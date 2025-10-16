Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров
В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.
Манты, или гигантские морские дьяволы (Mobula birostris), — самые крупные скаты в мире. Ширина их тела может достигать семи метров, а масса — превышать две тонны. Несмотря на внушительные размеры, эти создания остаются одними из самых загадочных на планете.
Mobula birostris населяют тропические и субтропические воды по всему миру, часто совершая длительные миграции через открытый океан. Как именно они находят дорогу в бескрайних водных просторах, лишенных видимых ориентиров, долгое время было предметом споров.
Многие обитатели морей — акулы, тунец, черепахи — регулярно ныряют на большие глубины в поисках пищи или для спасения от хищников. За мантами же ранее почти не фиксировали столь глубоких погружений. Ученые предполагали, что эти морские животные предпочитают держаться в более теплых и богатых планктоном поверхностных водах. Однако спутниковые наблюдения позволили заглянуть в скрытую от глаз жизнь гигантских морских дьяволов.
Международная группа биологов под руководством Кэлвина Стивена Била (Calvin Steven Beale) из Университета Мердока в Австралии провела масштабную работу. Ученые оснастили спутниковыми передатчиками 24 особи в трех удаленных друг от друга регионах: у побережья Перу, в индонезийском архипелаге Раджа-Ампат и у побережья Новой Зеландии.
Часть этих приборов всплывали на поверхность и передавали накопленные данные о местоположении и глубине морских животных, остальные устройства отправляли данные на спутник, что позволило получить общее представление о маршруте. Ученые собирали информацию более 10 лет, суммарная продолжительность отслеживания особей составила 2705 дней.
Анализ собранной информации преподнес сюрприз. Оказалось, манты способны погружаться на глубину более 1200 метров. Это намного глубже, чем предполагали ученые.
Особый интерес вызвала не столько глубина, сколько цель этих погружений. За время наблюдений исследователи выделили 79 дней, в течение которых происходили «экстремальные» погружения — глубже 500 метров. Абсолютный рекорд составило погружение на глубину 1250 метров. Большинство таких «нырков» совершили скаты у побережья Новой Зеландии.
Эти погружения не были связаны с кормлением, поскольку на максимальной глубине скаты почти не задерживались. Не похоже, что они пытались скрыться от хищников. Ключ к разгадке оказался в поведении, которое фиксировали до и после погружения. Новозеландские манты обычно совершали экстремальный нырок вскоре после того, как покидали континентальный шельф и выходили в открытый океан.
Самой удивительной оказалась закономерность, наблюдавшаяся после всплытия. За глубоким погружением следовал длительный период восстановления у поверхности, а затем — несколько дней активного движения. За это время скаты преодолевали расстояние более 200 километров. Это четко указывает на навигационную функцию таких маневров.
По словам доктора Била, манты, вероятно, используют глубокие погружения для сбора информации об окружающей среде. На глубине меняются параметры магнитного поля Земли, а также характеристики воды: температура, уровень кислорода и освещенности. Погружаясь вниз и «считывая» эти сигналы, они могут выстраивать своего рода навигационную карту, которая помогает ориентироваться в обширных, лишенных видимых ориентиров просторах открытого океана.
Почему же тогда подобное поведение реже наблюдали у перуанских и индонезийских скатов? Ответ кроется в среде обитания. Вблизи архипелага Раджа-Ампат манты живут в основном в неглубоких прибрежных водах, богатых коралловыми рифами. Им просто не нужно совершать сложные навигационные маневры через океанскую пустыню.
В Перу тоже наблюдается относительное «мелководье», поэтому мантам нет смысла нырять очень глубоко. У берегов Новой Зеландии ситуация оказалась противоположная. Морское дно там резко уходит вниз, образуя глубокие впадины. Местные манты часто перемещаются через такие участки океана, из-за этого приходится погружаться на большую глубину. Для них такие погружения — не случайность, а часть обычного поведения, необходимая для ориентации в море.
Результаты научной работы представлены в журнале Frontiers in Marine Science.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
Исследователи нашли в древнейших породах Гренландии, Канады и Южной Африки следы вещества с «внеземным» соотношением изотопов. По их мнению, его принесла прото-Земля — предшественник нашей планеты, предположительно существовавший до ее столкновения с другой планетой и образования Луны.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Ноября, 2015
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
10 Ноября, 2019
Гуманитарий или технарь: кто ты будешь такой?
26 Ноября, 2016
Космические проекты: смерть до рождения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии