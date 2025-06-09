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Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»
Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.
Через несколько десятков лет внуки Илона Маска смогут летать на Марс, считает отец главы компании SpaceX Эррол Маск. В то же время он отметил, что воспринимает эту мысль с некоторым скепсисом. По мнению Маска-старшего, планы открыть эру пилотируемых полетов на Красную планету вполне осуществимы, однако проект Starship и вся космонавтика в целом — на не совсем верном пути.
«Да, они могут это сделать. Хотя мне лично не нравится идея использования ракет из-за большого количества временных затрат, но возможно, что мы достигнем Марса с помощью ракет. Но я не восторге от мысли о том, как они должны будут возвращаться. Как им вернуться? Где они возьмут топливо? Таких вопросов много», — подчеркнул Эррол Маск.
Ранее в своем выступлении на Форуме будущего — 2050 в Москве он раскритиковал идею многомесячного «сидения в ракете», которая преодолевает лишь десятки тысяч километров в час.
«Честно говоря, по моему земному опыту как яхтсмена, а я пересек много океанов один либо вместе с двумя-тремя людьми на маленькой лодке, когда мы почти сходили с ума вдали от земли долгие недели, иногда месяцы, это заставило меня осознать, что если ты на борту космической ракеты месяцами летишь в космосе на другую планету или что-то вроде того — это нереально. Это нереалистично», — сказал Маск-старший.
В то же время он выразил убеждение, что у космонавтики есть будущее. С точки зрения Эррола Маска, оно основано на том, что сейчас кажется невозможным: на путешествиях сквозь пространство-время, которые известны из научно-фантастических фильмов.
«Мы застрянем на этой дороге и останемся там же, где мы сейчас, еще сотню лет, если не начнем интенсивно исследовать, как работает гравитация, как работает перемещение через пространство-время. Еще 100 лет назад математики были убеждены, что оно возможно», — напомнил отец Илона Маска.
Он выразил мнение, что знаменитый сын добился выдающихся достижений, но в целом космонавтика начинает напоминать создание все более и более мощных паровых машин: появление паровоза произвело большое впечатление, однако в целом необходимо было переходить на совершенно новый физический принцип.
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