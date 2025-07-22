  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Генетика человека: болезни, суперспособности и суперсолдаты

Слушатели узнают, как наследуются заболевания, черты личности, предпочтения и особенности поведения.

ВСмысле
27 июля, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Что такое наследственность, как она влияет на развитие личности и поведенческие особенности, здоровье и адаптивность популяции? Научный журналист Ренат Атаев расскажет о медицинской генетике и психогенетике, о том как наследуются заболевания, редкие таланты и сверхспособности, а также черты личности, предпочтения и особенности поведения.

Расписание
27
Воскресенье
Июль 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

22 июля, 11:52
Александр Речкин
13
# биология
# генетика
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 июля, 14:06
Юлия Тарасова

Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению

Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.

Психология
# вредные привычки
# поведение
# последствия
# эксперимент
21 июля, 11:14
Игорь Байдов

Галактики «‎маленькие красные точки» впервые обнаружили на рекордно близком расстоянии от Земли

Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.

Астрономия
# James Webb
# активные ядра галактик
# галактики
# Джеймс Уэбб
# Черные дыры
22 июля, 16:09
Дарья Губина

Астрономы впервые увидели компаньона Бетельгейзе, и он умирает

Ученые давно предполагали, что Бетельгейзе, ближайший к нам красный супергигант, не одинока. Различить звезду-соседку почти невозможно из-за яркости массивного светила. Наконец, удалось не только увидеть, но и изучить тусклого компаньона. Оказалось, Бетельгейзе недолго осталось быть в составе двойной звезды.

Астрономия
# Бетельгейзе
# двойная звезда
# двойные системы
# космос
# красный сверхгигант
# эволюция звезд
21 июля, 14:06
Юлия Тарасова

Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению

Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.

Психология
# вредные привычки
# поведение
# последствия
# эксперимент
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
17 июля, 08:40
Игорь Байдов

Простое устройство превратило лунный грунт в воду, кислород и топливо

Используя образцы, собранные миссией «Чанъэ-5», китайские ученые нашли способ извлекать воду из лунного грунта и перерабатывать выдыхаемый астронавтами углекислый газ. Это делается за счет небольшого устройства, работающего на солнечной энергии. Авторы нового исследования уверены: в будущем их прибор сможет обеспечить лунные поселения водой, кислородом и топливом.

Космонавтика
# «Чанъэ-5»
# катализ
# Китай
# Луна
# лунный грунт
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы впервые увидели компаньона Бетельгейзе, и он умирает

    22 июля, 16:09

  2. Довоенные дневники советских подростков помогли им повзрослеть и состояться как рассказчики

    22 июля, 14:53

  3. Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

    22 июля, 14:44

  4. Тяжелые металлы и канцерогены: почему вредно спать с плюшевым мишкой

    22 июля, 13:21
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

Иван Колупаев
26 минут назад
Ну прям какие-то пчелы против меда. Студенты против сгенеренных ИИ курсовых 😁

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Roman Frolov
3 часа назад
"2. Для того, чтобы вносить вклад в гравитацию, недостаточно переносить энергию и импульс. Мне назвать соответствующие частицы, или вы и сами

Гравитационный телескоп впервые зарегистрировал слияние черных дыр промежуточных масс

Татьяна Никитина
3 часа назад
ВЕСЁЛЫЙ, именно что полëвка. Не полевая мышь. Полевки относятся к хомякам, и весить могут до 350гр.

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Алексей Агаджанов
4 часа назад
Denis, "слишком яркие для такого красного смещения" Чего??? Вы сами то прочитали, что пишете?

Галактики «‎маленькие красные точки» впервые обнаружили на рекордно близком расстоянии от Земли

Ana Ko
5 часов назад
И давно нейросеть стала китайским фотографом )

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Maks Maks
5 часов назад
Россия рыба 108% от чего? Уверен все бы перешли на тунец, просто дорогой, потому и спроса нет. Итого потребность закрыта? Так считаем?

Инфографика: 50 самых самодостаточных стран

Poul Sam
5 часов назад
Александр, а где вы обьяснили, что проблем с гелием в его теории нет?

Гравитационный телескоп впервые зарегистрировал слияние черных дыр промежуточных масс

MAZZILLA
5 часов назад
Рамис, откуда информация о ценах, из жёлтой прессы?

«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

Оксана Форкуш
5 часов назад
Жуткое зрелище! Я бы вырвала мыша,коршун пусть траву грызет или падаль , сссука ,лучше бы я не смотрела этот жуткий снимок(

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Андрей Московский
5 часов назад
-- Посмотри как прикольно..... --... е.ать,, красотищщаа !

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

1 2
6 часов назад
Лавовые трубки не грозят обрушением крыши) Давление воздуха будет выталкивать крышу наружу, а 1атм эквивалентна весу крыши аж толщиной 25-30м.

Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»

Михаил Макашов
7 часов назад
Вы жалеет всякую тварь, а а забываете что вы образ Божий и не знаете даже Заповедей Творца, но за то позволяете себе о чем то разшуждать.

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Matvei Mitovich
8 часов назад
Андрей, да-да, и умираем мы в итоге не от старости, а от медленного отравления от О2, ведь кислород по-своему ядовит))) Статья из этой же оперы))

Почти половина девушек, получивших первый смартфон в шесть лет, думала о самоубийстве

Matvei Mitovich
8 часов назад
Так, а какая корреляция? Насколько репрезентативная выборка? Мысли явно не из-за получения телефона в 6 лет. Там у половины 100% телефон для звонков и

Почти половина девушек, получивших первый смартфон в шесть лет, думала о самоубийстве

Платон Ф.
9 часов назад
Platon, Я по этой же причине уверен, что в ближайшее время ИИ не стоит боятся от слова совсем. Даже выполнение каких-то конкретных задач нужно

Инфографика: самые важные профессиональные навыки в 2025 году

Платон Ф.
9 часов назад
Сейчас все чаще и чаще наблюдаю за тем, что работодатели смотрят на софт скилы. Каким бы гениальным человек ни был, но если он не умеет нормально

Инфографика: самые важные профессиональные навыки в 2025 году

VASYA G.
9 часов назад
Интересно, конечно, если это небольшая группа людей. Но, по сути, когда китайцы сфотографировали обратную сторону Луны, то нам там сильно изучать

Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»

VASYA G.
9 часов назад
Считаю, что на данном этапе еще рано внедрять ИИ в работу. Нужно его продолжать обучать

Нейросети замедлили работу программистов, а не помогли ускорить ее

Baca San
10 часов назад
Алексей, так речь то о самодостаточности, а не об экспортном понециале. Или они рыбу вместо фруктов и овощей жрут?

Инфографика: 50 самых самодостаточных стран

Александр Березин
10 часов назад
Иван, разница в том, что Бог не создавал его под названием рай.

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно