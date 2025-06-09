  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 минуты назад
Татьяна Пичугина
286

У огромного завропода впервые обнаружили содержимое желудка

5.3

Чтобы понимать биологию динозавров, их роль в экосистеме мезозоя, необходимо знать диету. До недавнего времени ученые судили о ней по анатомии. Известно всего несколько находок кололитов — окаменелого содержимого желудка. И вот новое открытие: исследователи из Австралии впервые описали кололит 12-метрового завропода и подтвердили сразу несколько гипотез о типе питания этой группы ящеров.

Палеонтология
# Австралия
# диета
# Динозавры
# завроподы
# цветковые растения
Завропод
Художественная реконструкция Diamantinasaurus matildae во время еды / © Travis Tischler

Всего в мире описаны тысячи образцов травоядных нептичьих динозавров. Только в трех случаях ученые однозначно могли сказать о содержимом желудка, и все они касались бронированных тиреофор, сохраненных в морских отложениях. Еще одна сомнительная находка относится к утконосому динозавру.

У завропод кололиты до сих пор не находили, что удивительно, учитывая значение этой группы динозавров для окружающей среды юрского и мелового периодов. Это одни из самых крупных существ, когда-либо населявших нашу планету. О видах растений, которыми питались завроподы, высоте кормления ученые судили по разным косвенным признакам.

В 2017 году участники экспедиции Австралийского музея естественной истории «Эпоха динозавров» расчищали почти полный скелет не совсем взрослой особи завропода Diamantinasaurus matildae из среднего мелового периода в формации Уинтон в Квинсленде. Палеонтологи окрестили 12-метровую, еще растущую на момент гибели, особь Джуди.

Маккензи Энхельмайер из Австралийского музея естественной истории «Эпоха динозавров» показывает кололит / © Stephen Poropat

Среди костей скелета палеонтологи заметили необычный потрескавшийся прослой, содержащий множество хорошо сохранившихся окаменелых растений. Анализ показал, что это кололит. Статья с описанием находки вышла в журнале Current Biology.

Разнообразные растения (хвойные, части папоротников, листья покрытосеменных), обнаруженные в кололите, навели ученых на мысль, что завроподы не были разборчивы в еде. Выяснилось, что пища во рту у них перерабатывалась минимально, основное пищеварение происходило в желудке с помощью ферментов и микроорганизмов.

Ведущий автор исследования Стивен Поропат на раскопе в июне 2017 года / © Stephen Poropat

«Видно, что растения порвали, покусали, но не жевали. Это говорит о том, что завроподы заглатывали пищу целиком», — пояснил первый автор статьи Стивен Поропат из Университета Кертин (Австралия).

Находка окончательно подтвердила растительноядность завропод, в чем ученые не сомневались с XIX века. Что стало неожиданностью, так это цветковые растения в желудке.

«Предположительно, цветковые стали так же разнообразны в Австралии, как хвойные, 100-95 миллионов лет назад. Получается, завроподы включили их в свой рацион в первые 40 миллионов лет их появления в ископаемой летописи», — уточнил Поропат.

Это говорит о том, что диамантиназавры питались и низкими, и высокими растениями, по крайней мере, до повзросления. Завроподу, вылупившемуся из яйца, были доступны только низкорослые растения, но со временем они могли дотянуться высоко. Любопытно, что в кололите оказалось много небольших побегов, прицветников и семенных коробочек. Вероятно, юная Джуди нацелилась на молодые растущие части хвойных деревьев и семенные папоротники, которые легче переваривать. В любом случае, кололит содержал только последний или несколько последних приемов пищи. Нельзя сказать, насколько такая смесь была типичной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна
149 статей
Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.
Показать больше
Палеонтология
# Австралия
# диета
# Динозавры
# завроподы
# цветковые растения
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Июн
Бесплатно
Уникальные находки античной древности: взгляд из Артезианской археологической экспедиции
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
09 Июн
Бесплатно
Психология предназначения
Парк Горького
Москва
Лекция
10 Июн
Бесплатно
Французская геодезическая миссия на Севере
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
10 Июн
1000
Заблуждения о братьях наших меньших
Medio Modo
Москва
Лекция
10 Июн
Бесплатно
Лунные миссии и полеты к Марсу: как меняется инженерное образование в космонавтике
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Июн
600
Что делать с находками после раскопок?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Причина и польза эмоций
Парк Горького
Москва
Лекция
12 Июн
700
Биомашина-человек
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Дневные хищники Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 часов назад
Александр Березин

