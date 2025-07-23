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23 июля, 14:22
Денис Яковлев
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156

Из-за пандемии Covid-19 мозг состарился даже у тех, кто не заболел

Пандемия коронавируса нанесла ущерб здоровью мозга даже тех мужчин и женщин, кому не был поставлен диагноз Covid-19, обнаружили ученые из Великобритании.

Медицина
# COVID-19
# головной мозг
# коронавирусная пандемия
# старение мозга
Из-за пандемии Covid-19 мозг состарился даже у тех, кто не заболел
Негативные изменения в мозге у всех мужчин и женщин, переживших пандемию, могут быть связаны с социальными факторами: стрессом и тревогой за здоровье, изоляцией во время локдауна, потерей работы или финансовыми трудностями / © Владимир Федотов, Unsplash.com

Негативное влияние вируса SARS-CoV-2 на когнитивные способности и в целом здоровье мозга исследователи отмечали давно, но конкретные последствия пока остаются малоизученными. Ученые из Университета Ноттингема и Имперского колледжа Лондона (оба — в Великобритании) оценили так называемый возраст мозга — одну из ключевых характеристик биологического старения организма — у мужчин и женщин до пандемии и после нее. Исследователи использовали информацию о состоянии здоровья и МРТ головного мозга из базы данных UK Biobank.

Участников сначала разделили на две группы: в первую вошли 564 человека в возрасте от 45 до 82 лет (53 процента — женщины), которые проходили сканирование мозга до марта 2020 года, во вторую — мужчины и женщины с данными об МРТ до и во время пандемии (всего 432 человека от 47 до 79 лет). Вторую группу, в свою очередь, поделили на две подгруппы. В первой оказались те, кто был инфицирован (134 человека, из них 58 процентов — женщины), в другую — те, кто не имел информации о том, что переболел (298 человек, 60 процентов — женщины). Никто из участников исследования не страдал хроническими заболеваниями.

Анализ показал: возраст мозга участников из обеих «пандемических» подгрупп в среднем был почти на полгода больше, чем у мужчин и женщин до пандемии. Учитывались такие важные показатели, как толщина коры головного мозга, объем серого и белого вещества, наличие патологических изменений в них.

Пожалуй, самым интересным в исследовании стало то, что у неинфицированных участников не выявили изменений когнитивных способностей, в то время как переболевшие Covid-19 показали более низкую гибкость мышления и скорость обработки информации по результатам тестов.

Как полагают авторы исследования, негативные изменения в мозге у всех мужчин и женщин, переживших пандемию, могут быть связаны с социальными факторами: стрессом и тревогой за здоровье, изоляцией во время локдауна, потерей работы или финансовыми трудностями. Чтобы наверняка утверждать это, необходимы дополнительные исследования в других странах, подчеркнули ученые.

Однако заметим: хотя люди из группы «неинфицированных» (в исследовании она названа No Covid-19) заявляли, что здоровы, абсолютной уверенности в этом все же нет. Болезнь у части из них могла протекать бессимптомно, кто-то болел в легкой форме и не обратился к врачу, а экспресс-тесты, как отмечали врачи еще во время пандемии, недостаточно надежны. Кроме того, ранее ряд научных работ показал, что число людей с антителами к N-белку коронавируса (то есть переболевших, а не вакцинированных) в несколько раз больше, чем тех, у кого когда-либо диагностировали Covid-19.

Тем не менее изучение влияния пандемии коронавируса на возраст мозга, которое ученые провели впервые в мире, предоставляет достаточно много новой информации о том, как социальные, а не только биологические факторы могут сказываться на процессе старения.

Свои выводы ученые представили в статье для журнала Nature Communications.

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Денис Яковлев
46 статей
Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.
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Медицина
# COVID-19
# головной мозг
# коронавирусная пандемия
# старение мозга
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# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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Комментарии

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2 Комментария
VASYA G.
VASYA G.
6 минут назад
-
2
+
Какова вероятность того, что влияет не столько вирус или хотя бы не только, сколько цифровизация общества, сокращение фокуса внимания и т.д. Просто интересно мнение
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-
2
+
    Matvei Mitovich
    Matvei Mitovich
    58 секунд назад
    -
    1
    +
    VASYA, в статье упоминается, что негативное влияние происходило также за счет соц фактора, типа стресса и т.д. Обычно технологии не способствуют именно СТАРЕНИЮ, хотя как таковых исследований и нет) Но ваш вариант интересен для будущих направлений исследования. Великобританским исследователям на заметку)))
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    -
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Matvei Mitovich
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Иван Иванов
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Из-за пандемии Covid-19 мозг состарился даже у тех, кто не заболел

Poul Sam
13 минут назад
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Tonny Klevin
14 минут назад
Лишь бы громкое название.. Так бы и сказали, что к параду подготовка)) А так качество со спутников впечатляет

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Tonny Klevin
16 минут назад
уРА! Наконец-то действительно насущная проблема и ее реальное решение)) А то почему-то начали забывать о таком. Надеемся на хорошую реализацию,

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Tonny Klevin
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Zaza Zaza
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