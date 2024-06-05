В Великобритании нашли кости одного из самых крупных птерозавров юрского периода

Мезозойскую эру, которая продолжалась от 251 до 66 миллионов лет назад, не просто так назвали эпохой динозавров. Эти ящеры доминировали на суше в течение многих миллионов лет.

Однако с ними соседствовали и другие животные, освоившие прочие стихии: в морях обитали ихтиозавры, а в воздухе — птерозавры. Летали они благодаря особой анатомии конечностей: от задних лап к сильно удлиненным фалангам передних тянулась кожная мембрана, которая и представляла собой крыло. Оно мало похоже на птичье и напоминает скорее крылья летучих мышей.

Самые крупные птерозавры (рода хацегоптерикс или арамбургиана) обладали размахом крыльев в 10-11 метров. Попробуйте прошагать столько по комнате! Но эти гиганты жили в позднемеловом периоде, а если точнее — маастрихстском ярусе (с 72,1 ± 0,2 до 66 миллионов лет назад), последнем подразделе мезозоя, который закончился массовым мел-палеогеновым вымиранием. В юрском периоде (201,3-145 миллионов лет назад) птерозавры были поменьше: размах их крыльев редко превышал три метра, хотя встречались обладатели четырех- или пятиметрового размаха.

Левая фаланга крыла 1 птеродактилоидного птерозавра из формации Kimmeridge Clay в Абингдоне, Оксфордшир. A — оригинальный образец; B — упрощенный интерпретационный рисунок. Масштабная линейка = 10 мм / © Proceedings of the Geologists’ Association, James L. Etienne et al.

Палеонтологи из Великобритании недавно сообщили о находке крупного птерозавра на юге королевства. Останки древнего животного обнажились на окраине Абингдона в графстве Оксфордшир — в июне 2022 года ученые исследовали гравийный карьер с формациями киммериджской глины (этот ярус датируется от 155,7 ± 4 до 150,8 ± 4 миллионов лет назад). Кость птерозавра обнаружили вместе с аммонитами, позвонками ихтиозавров, зубами гибодонтов и другими морскими ископаемыми. Описание находки опубликовано в журнале Proceedings of the Geologists’ Association.

Образец скелета состоял только из разломанной на три части фаланги левого крыла. Исследователи сфотографировали, отсканировали и создали ее 3D-модель, чтобы оценить размер животного.

Один из концов фаланги сросся с сухожилием разгибателя — это свидетельствовало о зрелости особи. Авторы статьи сравнили найденного птерозавра с другими представителями 23 видов и уверенно отделили его от нептеродактилоидных, а затем заключили, что обнаруженный экземпляр относится к кладе ктенохазматид (Ctenochasmatidae), причем к довольно крупным особям. Исследователи прозвали его «Абфаб» (Abfab).

Подборка очертаний крыльев крупных птерозавров юрского периода. Слева — птеродактилоиды, справа — рамфорхинхоиды. Обнаруженный птерозавр — EC K2576. Двойной силуэт указывает на нижний и верхний пределы оценки размаха крыльев, основанной на сравнительном морфологическом анализе. Dearc sgiathanach основан на пересмотренной оценке размаха крыльев в данном исследовании / © Proceedings of the Geologists’ Association, James L. Etienne et al.

Размах крыла этого птерозавра составлял минимум три метра, но вероятно был больше (3,2-3,65 метра) или достигал четырех метров. Это делает найденного зверя вторым по крупности среди юрских птерозавров после гиганта из Швейцарии с размахом крыльев до пяти метров. Подобные скелеты дополняют общую картину морфологии древних летающих животных, поэтому палеонтологи в той же статье уточнили размеры других таксонов.

Например, у вымершего вида Dearc sgiathanach, который обнаружили в Шотландии в 2022 году, поначалу предполагали размах крыльев в 2,5 метра. Тогда это ископаемое назвали самым крупным из известных юрских птерозавров, но в то же время существовали скелеты более крупных животных — тот же пятиметровый исполин из Швейцарии. Сейчас ученые оценивают размах крыльев Dearc sgiathanach в 2,04 метра. То есть он был вдвое меньше, чем новый скелет, который, по словам палеонтологов, стал крупнейшим птерозавром из британских домеловых отложений.

«Абфаб, как мы прозвали абингдонского птерозавра, показывает, что птеродактилоиды, продвинутые птерозавры, которые полностью доминировали в меловом периоде, достигли впечатляюще больших размеров почти сразу после своего первого появления в средней юре, как раз в то время, когда динозавровые предки птиц поднялись в воздух», — отметил один из соавторов статьи Дэвид М. Унвин.

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