  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 июля, 16:24
Росатом
4

В России появится первое производство сверхчистого гексафторида вольфрама

❋ 4.4

Предприятие «НИИ НПО «ЛУЧ», которое входит в научное подразделение «Росатома», совместно с российскими учеными и промышленными компаниями разработало технологию и оборудование для выпуска особо чистого гексафторида вольфрама. Новое производство поможет России отказаться от импорта этого важного вещества, которое сейчас полностью завозится из-за рубежа.

Росатом
# вольфрам
# газ
# защита
# производство
# электроника
Высокочистый гексафторид вольфрама в баллоне / © atommedia.online

Гексафторид вольфрама широко применяют в микроэлектронике — например, для нанесения тонких вольфрамовых слоев при производстве микросхем. Такие покрытия устойчивы к высоким температурам и коррозии, а еще обладают высокой электропроводностью. Кроме того, гексафторид вольфрама используется для создания сверхчистого вольфрама и защитных покрытий с помощью специальных газовых методов.

Сейчас идет проектирование первого в стране участка, где будет налажен полный цикл изготовления гексафторида вольфрама — от синтеза до контроля качества.

Генеральный директор АО «НИИ НПО «Луч» Павел Карболин: «Создание отечественного производства особо чистого гексафторида вольфрама невозможно без разработки технологии полного цикла получения данного соединения, отвечающего современным требованиям охраны труда и экологической безопасности. В результате совместной работы со специалистами Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, компании ООО «Ферри Ватт», Института химии высокочистых веществ имени Г. Г. Девятых Российской академии наук, Томского государственного университета удалось создать уникальное оборудование для оснащения нового производства. Изготовлены лабораторная и опытная установки сорбционной очистки гексафторида вольфрама, опытная установка ректификационной очистки».

По словам Павла Карболина, сегодня уже завершены разработка и аттестация методик измерений газовых и металлических примесей в особо чистом гексафториде вольфрама. Новый проект укрепит технологическую независимость России в области передовых материалов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Росатом
33 статей
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
Показать больше
Росатом
# вольфрам
# газ
# защита
# производство
# электроника
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
25 Июл
Бесплатно
Леди в скафандрах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Мьянма: сокровища древних королевств
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Поиски жизни: от SETI до экзопланет
Яблоко
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Гватемала — страна желтых кроликов с ушами из листьев маиса
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Июл
1000
Как наука и здравый смысл убивают мистику и сверхъестественное
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Июл
Бесплатно
Как заглянуть внутрь человека: от рентгена до МРТ
Экспериментаниум
Москва
Лекция
26 Июл
1000
От Камчатки до Эфиопии: что расскажут экспедиции о будущем планеты
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Июл
1500
Вселенная взрывает мозг: что мы узнали за последние годы
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
27 Июл
500
Подняться в небо
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
24 июля, 17:05
Денис Яковлев

«Правило 10 тысяч шагов» опровергли еще раз

Чтобы снизить риск смерти от всех причин наполовину, достаточно проходить в день семь тысяч шагов, подсчитали австралийские исследователи. Дальнейшее наращивание активности до известной всем цифры в 10 тысяч шагов снижает смертность и заболеваемость в существенно меньшей степени.

Медицина
# деменция
# ЗОЖ
# онкологические заболевания
# риск смерти
# сердечно сосудистые заболевания
25 июля, 08:27
Полина Меньшова

Эксперимент показал, как появляются морщины

Долгое время считалось, что кожа стареет из-за множества факторов: генетики, патологических состояний, влияния солнечного света. Точный механизм известен не был, но ученые из США провели эксперимент, который позволил его описать.

Биология
# возрастные изменения
# кожа
# морщины
# старение
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
21 июля, 14:06
Юлия Тарасова

Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению

Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.

Психология
# вредные привычки
# поведение
# последствия
# эксперимент
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно