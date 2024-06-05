Ученые изучили закономерности сукцессий песчаных пустынь Арктики

Международная группа ученых из России (куда вошли специалисты ТюмГУ), США, Германии и Саудовской Аравии провела комплексное исследование экосистем песчаных дюн на севере Западной Сибири.

Среди арктических экосистем вопреки распространенному мнению про однообразие, встречаются удивительные природные объекты. Одни из таких уникальных ландшафтов – северные пустыни с настоящими песчаными дюнами на Аляске, в Якутии (тукуланы), а также у нас, на севере Западной Сибири.

Дюны вследствие нестабильности условий – прекрасные объекты для изучения первичных сукцессий растительности в режиме «реального времени». Низкое биоразнообразие и быстрая смена видов на дюнах облегчает анализ сукцессионных траекторий. Объектом научного интереса стал естественный песчаный раздув, расположенный недалеко от города Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Анализируя растительность, почвы и микробиомы различных участков песчаного массива, ученые установили пространственно-временные зависимости и описали новый тип первичной экзогенетической (аллогенной) сукцессии – эоловая, которая имеет две формы – циклическая и линейная. Статья «Циклические и линейные траектории эволюции экосистем на песчаных дюнах сибирской тайги: комплексный анализ» с полученными результатами опубликована в журнале Science of The Total Environment.

Многолетняя работа выполнялась в рамках реализации мегагранта Департаментом образования и науки Тюменской области. Заведующий лабораторией почвоведения и изотопной биогеохимии, созданной в рамках мегагранта, профессор Тюменского университета Андрей Соромотин отмечает, что опустынивание является комплексной проблемой северных территорий, имеющей как природный, так и антропогенный генезис.

Процессы деградации растительного покрова в Арктике будут продолжены в нашем университете при реализации гранта РНФ под научным руководством Андрея Соромотина.

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ТюмГУ 283 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.