Ученые выяснили, кого похоронили под «драконьим камнем» в Армении

Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.

Археологический участок Лчашен находится на северо-западном побережье озера Севан (Армения). До середины прошлого века эта местность находилась под водой, и только в 1956 году там начали раскопки. Находки охватывали период от доурартского (середина III тысячелетия до нашей эры) и до Средних веков.

Помимо достаточно крупной крепости, нескольких поселений и различных погребальных комплексов, там нашли два менгира особого вида — вишапакары, или «драконьи камни». Это высеченные из базальта стелы высотой от 1,5 до 5,5 метра. На них обычно вырезали изображения животных.

Карта археологического участка Лчашен / © A. Bobokhyan et al., Journal of Archaeological Science: Reports

Название «драконьи камни», вероятно, связано с местными народными преданиями о драконах (вишапах). Эти мифические существа считались покровителями воды и грома и могли принимать облик быков, рыб и змей. В отличие от привычных нам драконов европейской мифологии, это достаточно благожелательные существа, не замеченные в злых деяниях. На сегодня известно примерно 150 таких менгиров, 90 из них — на территории современной Армении.

Обычно их находят упавшими на землю на уединенных, богатых водой лугах, расположенных на высоте от 2000 до 3000 метров над уровнем моря. Самый древних из них (V тысячелетие до нашей эры) находится на горе Кармир-Сар в Армавирском районе Армении (там сейчас идут раскопки).

Один из «драконьих камней» Лчашена случайно нашли в 1980 году, когда прокладывали водопроводные трубы. Камень решили поднять и передать в Историко-археологический музей-заповедник Мецамор. Когда его извлекли из земли, то обнаружили под ним, на глубине 2,5 метра под поверхностью, захоронение.

Согласно описанию археологов, проводивших раскопки, в погребальной камере покоились останки трех человек: взрослой женщины и двух младенцев. Могила имела четырехугольную форму, была ориентирована с севера на юг и находилась в центре глиняного кургана с галечным заполнением. Сам курган был окружен примерно десятью крупными камнями, которые образовали скопление, отдельное от основных могильников бронзового века в Лчашене.

Схема погребения / © A. Hakhverdyan, Journal of Archaeological Science: Reports

В захоронении обнаружили расписные и простые керамические сосуды, гончарные круги и кости животных. На «драконьем камне», воздвигнутом над погребальной камерой, изображена сцена жертвоприношения быка. Высота камня — 3,5 метра. Ученые предположили, что погребенные — мать и ее дети-двойняшки, умершие либо во время родов, либо вскоре после них.

До сегодняшнего дня это единственный случай погребения людей под «драконьим камнем». Поэтому о нем вспомнили современные археологи и генетики. Международная группа ученых провела ряд исследований двух детских скелетов из этого погребения. К сожалению, останки взрослой женщины за прошедшие годы утрачены. Результаты работы опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Радиоуглеродное датирование показало, что погребение с «драконьим камнем» соорудили в XVI веке до нашей эры — это бронзовый век. Антропологические данные свидетельствуют о том, что оба скелета принадлежали детям одинакового возраста (не старше двух месяцев), имевшим практически идентичную модель роста (развивались одинаково). Небольшие различия в максимальных продольных размерах одинаковых длинных костей могли быть результатом внутриутробного развития и неравномерного распределения пищевых ресурсов. Предположение о матери и двойняшках стало выглядеть более достоверно.

Но все изменил анализ древней ДНК. Он показал, что оба младенца были девочками и даже родственницами, но не родными сестрами. Их родство — второй степени при общей митохондриальной последовательности. Иными словами, эти девочки могли быть единоутробными сестрами (одна мать, но разные отцы), двоюродными сестрами, тетей (вероятно, по материнской линии) и племянницей или бабушкой (тоже по материнской линии) и внучкой.

Вероятность одновременной смерти родственниц второй степени, а также еще одной женщины не слишком высока. Исследователи считают, что погребение не было одномоментным. Возможно, взрослая женщина занимала высокое положение в своем сообществе. Об этом свидетельствуют достаточно богатый погребальный инвентарь (даже несмотря на то, что захоронение грабленое) и то, что ее похоронили вместе с бронзовыми и сердоликовыми украшениями.

Если это так, то в ту же погребальную камеру позже могли положить тела ее родственниц, умерших в разное время, хотя в примерно одном возрасте. Впрочем, исследователи не исключают того, что младенцев могли принести в жертву и похоронить всех троих сразу.

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