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.

Офтоп
# продовольственная безопасность
# продовольствие
# Южная Америка
Позавчера, 13:23
Александр Березин

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Илон Маск накинулся на Трампа за отказ от сокращения госрасходов, считая, что это ведет Америку к банкротству. А еще он заявил, что без него тот и к власти бы не пришел. В ответ Трамп предложил сократить госрасходы, лишив Маска всех контрактов. Между тем, именно контракты с ним — основа возвращения американцев на Луну в 2027-2028 годах. Что будет, если американский президент действительно решится на расторжение контрактов? И как это отразится на множественных полетах Starship к Марсу в 2020-х? Как ни странно, оба эти вопроса плотно затрагивают происходящее в нашей стране.

Космонавтика
# NASA
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# Марс
# США
Выбор редакции
5 часов назад
Юлия Трепалина

Курение сигарет повысило вероятность употребления каннабиса в 186 раз

Новое исследование с участием нескольких тысяч немецких подростков показало, что курение обычных или электронных сигарет, особенно сочетание этих практик, в сотни раз повышает вероятность знакомства тинейджеров с марихуаной.

Медицина
# вейпинг
# Германия
# каннабис
# конопля
# курение
# марихуана
# подростки
# табакокурение
# школьники
# электронные сигареты
5 часов назад
Александр Березин

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.

Офтоп
# продовольственная безопасность
# продовольствие
# Южная Америка
5 июня
Игорь Байдов

Ученые впервые увидели, как черви совершают коллективный побег в дикой природе

Когда у круглых червей наступают голодные времена или им становится тесно, они объединяют свои усилия, чтобы поменять среду обитания. Забираются друг на друга, образуя живые башни, которые устремляются вверх, где нематоды могут прицепиться к проходящему мимо животному и с его помощью добраться до более изобильных мест. Долгое время ученые лишь догадывались о существовании таких живых башен. Теперь команда исследователей из Германии впервые зафиксировала их в дикой природе.

Биология
# дикая природа
# нематоды
# черви
# черви-паразиты
6 июня
Андрей Папиш

Новый вид рыб в «спасательном круге» нашли в китайских пещерах

Жизнь в пещерах суровая, мягко выражаясь. Рыбы, населяющие подземные воды и никогда не видевшие солнечного света, приспособились к такой среде по-своему. Кто-то решил отказаться от глаз, кто-то от чешуи. Некоторые даже горб для чего-то вырастили. Китайские биологи рассказали о необычной пещерной рыбе, которая «носит» нечто вроде спасательного круга. Зачем? Похоже, чтобы не тратить много энергии.

Биология
# адаптация
# Китай
# новые виды
# пещерные рыбы
# пузырь
# рыбы
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У огромного завропода впервые обнаружили содержимое желудка

    24 минуты назад

  2. Ученые нашли способ сделать солнечные батареи безопасными для окружающей среды

    49 минут назад

  3. Животные жиры защитили сельхозтехнику от ржавчины

    4 часа назад

  4. Курение сигарет повысило вероятность употребления каннабиса в 186 раз

    5 часов назад
Выбор редакции

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Позавчера, 13:23

Последние комментарии

Стасюк V
3 минуты назад
Александр, если один человек весит 200кг, становится ли от этого гражданин в 150кг худым? если 170 стран перенаселены ещё сильнее чем РФ, следует ли из

