  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 октября, 13:14
Илья Гриднев
5

За 11 лет магнитное поле Земли дало еще большую брешь в Южной Атлантике, но усилилось над Сибирью

❋ 4.5

Слабая зона в магнитном поле Земли над Южной Атлантикой заметно увеличилась в размерах, повысив риски для орбитальной техники. Анализ данных за последние 11 лет показал, что эта область ослабления продолжает расти, а ее динамика оказалась сложнее, чем считали ранее.

Физика
# геофизика
# магнитное поле Земли
# Южно-атлантическая магнитная аномалия
Напряженность магнитного поля (F) на поверхности Земли в 2025-м в нанотесла. Фиолетовая зона в Южно-атлантической аномалии увеличивается с 2014-го. / © C.C. Finlay et. al /Physics of the Earth and Planetary Interiors(2025)

Магнитное поле Земли генерируется потоками расплавленного железа в ее внешнем ядре и защищает поверхность от космической радиации. Это поле нестабильно и имеет свои уязвимости.

Самая известная из них — Южно-Атлантическая аномалия, обширная область, где напряженность поля значительно снижена. Например, пролет через нее опасен для космических аппаратов, поскольку повышенный уровень радиации может вызывать сбои в электронике.

Группа ученых из Технического университета Дании проанализировала данные, собранные за 11 лет тремя спутниками миссии Swarm Европейского космического агентства. Эти аппараты с высокой точностью измеряют магнитные сигналы, исходящие из недр планеты. Результаты опубликованы в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors.

Иллюстрация спутников SWARM на орбите / © ESA/AOES Medialab

Исследование подтвердило, что с 2014 по 2025 год Южно-Атлантическая аномалия неуклонно расширялась. Область, где напряженность поля опустилась ниже 26 000 нанотесл, увеличилась на 0,9% от всей площади поверхности Земли. Минимальное значение напряженности в аномалии упало на 336 нанотесл.

Наиболее важным открытием стала внутренняя неоднородность этих изменений. Участок аномалии к юго-западу от Африки ослабевает гораздо быстрее, чем ее центральная часть над Южной Америкой, особенно после 2020 года.

Причиной этого посчитали сложные процессы на границе между жидким ядром и мантией Земли, на глубине около трех тысяч километров. Там существуют так называемые пятна обратного потока. В норме магнитные линии в Южном полушарии должны выходить из ядра наружу, но в этих зонах они, наоборот, направлены обратно вглубь.

Данные Swarm показали, что одно из таких пятен под Африкой смещается на запад. Динамика и вызывает ускоренное ослабление поля в этой конкретной части аномалии.

Спутники также зафиксировали противоположные тенденции в полярных регионах Северного полушария. Там существуют две области с сильным полем: над Канадой и Сибирью. За время наблюдений канадская область ослабла, а ее территория сократилась на 0,65% от площади поверхности планеты.

В то же время сибирская область, наоборот, укрепилась и выросла в размерах на 0,42%. Этот процесс напрямую связан с продолжающимся смещением Северного магнитного полюса в сторону Сибири и отражает перераспределение потоков расплавленного металла в ядре.

Эти разнонаправленные изменения на поверхности Земли служат прямым отражением сложной гидродинамики в недрах планеты. Они показывают, что поле меняется не монотонно, а в результате взаимодействия множества локальных процессов.

Постоянный мониторинг с орбиты позволяет не просто фиксировать изменения, но и глубже понимать фундаментальные механизмы, управляющие магнитным щитом Земли. Это важно для прогнозирования «космической погоды» и безопасной работы навигационных систем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
89 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Физика
# геофизика
# магнитное поле Земли
# Южно-атлантическая магнитная аномалия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы. Канал «Москва — Волга»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Окт
700
Как устроены исследования питания
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Ревизские сказки и исповедные росписи как источник информации
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
14 Окт
600
Симбиоз лишайников: целая вселенная на заборе
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
14 Окт
700
Неожиданная биология: прорывы сентября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 08:07
Александр Березин

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. За 11 лет магнитное поле Земли дало еще большую брешь в Южной Атлантике, но усилилось над Сибирью

    14 октября, 13:14

  2. Тюменские биологи выбрали десять лучших сортов льна для сурового климата

    14 октября, 12:12

  3. Лингвисты обнаружили монгольские заимствования в якутском эпосе

    14 октября, 11:31

  4. Ученые в три раза повысили эффективность катализатора для производства водорода

    14 октября, 11:00
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Леон Ялтинский
4 минуты назад
А у нас Чубайсы рулят.. С нанотехнологиями....

