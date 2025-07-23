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PepsiCo анонсировала выпуск первой в истории «полезной» колы

Американская компания PepsiCo впервые за 20 лет выпустит новую версию своей колы — Pepsi Prebiotic Cola. Новый напиток позиционируют как первую в мире «полезную» колу.

Первая «полезная» кола с пребиотиками / © PepsiCo

Сообщается, что новая кола не уступает по вкусу классическому напитку, но теперь содержит всего пять граммов тростникового сахара, 30 килокалорий и не содержит искусственных подсластителей. Вместо них добавлено три грамма пребиотической клетчатки, которая полезна для пищеварения.

Первая «полезная» кола с пребиотиками / © PepsiCo

Новинка появится в интернет-магазинах уже осенью этого года.