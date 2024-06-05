Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Великобритании нашли кости одного из самых крупных птерозавров юрского периода
Палеонтологи обнаружили фрагмент скелета древнего животного на юге Великобритании. Размах крыльев, по оценке специалистов, делает его самым крупным птерозавром из британских домеловых отложений.
Мезозойскую эру, которая продолжалась от 251 до 66 миллионов лет назад, не просто так назвали эпохой динозавров. Эти ящеры доминировали на суше в течение многих миллионов лет.
Однако с ними соседствовали и другие животные, освоившие прочие стихии: в морях обитали ихтиозавры, а в воздухе — птерозавры. Летали они благодаря особой анатомии конечностей: от задних лап к сильно удлиненным фалангам передних тянулась кожная мембрана, которая и представляла собой крыло. Оно мало похоже на птичье и напоминает скорее крылья летучих мышей.
Самые крупные птерозавры (рода хацегоптерикс или арамбургиана) обладали размахом крыльев в 10-11 метров. Попробуйте прошагать столько по комнате! Но эти гиганты жили в позднемеловом периоде, а если точнее — маастрихстском ярусе (с 72,1 ± 0,2 до 66 миллионов лет назад), последнем подразделе мезозоя, который закончился массовым мел-палеогеновым вымиранием. В юрском периоде (201,3-145 миллионов лет назад) птерозавры были поменьше: размах их крыльев редко превышал три метра, хотя встречались обладатели четырех- или пятиметрового размаха.
Палеонтологи из Великобритании недавно сообщили о находке крупного птерозавра на юге королевства. Останки древнего животного обнажились на окраине Абингдона в графстве Оксфордшир — в июне 2022 года ученые исследовали гравийный карьер с формациями киммериджской глины (этот ярус датируется от 155,7 ± 4 до 150,8 ± 4 миллионов лет назад). Кость птерозавра обнаружили вместе с аммонитами, позвонками ихтиозавров, зубами гибодонтов и другими морскими ископаемыми. Описание находки опубликовано в журнале Proceedings of the Geologists’ Association.
Образец скелета состоял только из разломанной на три части фаланги левого крыла. Исследователи сфотографировали, отсканировали и создали ее 3D-модель, чтобы оценить размер животного.
Один из концов фаланги сросся с сухожилием разгибателя — это свидетельствовало о зрелости особи. Авторы статьи сравнили найденного птерозавра с другими представителями 23 видов и уверенно отделили его от нептеродактилоидных, а затем заключили, что обнаруженный экземпляр относится к кладе ктенохазматид (Ctenochasmatidae), причем к довольно крупным особям. Исследователи прозвали его «Абфаб» (Abfab).
Размах крыла этого птерозавра составлял минимум три метра, но вероятно был больше (3,2-3,65 метра) или достигал четырех метров. Это делает найденного зверя вторым по крупности среди юрских птерозавров после гиганта из Швейцарии с размахом крыльев до пяти метров. Подобные скелеты дополняют общую картину морфологии древних летающих животных, поэтому палеонтологи в той же статье уточнили размеры других таксонов.
Например, у вымершего вида Dearc sgiathanach, который обнаружили в Шотландии в 2022 году, поначалу предполагали размах крыльев в 2,5 метра. Тогда это ископаемое назвали самым крупным из известных юрских птерозавров, но в то же время существовали скелеты более крупных животных — тот же пятиметровый исполин из Швейцарии. Сейчас ученые оценивают размах крыльев Dearc sgiathanach в 2,04 метра. То есть он был вдвое меньше, чем новый скелет, который, по словам палеонтологов, стал крупнейшим птерозавром из британских домеловых отложений.
«Абфаб, как мы прозвали абингдонского птерозавра, показывает, что птеродактилоиды, продвинутые птерозавры, которые полностью доминировали в меловом периоде, достигли впечатляюще больших размеров почти сразу после своего первого появления в средней юре, как раз в то время, когда динозавровые предки птиц поднялись в воздух», — отметил один из соавторов статьи Дэвид М. Унвин.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Победил слабейший: как сражение на Марне перевернуло ход мировой истории
«Спутник-V» оказался лучше вакцины Pfizer — но это не помешает России проиграть борьбу с эпидемией
Что будет с нефтью?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии