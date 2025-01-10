Фильмы стали более «убийственными» за последние 50 лет

Ученые и медики по всему миру давно бьют тревогу по поводу вредного воздействия насилия на экранах на поведение и психику взрослых и детей. Однако, несмотря на предупреждения, демонстрация насилия, в том числе в фильмах, за последние полвека существенно увеличилась. Об этом говорят результаты свежего исследования, в котором специалисты нескольких американских вузов проанализировали диалоги более чем 160 тысяч англоязычных кинолент на предмет упоминания в них насильственных действий. Конкретно, ученые подсчитали употребление глаголов, образованных от корней kill и murder, которые на русском означают «убить», «уничтожить», «умертвить» и другие синонимы этих слов.

Тенденцию к росту экранного насилия выявляют не впервые. В 2013 году в одном из исследований по этому вопросу сообщалось, что количество сцен с применением огнестрельного оружия в популярных американских фильмах с 1950-го увеличилось более чем вдвое. В фильмах с возрастным ограничением PG-13 («просмотр нежелателен детям до 13 лет») подобные кадры участились в три раза.

Новая работа, статью о которой опубликовал журнал JAMA Pediatrics, примечательна крупным массивом данных из 166 534 фильмов на английском языке, которые вышли с 1970 по 2020 год. Для оценки диалогов персонажей и поиска в них «убийственных» глаголов исследователи использовали файлы субтитров с платформы OpenSubtitles.org.

Применив алгоритмы машинного обучения, специалисты выяснили, какую долю слова с корнями kill и murder занимали в общем количестве использованных персонажами глаголов, и проследили, как это соотношение менялось с течением времени.

Анализ показал, что связанные с убийством слова присутствовали в 7% рассмотренных фильмов. Графики, отображающие долю такого рода глаголов в диалогах в разные годы, показали рост их употребления с 1970 по 2020 год, причем в фильмах всех жанров, а не только тех, чей сюжет связан с криминалом и преступлениями. Ученые подчеркнули, что восходящая тенденция затронула как мужских, так и женских персонажей.

Графики отображают долю «убийственных» глаголов в диалогах персонажей англоязычных фильмов в разные годы / © Fotouhi B, Tohidi A. et al., JAMA Pediatrics, 2024

Исследователи отметили, что поскольку анализ диалогов ограничили «убийственными» глаголами, полученные результаты, вероятно, недооценивают реальный уровень насилия в фильмах, и в действительности он может быть значительно выше.

Восходящая траектория, выявленная учеными, вызывает обеспокоенность, учитывая негативные последствия для человеческой психики. Ранее исследования неоднократно показывали, что демонстрация насилия с экранов может способствовать повышению тревожности, страха и агрессии, побуждать людей копировать подобное поведение и делать более безжалостными, снижая чувствительность к жестоким сценам. Особенно опасно распространение насилия в фильмах для психического здоровья детей и подростков.

Результаты исследования «подчеркивают острую необходимость поощрять более осознанный подход к потреблению медиаконтента и повышать грамотность в этой области, чтобы защитить уязвимые группы населения, особенно детей», заключили авторы новой статьи.

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