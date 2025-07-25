Психологи выяснили, что конфликты между школьниками чаще происходят с третьего по седьмой класс

Психолог МГППУ узнала, что провоцирует школьные конфликты и в каком возрасте они случаются наиболее часто. Выяснилось и то, что случаи классического школьного буллинга с одной стабильной жертвой происходят довольно редко — чаще жертва отчасти сама провоцирует конфликт.

Представьте: в школе двое учеников подрались, разбив телефон или испортив вещи. Традиционный сценарий — применение дисциплинарных мер: вызов родителей, вынесение выговора, исключение из школы. Но что, если вместо наказания предложить им сесть за один стол и обсудить произошедшее? Именно так работают школьные службы примирения (ШСП) — практика, которая превращает конфликты в возможность для диалога. В московских школах данные службы работают более 15 лет. Екатерина Пастухова анализирует, кто и с какими темами чаще всего обращается в ШСП, какие типы восстановительных программ применяются чаще, а также то, за счет каких характеристик и механизмов развиваются навыки коммуникации участников.

Школьные службы примирения (ШСП) — это структурные подразделения, которые помогают детям, учителям и родителям решать конфликты без наказаний. Они используют восстановительный подход, то есть обсуждают ситуацию, чтобы сохранить мир и найти конструктивное решение.

Восстановительный подход — это парадигма разрешения конфликтов, основанная на диалоге, в котором все участники объясняют свою точку зрения, признают ошибки и вместе ищут пути исправления ситуации. В отличие от классических наказаний — маргинализирующих, карательных, изолирующих или игнорирующих — здесь важно восстановление отношений и чувства справедливости. Главная цель — создать условия для диалога, принятия ответственности, восстановления отношений.

К службе примирения может обратиться любой — ученик, родитель, учитель, представитель администрации, социальный педагог. На практике примерно половина обращений (46%) поступает от классных руководителей. К наиболее распространенным типам восстановительных программ относятся: «Восстановительная медиация» и «Круг сообщества». Программа «Восстановительная медиация» включает предварительные и примирительную встречи со сторонами и направлена на разрешение конфликтов. В ходе программы поднимаются вопросы причин произошедшего, обсуждаются чувства сторон, возможности заглаживания вреда, принятие ответственности за свои действия, обсуждается дальнейшее взаимодействие. В свою очередь, программа «Круг сообщества» может быть посвящена как конфликту в классе (между учениками или учениками и учителем), так и профилактике – обсуждению того, кто как видит свой класс и каким хотел бы его видеть в будущем.

ШСП предполагает участие третьей стороны — ведущего (медиатора). Он помогает участникам понять друг друга, выразить свои чувства и найти совместное решение. Медиатор не играет роль судьи, советчика или защитника одной из сторон. Его задача — создание безопасного пространства для диалога.

Качественное исследование 11 глубинных интервью с медиаторами и более 2 600 чек-листов с описанием проведенных программ показало, что чаще всего службы разбирают разовые конфликты — таких случаев около 57%. В то же время работа с разрешением длительного конфликтного взаимодействия встречается лишь в 18% случаев, профилактика занимает 17% практики, а обсуждение нарушающего поведения – 8%.

Контент-анализ материалов, посвященных работе школьных служб примирения, выявил широкий спектр тем и разновидностей конфликтов, с которыми они работают. Во-первых, часто встречаются случаи физической агрессии и ссор: драки бывают как без явного повода, так и во время игр, когда один из участников не воспринимает происходящее как безобидное.

Иногда поводом для конфликта становится даже пристальный взгляд или мелкие действия, например, добавление соли или масла в еду в школьной столовой с целью ее испортить. Во-вторых, службы регулярно разбирают ситуации оскорблений и ложных обвинений, в том числе касающиеся членов семьи, а также конфликты на национальной почве, где дети сталкиваются с дискриминацией или испытывают обиду из-за этнической принадлежности.

Еще одним распространенным видом конфликтов является вмешательство в личную собственность: кражи, порча вещей, когда кто-то берет чужие канцелярские принадлежности, телефон или одежду без разрешения; иногда вещи прячут или выбрасывают, вызывая у потерпевших сильные негативные эмоции. Во время драк нередко повреждаются предметы, например, очки или одежда. Помимо этого, службы примирения сталкиваются с проблемами, связанными с отношениями внутри школьных коллективов: появление нового ученика, споры за лидерство, попытки дразнить для провокации реакции, а также ситуации, когда кого-то намеренно исключают из игры или группы.

Не редки и конфликты, связанные с разрушением дружбы и борьбой за социальное признание: группы учеников могут объединяться против отдельного человека, что наносит серьезную эмоциональную травму и жертве, и коллективу в целом. Наконец, растет число конфликтов в интернет-пространстве — кибербуллинга, проявляющегося в обидных словах, оскорбительных мемах, исключении из групповых чатов или создании «чатов против кого-то». Часто используются анонимные приложения для угроз и оскорблений, распространяются фото- и видеозаписи с позорящими моментами без согласия участников.

Исследование показало некоторые важные тенденции. Во-первых, случаи классического буллинга, когда существует стабильная жертва и постоянный агрессор, встречаются достаточно редко. Чаще наблюдается смена ролей — ребенок, который долгое время ощущает себя жертвой и игнорирует окружение, может провоцировать других, раздражать и даже подстрекать обидчика, из-за чего последний срывается и проявляет агрессию. Такие отношения часто развиваются на протяжении нескольких лет, что создает сложную, многогранную динамику смены ролей жертвы и агрессора.

Во-вторых, наибольшее количество конфликтов приходится на период с третьего по седьмой класс. Начальные классы (3-5) характеризуются интенсивным изучением социальных границ и особенностей взаимодействия с окружающими, четвертый класс связан с формированием первых устойчивых групп, а пятый — с выделением отдельных индивидов внутри классного коллектива. Особое внимание эксперты уделяют пятому и седьмому классам — пятый связан с переходом из младшей в среднюю школу, а седьмой сопровождается гормональными изменениями, что усиливает эмоциональную нестабильность и может провоцировать рост конфликтности. Эти наблюдения помогают службам примирения более точно подбирать методы работы и предупреждать эскалацию конфликтов в критические периоды развития школьников.

Медиаторы отмечают, что в ходе таких программ дети учатся слышать друг друга, выражать эмоции словами, признавать свои ошибки и брать ответственность за последствия. Они начинают понимать, что любой конфликт — это возможность учиться и расти. Это помогает снизить агрессию, улучшить атмосферу в классе и школе в целом. Традиционные наказания часто приводят к отчуждению, чувству несправедливости и повторным конфликтам, так как не учат понимать и решать причины ссор. Восстановительный подход же создает условия для сотрудничества и уважения, избегает изоляции и стигматизации участников.

ШСП — это современная, гуманная и эффективная практика, направленная на улучшение школьной жизни через диалог и взаимную ответственность. Они помогают не просто решать конкретные конфликты, а формировать у всех сопричастных навыки мирного общения и социального взаимодействия, что важно для успешной социализации и гармоничного развития личности. Этот опыт подтверждает, что переход от наказания к диалогу — это шаг к более здоровой и дружелюбной школьной среде, где каждая ссора становится новым важным опытом, а не источником страха или обиды.

Работа опубликована в журнале «Социальная психология и общество».

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МГППУ 102 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.