О мероприятии

Посетители узнают, как преодолеть земное притяжение и выйти на орбиту Земли, проведут эксперимент на огромном глобусе и увидят, далеко ли от поверхности Земли улетели первый спутник и первый космонавт, в каком скафандре был совершен первый выход в открытый космос и какие колеса понадобились луноходу, чтобы комфортно передвигаться по лунной поверхности. Слушатели узнают, откуда появлялись средства на полеты в космос, а также о космических челноках.

Расписание Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10 Москва 13:00 Купить