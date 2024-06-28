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В ТюмГУ рассказали об «умной устойчивости» городов Арктики
Ученые Финансово-экономического института ТюмГУ определили эффективность движения к «умной устойчивости» арктических городов на примере Салехарда и Надыма.
Сухопутная территория арктической зоны России (АЗР) включает девять регионов и составляет 4,7 миллиона квадратных километров, на которых по состоянию на 2021 год проживали 2,3 миллиона человек, в том числе подавляющее большинство – в 41 арктическом городе. На территории АЗР добывается 83 процента газа и 17 процентов нефти России, формируется пятая часть доходов федерального бюджета.
Устойчивое развитие Арктики определяется региональными, национальными и глобальными трендами. Наиболее яркие — стремительная урбанизация и цифровизация всех сфер жизни. Урбанизация как необходимый элемент эволюционного развития общества, с одной стороны, способствует генерации и ретрансляции высших культурных образцов, с другой — сопровождается усилением проблем, связанных с энергетикой, ресурсоснабжением, экологией, развитием человеческого потенциала, решение которых требует новых умных моделей управления.
Процессы цифровизации в городах не гарантируют решение этих проблем и автоматический переход на новый уровень качества жизни, при этом возможны негативные социальные последствия, связанные с цифровым неравенством, цифровой безработицей. Для разрешения актуальных противоречий урбанизации и цифровизации служит концепция «умных устойчивых городов».
Умное устойчивое развитие города требует направления инвестиций на повышение перспективной жизнеспособности городского сообщества посредством со-развития человеческого потенциала (образования, совместного управления, инновационности) и социотехнических структур (транспорта, энергетики, инфраструктуры) с помощью социогуманитарных технологий.
Статья «Арктические города России на пути к умной устойчивости» ученых ФЭИ ТюмГУ Геннадия Деггера, Анастасии Лёвкиной вышла в журнале «Арктика: экология и экономика». Для исследования использованы открытые статистические данные, официальные документы и информация о деятельности в цифровой и технологической сферах городов, а также результаты научно-исследовательской работы «Разработка экосоциокультурной модели развития городов Надым и Салехард с учетом концепции Smart City», выполненной в Научном центре изучения Арктики (Салехард).
Проведя анализ процессов цифровизации в контексте «умной устойчивости», ученые пришли к выводу, что сегодня нет ясной, четкой, скоординированной на всех уровнях управления программы развития умных устойчивых арктических городов. Политика стратегического развития и цифровой трансформации исследованных городов, несмотря на заявленные цели, остается консервативной, ориентированной на сохранение стабильности сложившихся социально-экономических параметров и цифровизацию уже сложившихся процессов — «умная стагнация». Такая политика обуславливает провинциальное будущее арктических городов, жизнеспособность которых обеспечивается в основном за счет бюджетных инвестиций.
Для преодоления рамок «умной стагнации» необходима политика цифровой трансформации арктических городов, нацеленная на развитие их «умной устойчивости», среди прочего способствующая развитию самодостаточной экономики, удерживанию и привлечению молодежи за счет новых подходов к образованию и расширяющая перспективы трудоустройства, профессионального и личного развития.
Системы количественных показателей в рамках техноцентричного подхода недостаточны для проектирования и реализации такой политики. Мониторинг умной устойчивости арктических городов способен выявить направленность и уровень цифровизации, однако не учитывает специфичность региональных и локальных условий развития арктических городов, а также содержания, направленности и взаимосвязи (системности) цифровых инициатив.
Применение стандартизированных методик мониторинга умной устойчивости в сочетании с качественным анализом и учетом специфики развития арктических городов поможет изменить вектор развития умных арктических городов в сторону «умной устойчивости» и существенно повысить эффективность вложенных в данном направлении усилий и средств.
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