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4 минуты назад
Мария Азарова
27

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

3.1

Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».

Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
Звездные войны
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: новая надежда» / © Lucasfilm Ltd.

Фильм американского режиссера Джорджа Лукаса «Эпизод IV: новая надежда» вышел в уже далеком 1977 году, с тех пор эпическая космическая сага «Звездные войны» стала феноменом поп-культуры и одной из главных фантастических франшиз современности. Однако лингвистические исследования мира джедаев и ситхов оставались скудными — этот пробел решила восполнить Кристина Санчес-Стокхаммер, лингвист из Хемницкого технического университета (Германия). Ее статья опубликована в журнале Linguistics Vanguard.

«Сага „Звездные войны“ — гораздо больше, чем просто мировой кассовый успех. Этот феномен поп-культуры включает в себя фильмы, компьютерные игры, книги и товары, а самые ярые фанаты даже понимают „Звездные войны“ как квазирелигию. Тем не менее поиск в базе данных Scopus показал, что лингвистические исследования „Звездных войн“ — относительно недавнее явление. В основном они сосредоточены на использовании языка в самих фильмах (например, синтаксический анализ текста Мастера Йоды от 2019 года)», — объяснила Санчес-Стокхаммер.

Ее целью было проверить, в какой степени слова и словосочетания киносаги, включенные в Оксфордский словарь, стали частью современного английского языка и используются за рамками изначального контекста — то есть насколько они прижились в речи. В выборку вошли «джедай», «падаван», «световой меч» (с вариантами написания), «Йода», «темная сторона Силы» — лингвист анализировала частоту их появлениях в четырех корпусах английского языка (COCA, COHA, BNC, BNC Spoken 2014), а затем закодировала эти лексические единицы с учетом уровня их независимости от оригинальных фильмов. 

Исследовательница подсчитала, что в изученных ею корпусах содержится 7752 случая употребления слов и словосочетаний из фильмов Джорджа Лукаса с 1970-х по 2020-е годы. Причем слова «джедай», «падаван» и «световой меч» со временем встречались чаще, тогда как «Йода», «темная сторона Силы» упоминались с одинаковой частотой.

По словам Санчес-Стокхаммер, самой интересной категорией словоупотребления оказалась та, где лексические единицы из «Звездных войн» появлялись в новых контекстах, не связанных с самой франшизой (34,3% проанализированных текстов). Зачастую в таких случаях предполагалось метафорическое использование. Например: «Я принимал обезболивающие и употреблял наркотики, и, очевидно, я джедай, так как мог принимать его в огромных количествах» или «Перешел на темную сторону и купил Canon EOS 5D после многих лет съемки исключительно на Olympus».

Чаще всего в «новаторских» контекстах фигурировали «темная сторона Силы» (на первом месте), «Йода» (второе) и «джедай» (третье).

Тепловая карта, показывающая тип использования слов и словосочетаний, заимствованных из «Звездных войн», в корпусах английского языка BNC, BNC Spoken 2014 , COCA и COHA. Темно-фиолетовый цвет означает редкое использование, желтый — самое частое. Нижняя шкала (слева направо): неопределенный контекст; в контексте фильмов; в контексте вселенной франшизы; в контексте товаров, связанных с франшизой; новаторские контексты (не связаны с самой франшизой) / © Linguistics Vanguard

«Видно, что использование этих слов и словосочетаний вне „Звездных войн“ зависит от их возможного уровня семантической абстракции. Многие случаи словоупотребления можно считать метафорами; например, когда слово „йода“ используют для обозначения наставника или мудрого эксперта, „джедай“ — для обозначения опытного человека, „падаван“ — для обозначения того, кому преподают урок. В этом отношении „световой меч“ выделяется как единственный физический объект, который имеет множество применений, а „темная сторона“ — как часть конструкции с глаголом, выражающей изменение состояния», — рассказала лингвист.

Таким образом, некоторые слова и словосочетания из культовой саги стали институционализированными — то есть говорящие распознают их как знакомые лексические единицы — и достигли «высочайшего уровня интеграции» в современный язык. Сама же вселенная «Звездных войн» выступила культурным фоном, и в этом, несомненно, есть заслуга самого Лукаса, подытожила Санчес-Стокхаммер.

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Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
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Лушский Котя
10 минут назад
По поводу камней, летящих в противоположные стороны каждый с скоростью 0,6С для расчета относительной скорости формулу 0,6с+0,6с=1,2С не корретно т.к

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
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Flying Newbie
45 минут назад
Dima Kech, смогут. Векторная скорость источника не вычитается из векторной скорости источника. Так что радиоволны буду лететь со скоростью 1с до другой

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
49 минут назад
Ruslan Deshko, можно расчеты в студию? Я так, посмотреть как вы это посчитали... чистое любопытство.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
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Flying Newbie
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
53 минуты назад
Vova Bugrov, ну приводить разницу угловой скорости и скорости прямолинейного движения - уровень первого класса школы, как по мне. Хотя учитывая

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
56 минут назад
Дмитрий Мельников, все занимающиеся прикладной математикой выдохнул тут же... фууух.. 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
58 минут назад
Сергей Сорокин, вообще между СТО и квантовой механикой (как и хромодинамикой) есть только один серьезный камень предкновения - гравитация. По ОТО и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Евгений Тихомиров, 1) Теории в физике (настоящей физике, а не в YouTube) прежде всего объясняют экспериментальные данные. Они не являются плодом

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
"Скорость расстояния" в голове у прогуливавших точные науки и есть скорость расширения вселенной наверное... 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Din Rash, да нет, нормальный, ибо сфера Шварцшильда для черной дыры с массой эквивалентной энергии фотона меньше планковской длинны (на крайний

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

rw enrg
1 час назад
Получается что это не небоскреб, а землескрёб

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Flying Newbie
1 час назад
Anon Vasiluevich, для фотонов - только времени, нет энергии покоя.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Andrey Kolkov, переформулирую, время существования фотона внутри его системы отсчёта - бесконечно меньше планковского времени. Так понятнее?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Прощальная Птица, вы так быстрее отрицательную плотность получите (нет). 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Юрий Колесник
1 час назад
Другими словами суть ответа: если мы не придумали как измерить, у нас нет для этого инструмента, то просто с умным видом ложим болт. Кажется я понял

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Headpanic Im, тут люди скалярные величины складывают в разных точках отсчёта и радуются что ОТО с СТО опровергли... Казалось бы, ну и пусть.🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Петр Искратов, вы просто описали движения тел в пространстве-времени. Фотоны сразу "движутся" со скоростью света, время для них 0, так что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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