили статистически значимой разницы между двумя группами. Под действием тестостерона мужчины в среднем принимали такие же решения, как участники, получившие плацебо. Повышение уровня гормона существенно не отражалось на стремлении испытуемых рисковать, совершать альтруистичные поступки или соперничать, а также на отношении к несправедливости.

Исследователи подчеркнули, что хотя их данные опровергли прежние предположения о влиянии краткосрочных колебаний тестостерона на действия мужчин, это не значит, что никакой роли в поведении гормон не играет. Эффект может проявляться при других дозировках или при долгосрочных вариациях в уровне тестостерона. Также в будущих экспериментах могли бы поучаствовать женщины.

Тем не менее авторы назвали свой вклад в изучение темы важным, добавив, что их работа наглядно продемонстрировала необходимость проверки результатов небольших исследований на крупных выборках.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
855 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# мужчины
# поведение
# рискованное поведение
# тестостерон
# эксперимент
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Новые и редкие виды птиц в орнитофауне Ленинградской области
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1000
Как гены влияют на боль
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
15 октября, 11:16
ПНИПУ

Ученые рассказали, какая мука полезнее и почему

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.

ПНИПУ
# еда
# здоровая пища
# здоровое питание
# мука
# полезная еда
# хлеб
16 октября, 08:40
Любовь С.

В мантии Земли впервые нашли осколки древней протопланеты

Исследователи нашли в древнейших породах Гренландии, Канады и Южной Африки следы вещества с «внеземным» соотношением изотопов. По их мнению, его принесла прото-Земля — предшественник нашей планеты, предположительно существовавший до ее столкновения с другой планетой и образования Луны.

Геология
# базальт
# вулканизм
# вулканическая активность
# изотопный анализ
# прото-Земля
# Тейя
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики допустили ускоренное расширение Вселенной без темной энергии

    16 октября, 13:21

  2. Ученые в крупном эксперименте опровергли влияние всплеска тестостерона на поведение мужчин

    16 октября, 12:59

  3. Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

    16 октября, 11:21

  4. Ученые показали связь между финансовыми кризисами и вымиранием видов

    16 октября, 10:59
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Дмитрий Вепринцев
57 секунд назад
Islam, и увидеть кучу бездомных кошек ? И дальше ?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
2 минуты назад
Кирилл, вы таки путаете гордость и признание реальности

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
3 минуты назад
Vlad, разве в РФ мужчины бояться выйти на улицу. Разве на улице орудуют людоловы как в Украине ?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
4 минуты назад
Николай, изначально Крым всё таки греческий

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Дмитрий Вепринцев
6 минут назад
Кирилл, вы считаете людей в Крыму имуществом Украины ? Кстати, а Косово Сербия ?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Sylvana Asbi
19 минут назад
Ерунда. Арабские страны, кроме Йемена, уже вступили в демографический переход и имеют рождаемость на уровне самовоспроизводства, 2-3 ребенка на

Карта: страны, где население растет быстрее всего

Станислав Поплавский
31 минута назад
Задолбали со своей Европой. Нет нам до этого вымысла никакого дела.

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Бандит Мирный
31 минута назад
Я удивлен, что люди в комментариях в чем то удивляются. Я блин вообще был уверен, что в списке написаным америкосами не будет России

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Просто Человек
31 минута назад
Вано, И каким же боком он хороший? Либо ты серьёзно считаешь, что экономика Мьянмы стабильнее швейцарской?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Просто Человек
32 минуты назад
Владимир, Да какая Россия. Стабильность экономики это точно не про нас. Удивительно как вообще в список попали. Хотя нет, не удивительно. Ведь это

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Evgeniy Kryukoff
38 минут назад
Ira, на «святой земле» (безжизненном куске скалы, где с одной стороны мёртвое «море», а с другой бесплодная пустыня).

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Evgeniy Kryukoff
40 минут назад
Alexander, а говорили отличается умом и сообразительностью.

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Виталий Вячеславович
41 минута назад
Beibit, дурачок, я тут 15 лет живу и работаю.

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Evgeniy Kryukoff
42 минуты назад
На бумажке вы можете что угодно написать, а в реальности РФ под гнётом самого большого количества санкций в истории живёт и здравствует. Ну и какая

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Виталий Вячеславович
42 минуты назад
Ильнур, Я тут живу. Достаточно убедительно?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Evgeniy Kryukoff
44 минуты назад
Геннадий, видимо так же как и в 1,5 миллиона убитых русских солдат, как вчера заявил рыжий заокеанский клоун.

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Konstantin GR
44 минуты назад
Иван, им бермуторно на сердце и бермутно на душе...

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Konstantin GR
45 минут назад
Beibit, Маскеу сойлептырмыс, жигиттер! Канча пынсыанэр Алматы иманды болсын делает зимой от холода в жилище? А в Лондоне очень много - статистика

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Kate Kova
47 минут назад
Александр, теперь уже да! После моего комментария и обращения к редакции.

Победители Nikon Small World 2025: лучшие микрофотографии года

Konstantin GR
49 минут назад
Beibit, БАС Бейбит не тем, чем нужно набит, АМИКЕ? Есике, Маскеу пириисжай, тибя пирисидентам делать будем... 🤣🤣🤣🤣

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно