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Психологи выяснили, почему мужчины завидуют женщинам и наоборот
Представления о том, как живут и какими качествами обладают мужчины и женщины, становятся причиной зависти представителей разных полов по отношению друг к другу. Чтобы лучше понять, какие гендерные стереотипы существуют в современном обществе, ученые из Чехии проанализировали эту зависть.
Многие последние исследования в области социологии и психологии проверяют, верны ли популярные убеждения о женщинах и мужчинах. Так, по данным одной из работ, мужчины сталкиваются с манипуляцией в отношениях чаще, а женщины далеко не всегда решают, на что потратить деньги из семейного бюджета.
Специалисты из Остравского университета в Чехии изучили так называемую гендерную зависть, которая возникает по отношению к противоположному полу из-за якобы свойственных ему качеств и привилегий. Результаты исследования опубликовал научный журнал Frontiers in Psychology.
Авторы статьи использовали данные, предоставленные 1769 жителями Чехии в возрасте от 15 лет. Участники опроса в свободной форме ответили на вопрос «Что заставляет вас завидовать представителям противоположного пола?» Кто-то написал несколько слов в формате перечисления, кто-то — составил развернутые предложения.
Когда исследователи проанализировали полученные ответы, то выделили три группы, на которые можно разделить все причины зависти. Это социальные преимущества, физические данные и психологические особенности.
Женщины чаще завидовали мужчинам из-за предполагаемых социальных привилегий: более высокой заработной платы, возможностей карьерного роста, свободы от общественного давления из-за внешнего вида. Многие респондентки отмечали, что у мужчин есть возможность «расслабляться» и наслаждаться жизнью, которая не обременена домашними обязанностями и уходом за детьми. У мужчин же вызывала зависть способность женщин влиять на чужое поведение с помощью красоты и обаяния, а также свобода открыто выражать эмоции без осуждения со стороны общества.
Если говорить о физических качествах, то женщины завидовали силе мужчин, а также невозможности наступления у них менструации, беременности и менопаузы. Упоминалась также возможность мужчин стареть естественным образом, не сталкиваясь при этом с пристальным вниманием общества к возрастным изменениям. Представители мужского пола отмечали женскую красоту и элегантность, а также способность привносить в мир новую жизнь.
Категория «Психологические качества» подсветила, как социальные ожидания формируют восприятие эмоциональных и когнитивных черт. Например, мужчины завидовали женскому умению работать в режиме многозадачности, а женщины — эмоциональной стабильности мужчин и их логичному, рациональному подходу к жизни.
При этом 42% опрошенных женщин и 56% респондентов-мужчин написали, что вообще не завидуют противоположному полу. Авторы статьи сделали вывод, что, хотя биологические различия и социальные роли становятся причиной зависти, многие относятся к ним положительно или нейтрально.
«Наша долгосрочная цель — глубже изучить гендерную зависть и лучше понять ее причины и проявления, в том числе на международном уровне. Мы уже работаем над сбором данных в странах с разными культурными контекстами, например в Португалии, Северной Македонии, Словакии и Йемене», — подытожили исследователи.
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