Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Тюменские биологи выбрали десять лучших сортов льна для сурового климата
Ученые ТюмГУ в условиях юга Тюменской области исследовали новые гибридные линии масличного льна и отобрали десять наиболее перспективных генотипов. Эти растения сочетают высокую продуктивность — оцениваемую по количеству коробочек, числу семян и другим признакам — и хорошую приспособляемость к нестабильным погодным и почвенным условиям, что важно для создания новых российских сортов.
Биологи Школы естественных наук ТюмГУ отобрали перспективные адаптивные генотипы льна. Диагностика новых межсортовых гибридных линий льна масличного учитывала ряд показателей, характеризующие биологический потенциал растений.
«На основании комплексного анализа мы отобрали десять гибридных линий, представляющие практический интерес для дальнейших исследований. При работе учитывали такие показатели, как число коробочек на одном растении, их длина и масса, число семян в коробочке, растрескиваемость. В итоге удалось зафиксировать изменчивость признаков и влияние генотипических и средовых условий на уровень хозяйственно-ценных признаков и адаптивных свойств», — сообщил доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Школы естественных наук ТюмГУ Константин Королев.
Специалисты считают лен одним из ценных масличных растений в России. Это растение обладает высокой продуктивностью, качеством семян и масла. В последние годы все чаще поднимается вопрос получения новых сортов, которые могут обеспечить возрастающие потребности отечественной перерабатывающей промышленности. Причем, в современном селекционном процессе создания новых перспективных генотипов льна масличного используют как классические, традиционные, так и передовые методы диагностики на различных его этапах.
При таком отборе важным компонентом становится повышение информативности полученных данных. Биологи также подчеркивают, что биологический статус сорта определяется его вариабельностью при выращивании. Для льна характерен высокий потенциал продуктивности, качества и устойчивости, это позволяет его возделывать во многих регионах мира.
Исследование ученые Школы естественных наук ТюмГУ проводили на биологической станции «Озеро Кучак» (Нижнетавдинский район Тюменской области, подтаежная агроэкологическая зона).
По результатам комплексной оценки ученые отобрали перспективные адаптивные генотипы по числу коробочек, числу семян в одной коробочке и другим признакам. Свои исследования они планируют продолжать. «Необходим поиск генотипов, сочетающих в себе как высокую степень проявления тест-признака, так и адаптивность. Это непростая задача из-за ряда причин. В частности, ввиду нестабильности погодных условий периода вегетации и разнообразия почв», — пояснил Константин Королев.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Калининградский «цап-царап»: как в России появились современные батареи для электромобилей
5 мифов о раке
Лето против коронавируса: кто кого?
Как мы умрем: рейтинг причин человеческой смертности
Манящее будущее
О пыльце в ноздрях помпейцев, в московском воздухе и в криминалистике — разговор за жизнь с палинологом Еленой Северовой
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии