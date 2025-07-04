О мероприятии

Участники мероприятия узнают о жизни и творчестве Михаила Лермонтова, его вкладе в русскую литературу и особенностях поэтического стиля. Преподаватель кафедры мировой литературы Института русского языка имени А.С. Пушкина Сергей Валюгин рассмотрит ключевые произведения поэта, такие как «Парус», «Герой нашего времени», «Мцыри» и другие, и попытается понять, что делает их такими уникальными и запоминающимися.

Особое внимание будет уделено сравнению творчества Лермонтова и Пушкина. Лектор обсудит, какие черты объединяют этих двух великих поэтов и в чем заключается уникальность каждого из них.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация