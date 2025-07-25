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Перспектива долгосрочных отношений с мужчиной улучшила творческие способности женщин
Профили потенциальных партнеров, ориентированных на долгосрочные отношения, на онлайн-платформе для знакомств закономерно привлекают большое внимание. Они вызывают не только положительные эмоции и ожидания, но и стимулируют у женщин креативность, обнаружили польские психологи.
Чтобы понять, может ли знакомство с привлекательнымих кандидатами в спутники жизни как-то влиять на творческое мышление, сотрудники Университета социальной психологии и гуманитарных наук (Польша) провели два крупных онлайн-эксперимента. В них участвовали 483 мужчины и женщины от 18 до 40 лет.
Сначала им в случайном порядке показывали фотографии привлекательных или непривлекательных потенциальных партнеров на смоделированной учеными онлайн-платформе для знакомств. Затем предлагали написать текст, в котором они описывали себя.
Эксперты оценивали самоописания по нескольким параметрам — продуктивности мышления, то есть способности генерировать много идей, его гибкости и оригинальности. Ученые выявили интересные гендерные различия: женщины почти на четверть превзошли мужчин в продуктивности, а мужчины немного опередили их в оригинальности (на 6,6 процента). Однако в целом привлекательность или непривлекательность потенциальных спутников жизни никак не повлияла на степень креативности участников.
Во втором эксперименте ученые немного изменили условия. В описания профилей добавили информацию о том, рассчитывают ли гипотетические партнеры на долгосрочные или недолгие отношения. У женщин, рассматривающих фото привлекательных партнеров, ориентированных на длительные отношения, креативность в тестах возрастала на 18,6 процента по критерию продуктивности мышления и на 8,6 процента — по степени оригинальности.
Авторы оценивали разницу в отдельных показателях креативности как относительно скромную. Кроме того, они подчеркнули: результаты эксперимента с использованием смоделированной онлайн-платформы для знакомств не обязательно могут говорить о том, что и в реальной жизни, где голос, тактильные ощущения, запахи, манера поведения и другие факторы очень важны, женщины обязательно ведут себя так же.
Выводы ученые изложили в статье для журнала Evolutionary Psychology.
Тем не менее можно предположить: чтобы повысить свою ценность в глазах более интересного партнера, женщины проявляют гораздо больше творческих способностей, чем мужчины.
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