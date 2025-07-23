Из-за пандемии Covid-19 мозг состарился даже у тех, кто не заболел

Пандемия коронавируса нанесла ущерб здоровью мозга даже тех мужчин и женщин, кому не был поставлен диагноз Covid-19, обнаружили ученые из Великобритании.

Негативное влияние вируса SARS-CoV-2 на когнитивные способности и в целом здоровье мозга исследователи отмечали давно, но конкретные последствия пока остаются малоизученными. Ученые из Университета Ноттингема и Имперского колледжа Лондона (оба — в Великобритании) оценили так называемый возраст мозга — одну из ключевых характеристик биологического старения организма — у мужчин и женщин до пандемии и после нее. Исследователи использовали информацию о состоянии здоровья и МРТ головного мозга из базы данных UK Biobank.

Участников сначала разделили на две группы: в первую вошли 564 человека в возрасте от 45 до 82 лет (53 процента — женщины), которые проходили сканирование мозга до марта 2020 года, во вторую — мужчины и женщины с данными об МРТ до и во время пандемии (всего 432 человека от 47 до 79 лет). Вторую группу, в свою очередь, поделили на две подгруппы. В первой оказались те, кто был инфицирован (134 человека, из них 58 процентов — женщины), в другую — те, кто не имел информации о том, что переболел (298 человек, 60 процентов — женщины). Никто из участников исследования не страдал хроническими заболеваниями.

Анализ показал: возраст мозга участников из обеих «пандемических» подгрупп в среднем был почти на полгода больше, чем у мужчин и женщин до пандемии. Учитывались такие важные показатели, как толщина коры головного мозга, объем серого и белого вещества, наличие патологических изменений в них.

Пожалуй, самым интересным в исследовании стало то, что у неинфицированных участников не выявили изменений когнитивных способностей, в то время как переболевшие Covid-19 показали более низкую гибкость мышления и скорость обработки информации по результатам тестов.

Как полагают авторы исследования, негативные изменения в мозге у всех мужчин и женщин, переживших пандемию, могут быть связаны с социальными факторами: стрессом и тревогой за здоровье, изоляцией во время локдауна, потерей работы или финансовыми трудностями. Чтобы наверняка утверждать это, необходимы дополнительные исследования в других странах, подчеркнули ученые.

Однако заметим: хотя люди из группы «неинфицированных» (в исследовании она названа No Covid-19) заявляли, что здоровы, абсолютной уверенности в этом все же нет. Болезнь у части из них могла протекать бессимптомно, кто-то болел в легкой форме и не обратился к врачу, а экспресс-тесты, как отмечали врачи еще во время пандемии, недостаточно надежны. Кроме того, ранее ряд научных работ показал, что число людей с антителами к N-белку коронавируса (то есть переболевших, а не вакцинированных) в несколько раз больше, чем тех, у кого когда-либо диагностировали Covid-19.

Тем не менее изучение влияния пандемии коронавируса на возраст мозга, которое ученые провели впервые в мире, предоставляет достаточно много новой информации о том, как социальные, а не только биологические факторы могут сказываться на процессе старения.

Свои выводы ученые представили в статье для журнала Nature Communications.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Денис Яковлев 46 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.