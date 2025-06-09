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У огромного завропода впервые обнаружили содержимое желудка
Чтобы понимать биологию динозавров, их роль в экосистеме мезозоя, необходимо знать диету. До недавнего времени ученые судили о ней по анатомии. Известно всего несколько находок кололитов — окаменелого содержимого желудка. И вот новое открытие: исследователи из Австралии впервые описали кололит 12-метрового завропода и подтвердили сразу несколько гипотез о типе питания этой группы ящеров.
Всего в мире описаны тысячи образцов травоядных нептичьих динозавров. Только в трех случаях ученые однозначно могли сказать о содержимом желудка, и все они касались бронированных тиреофор, сохраненных в морских отложениях. Еще одна сомнительная находка относится к утконосому динозавру.
У завропод кололиты до сих пор не находили, что удивительно, учитывая значение этой группы динозавров для окружающей среды юрского и мелового периодов. Это одни из самых крупных существ, когда-либо населявших нашу планету. О видах растений, которыми питались завроподы, высоте кормления ученые судили по разным косвенным признакам.
В 2017 году участники экспедиции Австралийского музея естественной истории «Эпоха динозавров» расчищали почти полный скелет не совсем взрослой особи завропода Diamantinasaurus matildae из среднего мелового периода в формации Уинтон в Квинсленде. Палеонтологи окрестили 12-метровую, еще растущую на момент гибели, особь Джуди.
Среди костей скелета палеонтологи заметили необычный потрескавшийся прослой, содержащий множество хорошо сохранившихся окаменелых растений. Анализ показал, что это кололит. Статья с описанием находки вышла в журнале Current Biology.
Разнообразные растения (хвойные, части папоротников, листья покрытосеменных), обнаруженные в кололите, навели ученых на мысль, что завроподы не были разборчивы в еде. Выяснилось, что пища во рту у них перерабатывалась минимально, основное пищеварение происходило в желудке с помощью ферментов и микроорганизмов.
«Видно, что растения порвали, покусали, но не жевали. Это говорит о том, что завроподы заглатывали пищу целиком», — пояснил первый автор статьи Стивен Поропат из Университета Кертин (Австралия).
Находка окончательно подтвердила растительноядность завропод, в чем ученые не сомневались с XIX века. Что стало неожиданностью, так это цветковые растения в желудке.
«Предположительно, цветковые стали так же разнообразны в Австралии, как хвойные, 100-95 миллионов лет назад. Получается, завроподы включили их в свой рацион в первые 40 миллионов лет их появления в ископаемой летописи», — уточнил Поропат.
Это говорит о том, что диамантиназавры питались и низкими, и высокими растениями, по крайней мере, до повзросления. Завроподу, вылупившемуся из яйца, были доступны только низкорослые растения, но со временем они могли дотянуться высоко. Любопытно, что в кололите оказалось много небольших побегов, прицветников и семенных коробочек. Вероятно, юная Джуди нацелилась на молодые растущие части хвойных деревьев и семенные папоротники, которые легче переваривать. В любом случае, кололит содержал только последний или несколько последних приемов пищи. Нельзя сказать, насколько такая смесь была типичной.
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