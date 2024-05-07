Кстати, о птичках: наблюдение за пернатыми помогло снизить стресс у студентов

Не секрет, что прогулки на природе помогают улучшить психическое состояние людей, снижают уровень стресса и облегчают депрессию. Новый эксперимент с участием студентов, которые часто сталкиваются с подобными проблемами, показал, что оздоравливающий эффект для психики сильнее, если пребывание на природе сочетать с наблюдением за птицами.

Студентов считают одной из наиболее уязвимых социальных групп с точки зрения психологического благополучия. Так, по данным американского национального исследования Healthy Minds Study, проблемы с психическим здоровьем испытывают 60% учащихся колледжей. Зарубежные научные публикации показывают, что пандемия Covid-19 еще больше усугубила положение. Это побуждает исследователей активнее искать способы улучшения психологического благополучия студентов.

Опираясь на результаты прошлых работ о позитивном воздействии наблюдений за птицами на психику людей, группа ученых из Университета штата Северная Каролина (США) решила проверить, как этот доступный способ сработает на учащихся. Результаты опубликовал Journal of Environmental Psychology.

К исследованию привлекли более сотни студентов-добровольцев, посещавших занятия в одном из колледжей Университета штата Северная Каролина, а также небольшое число сотрудников того же вуза. Испытуемых случайным образом разделили на три группы: контрольную и две экспериментальные. Первым предложили в течение следующих пяти недель вести обычный образ жизни. Участникам второй предстояло в такой же 35-дневный период не менее раза в неделю гулять по 30 минут в зеленой зоне по соседству со студенческим кампусом. Третья группа получила схожую инструкцию, но дополнительно добровольцев попросили во время прогулок наблюдать за птицами и определять их вид с помощью мобильного приложения.

Перед началом эксперимента и по его завершении участники прошли опросы для оценки психологического состояния. Благополучие испытуемых определяли по ответам в тесте WHO-5 Well-Being Index, составленном Всемирной организацией здравоохранения и включающем пять утверждений, каждое из которых оценивается по пятибалльной шкале. Для измерения уровня психологического стресса исследователи дополнительно использовали схожий опросник под названием STOP-D.

У добровольцев из обеих экспериментальных групп оценки в тесте WHO-5 заметно улучшились, причем участники, наблюдавшие за птицами во время прогулок, показали самую выраженную прибавку в баллах. Результаты в опроснике STOP-D тоже подтвердили, что у проводивших время на природе уровень стресса уменьшился по сравнению с начальными показателями и контрольной группой. Более существенное снижение зафиксировали у тех, кто рассматривал пернатых.

Сравнение результатов в тесте WHO-5 и опроснике STOP-D в трех группах участников (контрольная, прогулки на природе, прогулки с наблюдением за птицами) в начале и конце эксперимента / © 2024, M. Nils Peterson et al., Journal of Environmental Psychology

Говоря о преимуществах своего эксперимента, авторы отметили, что позитивный эффект от пребывания на природе и наблюдения за птицами выявили по итогам сравнения с контрольными испытуемыми, а не с людьми, которые подвергались более негативному воздействию. Например, в одной из предыдущих работ ученые сопоставляли данные добровольцев, которые слушали либо пение птиц, либо звуки дорожного движения, что нельзя назвать нейтральным сравнением.

«Исследование подтвердило, что наблюдение за птицами помогает улучшить психическое здоровье и открывает путь дальнейшим работам в этой области. Например, можно выяснить, почему именно созерцание пернатых улучшает психическое самочувствие, а также проверить, зависит ли позитивный эффект от этнической принадлежности, пола и других факторов», — сказано в пресс-релизе.

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