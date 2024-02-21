Видеоконтент негативно повлиял на словарный запас детей младше трех лет

Если ребенок младшего возраста долго смотрит видео, это может замедлить его языковое развитие. Однако когда взрослый участвует в просмотре контента и использует его в образовательных целях, негативный эффект снижается.

Вопрос о том, как взаимодействие с гаджетами и медиаконтентом разного формата влияет на здоровье детей, волнует не только родителей, но и ученых. Например, исследователи выявили, что соцсеть TikTok усилила женоненавистничество у подростков, а прослушивание музыки на уроке математики улучшило оценки школьников.

Специалисты из Южного Методистского университета (США), Университета Майами (США) и Джорджтаунского университета (США) обнаружили, что у детей 17-30 месяцев, которые в среднем около двух часов в день смотрели видео, стал хуже пополняться словарный запас. Выводы о языковом развитии исследователи делали с опорой на два показателя: количество слов, которые ребенок усвоил, и среднюю длину высказывания. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Acta Paediatrica.

В исследовании участвовали 302 родителя, у которых есть дети 17-30 месяцев. Из взрослых 273 человека узнали об эксперименте в интернете, а 29 уже были в базе контактов, поскольку их дети участвовали в лабораторном исследовании по изучению слов с апреля по декабрь 2022 года. Прежде чем обрабатывать данные, ученые проверили достоверность выборки, сформированной онлайн, и исключили ботов.

В рамках эксперимента родители подробно в письменной форме описывали, сколько времени и какой именно контент смотрели их дети, а также объясняли, для чего включали видео (чтобы научить ребенка чему-то, успокоить или отвлечь его) и участвовали ли в просмотре сами. Кроме того, они сообщали информацию о словарном запасе детей и трех самых длинных предложениях, которые те могли сформулировать.

Чем чаще и дольше ребенок смотрел видео, тем хуже он осваивал первый язык. Дети, которым родители систематически включали телевизор или ролики в интернете, знали меньше слов и составляли более короткие предложения, чем сверстники с меньшим экранным временем. Однако если взрослые не оставляли ребенка одного, а взаимодействовали с ним и комментировали происходящее на экране, досуг становился полезнее: негативное влияние на словарный запас снижалось.

Исследователи рекомендуют уменьшать время, которое дети младше трех лет проводят у экрана телевизора или компьютера, потребляя любой видеоконтент. Если родители не могут полностью отказаться от такого досуга для ребенка, то важно общаться с ним во время просмотра, поскольку качество освоения языка до 36 месяцев играет большую роль в общем развитии человека.

В дальнейших работах ученые планируют более детально рассмотреть, как на языковые навыки влияют видеоролики каждого типа, а также разобраться, почему одни медиа ухудшают словарный запас, а другие нет. Больше внимания уделят и разным формам участия взрослого в просмотре видео.

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