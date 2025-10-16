  • Добавить в закладки
16 октября, 11:21
Игорь Байдов
11

Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

❋ 3.8

В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.

Биология
# глубины
# животные
# морские животные
# океан
# скаты
Скаты
Ранее считалось, что манты могут погружаться на максимальную глубину до 120 метров, но авторы нового исследования доказали, что это не так / © Justin Henry, Flickr, licensed under CC BY 2.0

Манты, или гигантские морские дьяволы (Mobula birostris), — самые крупные скаты в мире. Ширина их тела может достигать семи метров, а масса — превышать две тонны. Несмотря на внушительные размеры, эти создания остаются одними из самых загадочных на планете.

Mobula birostris населяют тропические и субтропические воды по всему миру, часто совершая длительные миграции через открытый океан. Как именно они находят дорогу в бескрайних водных просторах, лишенных видимых ориентиров, долгое время было предметом споров.

Многие обитатели морей — акулы, тунец, черепахи — регулярно ныряют на большие глубины в поисках пищи или для спасения от хищников. За мантами же ранее почти не фиксировали столь глубоких погружений. Ученые предполагали, что эти морские животные предпочитают держаться в более теплых и богатых планктоном поверхностных водах. Однако спутниковые наблюдения позволили заглянуть в скрытую от глаз жизнь гигантских морских дьяволов.

Международная группа биологов под руководством Кэлвина Стивена Била (Calvin Steven Beale) из Университета Мердока в Австралии провела масштабную работу. Ученые оснастили спутниковыми передатчиками 24 особи в трех удаленных друг от друга регионах: у побережья Перу, в индонезийском архипелаге Раджа-Ампат и у побережья Новой Зеландии.

Часть этих приборов всплывали на поверхность и передавали накопленные данные о местоположении и глубине морских животных, остальные устройства отправляли данные на спутник, что позволило получить общее представление о маршруте. Ученые собирали информацию более 10 лет, суммарная продолжительность отслеживания особей составила 2705 дней.

Анализ собранной информации преподнес сюрприз. Оказалось, манты способны погружаться на глубину более 1200 метров. Это намного глубже, чем предполагали ученые.

Особый интерес вызвала не столько глубина, сколько цель этих погружений. За время наблюдений исследователи выделили 79 дней, в течение которых происходили «экстремальные» погружения — глубже 500 метров. Абсолютный рекорд составило погружение на глубину 1250 метров. Большинство таких «нырков» совершили скаты у побережья Новой Зеландии.

Эти погружения не были связаны с кормлением, поскольку на максимальной глубине скаты почти не задерживались. Не похоже, что они пытались скрыться от хищников. Ключ к разгадке оказался в поведении, которое фиксировали до и после погружения. Новозеландские манты обычно совершали экстремальный нырок вскоре после того, как покидали континентальный шельф и выходили в открытый океан.

Самой удивительной оказалась закономерность, наблюдавшаяся после всплытия. За глубоким погружением следовал длительный период восстановления у поверхности, а затем — несколько дней активного движения. За это время скаты преодолевали расстояние более 200 километров. Это четко указывает на навигационную функцию таких маневров.

По словам доктора Била, манты, вероятно, используют глубокие погружения для сбора информации об окружающей среде. На глубине меняются параметры магнитного поля Земли, а также характеристики воды: температура, уровень кислорода и освещенности. Погружаясь вниз и «считывая» эти сигналы, они могут выстраивать своего рода навигационную карту, которая помогает ориентироваться в обширных, лишенных видимых ориентиров просторах открытого океана.

Почему же тогда подобное поведение реже наблюдали у перуанских и индонезийских скатов? Ответ кроется в среде обитания. Вблизи архипелага Раджа-Ампат манты живут в основном в неглубоких прибрежных водах, богатых коралловыми рифами. Им просто не нужно совершать сложные навигационные маневры через океанскую пустыню.

В Перу тоже наблюдается относительное «мелководье», поэтому мантам нет смысла нырять очень глубоко. У берегов Новой Зеландии ситуация оказалась противоположная. Морское дно там резко уходит вниз, образуя глубокие впадины. Местные манты часто перемещаются через такие участки океана, из-за этого приходится погружаться на большую глубину. Для них такие погружения — не случайность, а часть обычного поведения, необходимая для ориентации в море.

Результаты научной работы представлены в журнале Frontiers in Marine Science.

Игорь Байдов
408 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
