О мероприятии

Человеческое сознание, сформированное в масштабе земной жизни, отказывается понимать, что такое пространство без центра, время без «до», материя, которую никто никогда не видел, но которая заполняет почти всю Вселенную. На каком-то этапе описания Вселенной приходится признать: чтобы идти дальше, недостаточно знать — нужно иначе думать.

Эта лекция — не обзор научных фактов, а путешествие на границу между пониманием и невозможным. Кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников расскажет о вещах, которые мозг может принять логически, но не способен вообразить:

о Большом взрыве, где возникает не только материя, но и само время;

о расширении Вселенной, у которой нет центра и края;

о темной материи и темной энергии, существование которых вычисляется, но не наблюдается;

о том, как пространство и время меняются местами у горизонта событий;

и о том, почему человеческое воображение, каким бы развитым оно ни было, буквально не предназначено для понимания этих явлений.

Расписание ул. Гороховая 47Б Санкт-Петербург 19:00 Купить