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

Питон Удав
17 минут назад
Александр, почитал. Похоже просто не дали развиваться и специально обрушили цены на сахар. А потом - президент американка и внезапно "В хо­де

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

Dmitriy Dorian
20 минут назад
Александр, сослагательное наклонение в истории хорошо тем, что его никак невозможно опровергнуть. Именно поэтому, утверждения "если бы обратились

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Dmitriy Dorian
22 минуты назад
Сергей, я думал, аргумент "сперва добейся" остался в прошлом в сра.. в дискуссиях школьников. Аргументы к личности — это чистая манипуляция.

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Питон Удав
47 минут назад
Эм, а не МКС не так что-ли? Не в отрыве от всех недели и месяцы в замкнутом пространстве? Странный чел. А вообще, нужна телепортация. Даже по

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Николай Цыгикало
1 час назад
Хорошее решение. Но оно не означает свободу полетов каких угодно и где угодно. Наверняка все обставлено условиями: при воздействии шума не ниже... И

Трамп открыл дорогу для гражданской сверхзвуковой авиации

Олег Славабогов
1 час назад
А что скажет бабушка Илона Маска? А его садовник?

Отец Илона Маска рассказал, какая страна будет править миром

Павел Семенов
1 час назад
Вам же показали в фильме что это через аватаров делается)

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Fedor Bukhtoyarov
1 час назад
Ох уж мне эти «эксперты» если пройти по ссылке, то можно прочесть оригинал статьи! «ЭТО ПОКАДРОВОЕ ВИДЕО ПРОТУБЕРАНЦА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ СОЛНЦА

Солнце впервые рассмотрели с рекордным разрешением – видео

Roman Frolov
2 часа назад
Я думаю, проблема политическая, левачье будет против. Но таки да, если появится на Марсе худосочная колония, как придется с этим жить, и

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Михаил Фурсов
2 часа назад
Вадим, 7 кораблей соединить в форму револьверного магазина и получится нехилая такая межпланетная станция с гравитацией и частичной защитой от

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Вадим Корнев
2 часа назад
Добрый, Дракон, он говорил про Дракон. Но видимо понял что сморозил глупость, и на буквально через несколько часов написал в Х что это плохая идея)))

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Вадим Корнев
2 часа назад
Владимир, Работы то как раз полно, Те же Старлинки, их тысячи надо. Третья версия уже есть, а Фэлконом ее не выводят, не выгодно. Если Старшип начнет

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Вадим Корнев
2 часа назад
По факту опыт человечества говорит немного об обратном. Раньше корабли ходили черте куда годами. И не чего. как то справлялись.

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Вадим Корнев
2 часа назад
Roman, думаю это очень сложно на текущем этапе. Но тут есть нюанс. Маск в принципе делает первый шаг. даже несколько сотен человек если будет на Марсе

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Александр Березин
2 часа назад
Добрый, "а второй уже грозился вывести Старшип из эксплуатации.." Вот только Маск этого никогда не делал.

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Вадим Корнев
2 часа назад
А разве пару Старшипов нельзя соединить и раскрутить? будет какая не какая гравитация. Где то я такую идею видел даже с расчетами.

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Добрый Фей
2 часа назад
Demitry, с учетом того, что Маск с Трампом посрались и первый урезает бюджет, а второй уже грозился вывести Старшип из эксплуатации... Выводы, как

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Roman Frolov
2 часа назад
Если бы г-н Эррол Маск озаботился изучением того, о чем говорит - о "гравитации", то понял бы, что в этом деле ничего не добиться. Я считаю, что нужны

Отец Илона Маска заявил, что не верит в идею межпланетных перелетов

Александр Березин
2 часа назад
Стасюк, Россия находится на 11-м месте по самой низкой плотности населения в мире. Примерно 170 стран имеют плотность населения выше, чем у нее. Это

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно