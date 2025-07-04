О мероприятии

Современная медицина невозможна без технологий, которые позволяют заглянуть внутрь тела. Но как они работают? Химик Марина Молчанова расскажет про эволюцию медицинской визуализации: от случайного открытия рентгеновских лучей до сверхточных МРТ-сканов, которые различают малейшие изменения в тканях.

Еще сто лет назад заглянуть внутрь живого человека было невозможно, а сегодня это обычная медицинская процедура. Рентген, УЗИ, КТ, МРТ — чем они отличаются и как работают? В каких случаях применяют каждый метод? И почему одни исследования безопасны, а другие требуют осторожности?

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация