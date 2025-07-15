Как наука и здравый смысл убивают мистику и сверхъестественное

О мероприятии

Несмотря на пару столетий интенсивного развития науки, которая радикально изменила жизненный уклад людей, многим нравится щекотать воображение, мусоля (предполагаемые) сверхъестественные вещи и явления.

При этом подавляющая часть таких представлений давно (или не очень) объяснена наукой. Просто исследования соответствующие проходят в СМИ весьма буднично и не привлекают к себе большого внимания.

Научный журналист и публицист Ренат Атаев расскажет несколько необычных историй. Дома с привидениями, вызванными спорами галлюцинаторных грибов, предсмертные потусторонние видения, вызванные изменениями в кровоснабжении мозга, уфология как продукт работы спецслужб, и тому подобные крайне увлекательные вещи.

Расписание ул. Гороховая 47Б Санкт-Петербург 15:00 Купить