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Вв Вв
13 минут назад
И что, так видно Они понимают престиж и показывают свой уровень развития. Польза в запуске спутников, а другой пока не видно. Но время покажет.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Давид Барсегян
17 минут назад
Рамазан, за 8 часов у него полная батарея, вот юморист))) Тогда это не автомобиль, а хрен пойми что. 400 км?) А сколько км РЕАЛЬНЫХ?) Принцип личного

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Михаил
31 минута назад
Интересно, откуда тут столько укропа выросло?

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Ольга Маринская
1 час назад
Спасибо за статью! Я как раз только вчера (какая синхроничность!!!!!) прочитала на эту тему главу у Джо Диспенза в книге "Сверхестественный разум", и

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

1 2
2 часа назад
Мда, понятно. Собрались очередные пустозвоны без единой свежей идеи. Очередные банальности про фотосинтез. Какой фотосинтез? Где фотосинтез? На

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

SuperTurg
2 часа назад
Т.е. большинство спутников имеет радар и/или систему оптического распознавания, и также большинство спутников имеет маневровые двигатели? Мне

Исследователи установили, что спутники все чаще уклоняются от столкновений

Иван Колупаев
2 часа назад
Alex, прекрасная экономическая модель у них не с неба свалилась. И до 70-х годов прошлого века Китай тоже был в *опе. Но Китай сумел подружиться с

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Иван Колупаев
2 часа назад
Void, я вас немного расстрою но защита от радиации это не обязательно магнитное поле и даже на Земле основную защиту дает плотная атмосфера. Марс

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Roman Frolov
2 часа назад
Да вы что!? Ах какие неаккуратные ученые там собрались, как жаль что вас там не было, вы бы им сказали про магнитное поле! Тогда бы они не сделали бы

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Dmitriy
2 часа назад
Проверять в нескольких болванчиках это тоже глупо. Их можно уговорить ответить так как ты хочешь. Например если спросить он является ии, по началу

Американка с помощью ChatGPT выиграла суд, который до этого проиграл адвокат

Иван Колупаев
2 часа назад
Sergey, у Венеры тоже нет магнитного поля и что? По вашей логике там нет атмосферы а все кто знает об этом пришли пофантазировать. На самом деле наличие

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Сергей Петровский
3 часа назад
Ну дураки же сами всё, развалили , распилили, воюют друг с другом регулярно идиоты. И в чат пишут Чайна стронг. У вас то всё это было , а теперь только

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Sergey Vasenin
3 часа назад
У Марса нет магнитного поля = нечему защищать новообразуемую атмосферу от "выдувания" космическим ветром = атмосферу опять сдует, как сдуло ту, то

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Andy Caufman
3 часа назад
Said, то есть ты всерьез защищаешь это животное выше, вместо того, чтобы осудить его бескультурье? Не я придумал то, что в наше время мусульманские

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Alex Alexandrov
3 часа назад
У китайцев мощная финансовая поддержка! Они в этом плане молодцы! Ведут бизнес по всему миру! Их товары везде от крупных супермаркетов в

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Void Alex
3 часа назад
Все это очень интересно но у Марса нет магнитного поля почти. Толку от воздуха с таким радиационным фоном...

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Aslan Bekirov
3 часа назад
Это вы про боевых коней?

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Иван Колупаев
4 часа назад
Aitneics, да нет всего лишь аналогия поясняющая логическую ошибку. Если бы требовалось создать искусственную птицу или хотя бы работающее птичье

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Алексей К
4 часа назад
Круто... Сможет беляши пацанам в опорниках разогревать

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно