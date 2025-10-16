Ученые в крупном эксперименте опровергли влияние всплеска тестостерона на поведение мужчин

Исследование на выборке из 1000 человек не подтвердило, что краткосрочные колебания гормона сказываются на готовности мужчин к риску, соперничеству и альтруизму.

Авторы многих прошлых научных работ находили связь между всплеском тестостерона, основного мужского гормона, и склонностью представителей сильной половины человечества к рискованным поступкам, конкуренции, а также их просоциальным поведением. Однако подобные исследования обычно проводили на небольших выборках, что могло влиять на достоверность результатов.

Международная группа специалистов из Швеции, США, Канады и Японии перепроверила, как действует кратковременный подъем уровня тестостерона на мужчин, на более внушительной группе из 1000 человек. Это в 10-20 раз больше, чем в типичных предыдущих исследованиях. В итоге эффект, о котором ранее сообщали, не подтвердился, что подчеркнуло важность масштабных экспериментов для надежности выводов. Статья об этом вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

К новому двойному слепому плацебо-контролируемому исследованию привлекли мужчин от 18 до 45 лет. Испытания проходили в трех районах Канады в период между 2018 и 2023 годами. Участников случайным образом делили на две группы: одни получали разовую дозу тестостерона (11 миллиграммов), а другие — плацебо. Препарат в форме геля наносили на слизистую носа, причем испытуемые не знали, есть в нем гормон или нет. Уровень тестостерона в обеих группах отслеживали по анализам образцов слюны.

Спустя 30 минут мужчины заполняли опросники и выполняли серию заданий на принятие решений, которые традиционно используют для оценки особенностей поведения, таких как готовность к риску, щедрость, справедливость, доверие и стремление конкурировать.

Сопоставив результаты, исследователи не обнаружили статистически значимой разницы между двумя группами. Под действием тестостерона мужчины в среднем принимали такие же решения, как участники, получившие плацебо. Повышение уровня гормона существенно не отражалось на стремлении испытуемых рисковать, совершать альтруистичные поступки или соперничать, а также на отношении к несправедливости.

Исследователи подчеркнули, что хотя их данные опровергли прежние предположения о влиянии краткосрочных колебаний тестостерона на действия мужчин, это не значит, что никакой роли в поведении гормон не играет. Эффект может проявляться при других дозировках или при долгосрочных вариациях в уровне тестостерона. Также в будущих экспериментах могли бы поучаствовать женщины.

Тем не менее авторы назвали свой вклад в изучение темы важным, добавив, что их работа наглядно продемонстрировала необходимость проверки результатов небольших исследований на крупных выборках.

Юлия Трепалина 855 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.