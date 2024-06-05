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59 минут назад
ТюмГУ
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Ученые изучили закономерности сукцессий песчаных пустынь Арктики

4.4

Международная группа ученых из России (куда вошли специалисты ТюмГУ), США, Германии и Саудовской Аравии провела комплексное исследование экосистем песчаных дюн на севере Западной Сибири.

ТюмГУ
# Арктика
# дюны
# пустыня
# тулуканы
# Якутия
дюны
Дюны / © Андрей Соромотин, ШЭН ТюмГУ

Среди арктических экосистем вопреки распространенному мнению про однообразие, встречаются удивительные природные объекты. Одни из таких уникальных ландшафтов – северные пустыни с настоящими песчаными дюнами на Аляске, в Якутии (тукуланы), а также у нас, на севере Западной Сибири.

Дюны вследствие нестабильности условий – прекрасные объекты для изучения первичных сукцессий растительности в режиме «реального времени». Низкое биоразнообразие и быстрая смена видов на дюнах облегчает анализ сукцессионных траекторий. Объектом научного интереса стал естественный песчаный раздув, расположенный недалеко от города Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Анализируя растительность, почвы и микробиомы различных участков песчаного массива, ученые установили пространственно-временные зависимости и описали новый тип первичной экзогенетической (аллогенной) сукцессии – эоловая, которая имеет две формы – циклическая и линейная. Статья «Циклические и линейные траектории эволюции экосистем на песчаных дюнах сибирской тайги: комплексный анализ» с полученными результатами опубликована в журнале Science of The Total Environment.

Многолетняя работа выполнялась в рамках реализации мегагранта Департаментом образования и науки Тюменской области. Заведующий лабораторией почвоведения и изотопной биогеохимии, созданной в рамках мегагранта, профессор Тюменского университета Андрей Соромотин отмечает, что опустынивание является комплексной проблемой северных территорий, имеющей как природный, так и антропогенный генезис.

Процессы деградации растительного покрова в Арктике будут продолжены в нашем университете при реализации гранта РНФ под научным руководством Андрея Соромотина.

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ТюмГУ
283 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# Арктика
# дюны
# пустыня
# тулуканы
# Якутия
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Биология
# Ближний Восток
# жизнь на Земле
# Красное море
# строматолиты
# цианобактерии
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Комментарии

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1 Комментарий

Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
26 секунд назад
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>...ученые установили пространственно-временные зависимости и описали новый тип первичной экзогенетической (аллогенной) сукцессии – эоловая... / Студенты, которые пытаются публиковаться в NS, вам не приходило в голову, что их могут читать люди, которые не учились на вашем факультете? Всю статью пытался «вкурить» кто это такая за сукцессия, а тут ещё и аллогенная, эоловая... Пришлось гуглить. / >Процессы деградации растительного покрова в Арктике будут продолжены в нашем университете [0_о] при реализации гранта РНФ... - Ааа, ну теперь то всё понятно. Небольшой лайфхак: прежде чем продолжить «процесс деградации», рекомендую посетить КО, конкретнее Кушскую косу. Уверен, тамошние научные сотрудники за умеренную долю от «реализации гранта» позволят скопипастить материалы по изучению дюн, выполненные ещё в кайзеровские времена$-)
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