14 октября, 12:12
ТюмГУ
40

Тюменские биологи выбрали десять лучших сортов льна для сурового климата

❋ 4.5

Ученые ТюмГУ в условиях юга Тюменской области исследовали новые гибридные линии масличного льна и отобрали десять наиболее перспективных генотипов. Эти растения сочетают высокую продуктивность — оцениваемую по количеству коробочек, числу семян и другим признакам — и хорошую приспособляемость к нестабильным погодным и почвенным условиям, что важно для создания новых российских сортов.

ТюмГУ
Ученые нашли десять лучших сортов льна для сибирского климата / © jcomp, ru.freepik.com

Биологи Школы естественных наук ТюмГУ отобрали перспективные адаптивные генотипы льна. Диагностика новых межсортовых гибридных линий льна масличного учитывала ряд показателей, характеризующие биологический потенциал растений.

«На основании комплексного анализа мы отобрали десять гибридных линий, представляющие практический интерес для дальнейших исследований. При работе учитывали такие показатели, как число коробочек на одном растении, их длина и масса, число семян в коробочке, растрескиваемость. В итоге удалось зафиксировать изменчивость признаков и влияние генотипических и средовых условий на уровень хозяйственно-ценных признаков и адаптивных свойств», — сообщил доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Школы естественных наук ТюмГУ Константин Королев.

Специалисты считают лен одним из ценных масличных растений в России. Это растение обладает высокой продуктивностью, качеством семян и масла. В последние годы все чаще поднимается вопрос получения новых сортов, которые могут обеспечить возрастающие потребности отечественной перерабатывающей промышленности. Причем, в современном селекционном процессе создания новых перспективных генотипов льна масличного используют как классические, традиционные, так и передовые методы диагностики на различных его этапах.

При таком отборе важным компонентом становится повышение информативности полученных данных. Биологи также подчеркивают, что биологический статус сорта определяется его вариабельностью при выращивании. Для льна характерен высокий потенциал продуктивности, качества и устойчивости, это позволяет его возделывать во многих регионах мира.

Исследование ученые Школы естественных наук ТюмГУ проводили на биологической станции «Озеро Кучак» (Нижнетавдинский район Тюменской области, подтаежная агроэкологическая зона).

По результатам комплексной оценки ученые отобрали перспективные адаптивные генотипы по числу коробочек, числу семян в одной коробочке и другим признакам. Свои исследования они планируют продолжать. «Необходим поиск генотипов, сочетающих в себе как высокую степень проявления тест-признака, так и адаптивность. Это непростая задача из-за ряда причин. В частности, ввиду нестабильности погодных условий периода вегетации и разнообразия почв», — пояснил Константин Королев.

ТюмГУ
348 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Участие в программе способствует трансформации образовательного, научно-технологического и управленческого блоков ТюмГУ, а также его роли в качестве центра научно-технологического и социально-экономического развития региона.
