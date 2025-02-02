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5 минут назад
Любовь Соковикова
14

Генетики подтвердили связь между депрессией и диабетом второго типа  

5.3

Ученые выяснили, что генетические факторы, влияющие на психическое здоровье, тесно связаны и с риском развития метаболических нарушений.

Медицина
# воспаление
# генетические заболевания
# депрессия
# иммунная система
# Психические расстройства
# сахарный диабет
Кадр из мультсериала «Симпсоны» / © 20th Television

Ученые неоднократно пытались выяснить, существует ли генетическая связь между депрессией и диабетом второго типа. Ранее исследователи пришли к выводу, что часть генетических вариантов, увеличивающих риск развития «сахарного» недуга, совпала с теми, что связаны с депрессией. Свою роль в развитии заболеваний также сыграл уровень воспаления в организме.  

Теперь международная исследовательская группа под руководством Анчи Барановой (Ancha Baranova) из Университета Джорджа Мэйсона (США) проанализировала данные крупнейших геномных исследований (GWAS), применив ряд современных генетических методов. Ученые выявили более 270 локусов (местоположение определенного гена на генетической или цитогенетической карте хромосомы), связанных с обоими состояниями, 29 из которых обнаружили впервые. 

Результаты исследования, опубликованного в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, показали, что диабет второго типа связан как с клинической депрессией, так и с аффективным расстройством настроения: коэффициенты корреляции составили 0,14 и 0,19 соответственно. 

Риск развития сахарного диабета был на 24 процента выше у людей с наследственной склонностью к депрессии и на 48  процентов — у предрасположенных к аффективным расстройствам настроения. При этом на риск развития депрессии генетическая предрасположенность к диабету заметного влияния не оказала. То есть люди, склонные к депрессии имеют повышенный риск развития диабета второго типа, но диабетики не демонстрировали чрезмерно повышенного риска депрессии.

Ключевую роль в развитии психических расстройств и метаболических нарушений сыграли воспалительные процессы в организме: повышенная активность иммунной системы, характерная для депрессивных состояний, привела к хроническому воспалению. Последнее нарушало обмен веществ и способствовало развитию диабета второго типа. 

Таким образом ученые заключили, что около 60 процентов генетических вариантов, способствующих развитию сахарного диабета, совпали со связанными с депрессией вариантами. Открытие помогает объяснить, почему пациенты с депрессией чаще сталкиваются с метаболическими нарушениями, а также указывает на важную роль воспаления в этом процессе. 

Исследователи отметили, что их работа может помочь в разработке новых профилактических и терапевтических методов, направленных на снижение уровня воспаления в организме. Дальнейшие исследования, в том числе в неевропейских популяциях, позволят уточнить полученные данные. 

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Медицина
# воспаление
# генетические заболевания
# депрессия
# иммунная система
# Психические расстройства
# сахарный диабет
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