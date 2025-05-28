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Хиолитов отнесли к самым ранним моллюскам
Хиолиты — это проблемные окаменелости животных, живших в палеозое начиная с кембрийского периода. Они имели раковины в форме конусов или пирамид, скульптурированные кольцами и гребнями. От хиолитов почти всегда остаются лишь развалившиеся скелеты из мелких частей (склеритомы), а причудливое сочетание признаков затрудняло их отнесение к определенной группе животных. Новая публикация описала анатомию и процесс индивидуального развития хиолитов и сделала их понятнее.
Современный этап становления жизни начался в кембрийский период. Именно тогда на Земле появилось большинство знакомых нам типов животных — от медуз и червей до хордовых, — а также целый ряд исчезнувших проблемных групп. Систематики не раз перемещали по родословной животных саккоритуса, ветуликолий и прочие кембрийские диковинки.
Немало трудностей было и с хиолитами (Hyolitha). Это беспозвоночные с раковинами длиной от миллиметров до нескольких сантиметров, которые внешне сильно походили на современных моллюсков. Те тогда были уже разнообразными — брюхоногими, головоногими и другими формами. Однако хиолиты не имели терки (радулы), то есть фирменного признака ротового аппарата моллюсков, с помощью которого те измельчают пищу.
Более того, хиолитам присущ лофофор — подковообразный ротовой аппарат как у представителей клады щупальцевые. Таких как плеченогие, форониды и мшанки. Лофофораты (щупальцевые) и моллюски сейчас объединены в общий таксон лофотрохозои, поскольку имеют одного предка. Однако куда внутри этой обширной группы поместить хиолитов?
Вопросу посвящена новая публикация в журнале Lethaia. Исследователи изучили множество остатков хиолитов позднего ордовика из Польши и их родственников постарше — из австралийских пород кембрийского времени. Почти все находки разных родов, в том числе Quadrotheca, Panitheca, Mojczatheca и Circotheca были мелкими яйцевидными фосфатными компонентами скелета или их обломками. Окаменелости покрыли платиной и изучили с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM).
Оказалось, что вне зависимости от анатомии взрослых хиолитов, по онтогенезу (индивидуальному развитию) они очень близки ранним палеозойским брюхоногим моллюскам и ортоцератидным наутилоидеям. Представители первого класса до сих пор процветают в морских и наземных экосистемах, а вторые — это примитивные головоногие, от которых сейчас остались лишь несколько видов.
Трохофора, то есть плавающая личинка с ресничками, у всех таких животных имеет форму луковицы с выростом на верхушке. После вылупления личинка создавала цилиндрическую раковину, а уже на стадии трохофоры получала закрывающую ее крышечку (оперкулум).
Между тем строение раковин хиолитов также указало на близкое родство с брюхоногими. Точнее, хельционеллидами, которые приобрели характерный «улиточий» облик уже в самом начале палеозоя.
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Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
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Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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