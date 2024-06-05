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Ученые изучили закономерности сукцессий песчаных пустынь Арктики
Международная группа ученых из России (куда вошли специалисты ТюмГУ), США, Германии и Саудовской Аравии провела комплексное исследование экосистем песчаных дюн на севере Западной Сибири.
Среди арктических экосистем вопреки распространенному мнению про однообразие, встречаются удивительные природные объекты. Одни из таких уникальных ландшафтов – северные пустыни с настоящими песчаными дюнами на Аляске, в Якутии (тукуланы), а также у нас, на севере Западной Сибири.
Дюны вследствие нестабильности условий – прекрасные объекты для изучения первичных сукцессий растительности в режиме «реального времени». Низкое биоразнообразие и быстрая смена видов на дюнах облегчает анализ сукцессионных траекторий. Объектом научного интереса стал естественный песчаный раздув, расположенный недалеко от города Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Анализируя растительность, почвы и микробиомы различных участков песчаного массива, ученые установили пространственно-временные зависимости и описали новый тип первичной экзогенетической (аллогенной) сукцессии – эоловая, которая имеет две формы – циклическая и линейная. Статья «Циклические и линейные траектории эволюции экосистем на песчаных дюнах сибирской тайги: комплексный анализ» с полученными результатами опубликована в журнале Science of The Total Environment.
Многолетняя работа выполнялась в рамках реализации мегагранта Департаментом образования и науки Тюменской области. Заведующий лабораторией почвоведения и изотопной биогеохимии, созданной в рамках мегагранта, профессор Тюменского университета Андрей Соромотин отмечает, что опустынивание является комплексной проблемой северных территорий, имеющей как природный, так и антропогенный генезис.
Процессы деградации растительного покрова в Арктике будут продолжены в нашем университете при реализации гранта РНФ под научным руководством Андрея Соромотина.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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