Ученые подсказали, как сохранить приветливость в повседневной спешке
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Из научной литературы известно, что в условиях ограниченности времени люди реже склонны помогать окружающим и демонстрировать другие виды просоциального поведения. Психологи из Социально-гуманитарного университета SWPS и Варшавского университета (Польша) решили проверить, распространяется ли эффект на менее существенные проявления доброты — обходительность и приветливость в повседневной жизни.
Их тоже относят к просоциальному поведению, но, в отличие от волонтерства или помощи, они не требуют специальных усилий — человек просто доброжелателен и любезен в общении с другими, чтобы сделать им приятное. В качестве примера исследователи привели слова благодарности продавцу в магазине или теплое приветствие коллеги, проходящего по коридору. Психологи добавили, что подобные поступки следует отличать от вежливости, поскольку последняя бывает продиктована практическими соображениями либо тем, что так вести себя считается правильным.
Чтобы проверить негативный эффект спешки на повседневную обходительность, специалисты организовали серию исследований, в которых поучаствовали 722 добровольца. О результатах ученые рассказали в статье, вышедшей в Journal of Community & Applied Social Psychology.
Сначала психологи с помощью опроса убедились в существовании распространенного мнения о том, что суета делает людей менее любезными. Последующие два эксперимента показали, что это действительно так.
Добровольцев инструктировали вспомнить моменты спешки или искусственно создавали у них ощущение нехватки времени с помощью заданий. Затем испытуемых помещали в определенную социальную ситуацию: в одном случае просили отказать другу, который обратился с неудобной просьбой, а в другом устраивали общение с незнакомцем. Участники и их собеседники оценили поведение в условиях цейтнота как менее любезное и доброжелательное.
В заключительном исследовании людей просили вспомнить недавние эпизоды спешки и то, насколько они при этом были обходительными. Дополнительно ученые включили в анкету вопросы, которые касалась так называемой осознанности (mindfulness на английском языке). Точного эквивалента в русском языке этому термину нет — его еще переводят как «внимательность» или «вдумчивость». Обычно психологи понимают под ним способность фокусироваться на происходящем в нынешнем моменте, своих мыслях и переживаниях.
Анализ ответов снова подтвердил, что чем больше участники торопились, тем менее любезно вели себя с другими. Однако у респондентов с высокими уровнем осознанности такой корреляции не обнаружили. То есть психологическая вдумчивость позволила свести на нет отрицательное влияние спешки на доброжелательность к окружающим.
С учетом этого психологи предположили, что развитие осознанности с помощью специальных практик поможет людям оставаться обходительными и приветливыми даже под давлением дефицита времени. Также ученые призвали продвигать менее торопливый образ жизни, чтобы сделать атмосферу в обществе добрее.
