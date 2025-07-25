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Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Всего несколько лет назад профессор философии из Гарварда Шон Дорренс Келли заявлял, что искусственный интеллект никогда не достигнет человеческого уровня креативности и не сможет создавать настоящее искусство.
Однако ИИ-технологии стремительно развиваются. Недавно ученые в эксперименте показали: возможности современных языковых моделей настолько усовершенствовались, что сгенерированные стихотворные строки уже не отличить от творчества английских и американских поэтов-классиков.
Нейросети активно привлекают и к созданию музыки. В частности, с помощью ИИ выпускали песни, которые могли бы написать ушедшие из жизни музыканты, такие как Курт Кобейн и Эми Уайнхаус. Скептики скажут: это лишь имитация, а истинное творчество остается монополией человека. Но группа специалистов в области нейронаук из Испании и Словении в новой серии опытов продемонстрировала, что по эмоциональному воздействию на людей созданные ИИ композиции могут сравниться с человеческими. Статью об этом опубликовал журнал PLOS One.
Исследователи сопоставили реакции людей во время просмотра видеороликов с одним из трех типов музыкального сопровождения: написанного человеком, сгенерированного ИИ с опорой на подробную инструкцию и созданного нейросетью при помощи более простых и менее детализированных указаний.
К эксперименту, который проходил в лаборатории, привлекли 88 человек (41 мужчину и 47 женщин). Около половины были учащимися вузов, а средний возраст испытуемых составил 29,5 года. Участников случайным образом разделили на три группы в зависимости от типа композиций, которые предстояло услышать.
Во время просмотра 14 видеоотрывков разного содержания ученые измеряли физиологические реакции участников — степень расширения зрачков, частоту морганий и кожно-гальваническую реакцию. Также добровольцы в последующем опросе поделились мнением о прозвучавших на фоне саундтреках и об их эмоциональном воздействии.
В итоге удалось установить, что при просмотре видео под музыку, сгенерированную ИИ, у людей сильнее расширялись зрачки, что говорило о более высоком уровне эмоционального возбуждения. Композиции, созданные нейросетью по детальным подсказкам, вызывали более частое моргание и кожно-гальванические реакции, указывающие на повышенное внимание и когнитивную нагрузку.
По результатам опросов выяснилось, что участники характеризовали ИИ-композиции как более волнующие, чем написанные человеком, хотя в отношении последних отмечали, что те казались им более знакомыми.
Исследователи полагают, что их выводу могут значительно повлиять на будущее индустрии аудиовизуального контента. Тем не менее авторы признали, что у работы есть ряд серьезных ограничений.
Помимо того, что выборка была небольшой и наполовину состоящей из студентов, в каждой из групп использовали только один из трех типов стимулов. То есть из-за межгруппового дизайна эксперимент не включал прямого сравнения эмоционального воздействия композиций, написанных человеком и сгенерированных ИИ.
Кроме того, ученые заранее не проверяли, были ли участникам знакомы использованные музыкальные отрывки, что могло повлиять на эмоциональные реакции. Недочеты планируют исправить в будущих исследованиях.
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