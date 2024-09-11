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Палеонтологи обнаружили новый вид утконосых динозавров
Детальный анализ фрагментов черепа, найденного в Коауиле и ранее идентифицированного как «критозавр», показал, что на самом деле остатки принадлежат новому виду гадрозаврид — динозавров-утконосов — под названием Coahuilasaurus lipani. Они жили на территории нынешней Мексики примерно 72,5 миллиона лет назад.
Группа палеонтологов из Университета Бата (Великобритания) и высших учебных заведений США и Мексики описала новый, малоизученный вид утконосых динозавров. Анализ показал, что его остатки заметно отличаются ото всех обнаруженных ранее.
Новый вид динозавра, жившего в конце мелового периода на севере Мексики, демонстрирует, что на этой территории в прошлом обитали разные виды наземных рептилий.
У ранее идентифицированного как «критозавр» вида Coahuilasaurus lipani имеются различия в морде и клюве, из-за которых ученые приняли решение отнести его к отдельному виду. Отличительная особенность находки — форма клюва, напоминающего утиный и образующего всю переднюю часть черепа.
«Этот вид отличается от родственных очень короткой и „глубокой“ мордой, а также рядом зубовидных выступов на небе», — сообщили авторы исследования, опубликованного в журнале Diversity.
Столь необычные челюсти предполагают, что динозавр был травоядным, употреблял в пищу пальмы или другие виды твердых растений. Открытие также подтверждает, что приблизительно 73 миллиона лет назад температура на Земле была выше, как и уровень моря.
Полученные палеонтологами данные указывают и на то, что территория, граничащая с Мексиканским заливом, где сегодня расположена пустыня, в далеком прошлом была покрыта тропическими лесами, в которых росли кактусы, пальмы и бананы.
Напомним, что в последние годы ученые обнаружили на севере Мексики богатую уникальную и разнообразную фауну динозавров, которая отличается от той, что ранее нашли в Соединенных Штатах и Канаде.
«Критозаврины — одна из самых разнообразных линий гадрозавров в Северной Америке, представленная множеством видов из позднего мелового периода в западной части материка», — уточнили авторы научной работы.
Поразительные различия в морфологии челюстей указывают на специализацию в различных экологических нишах и пище и позволяют предположить, что их эволюцию определял половой отбор.
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