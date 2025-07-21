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Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению
Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Психологи из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) полагают, что некоторым сложно отказаться от вредной привычки не из-за недостатка мотивации и нежелания что-то менять. У небольшого числа людей проблема может корениться в устойчивой неспособности видеть связь между своими действиями и отрицательными последствиями. Статья об этом вышла в журнале Nature Communications Psychology.
Ученые пришли к выводу по результатам эксперимента с участием 267 человек разного возраста из 24 стран, который организовали с помощью онлайн-платформы для платных исследований Prolific. Добровольцы играли в компьютерную игру «Планеты и пираты», в которой им приходилось принимать решения, ведущие к поощрению или наказанию. Ранее для аналогичного эксперимента привлекали студентов австралийских вузов. В новом исследовании выборку расширили, сделав ее демографически более разнообразной и репрезентативной.
В игре с фантастическим сюжетом на тему межгалактической торговли участники кликали мышкой по двум планетам, чтобы заработать очки. По задуманным авторами условиям, о которых испытуемым изначально не сообщили, щелчок по одной из планет с определенной вероятностью приводил еще и к появлению пиратского космического корабля. Он забирал значительную часть накопленных баллов. При щелчке по другой планете подобного не происходило — прилетавшие корабли не причиняли вреда.
Наблюдая за действиями во время игры, ученые выделили три типа поведения, определявшие, выиграет человек или проиграет. Часть людей — примерно 26% выборки — без подсказок поняла, какой планеты следует избегать, чтобы не допустить потерь. Этот тип испытуемых ученые назвали «восприимчивыми».
Другая группа — «невосприимчивая», в которую вошли 47% участников — скорректировала стратегию уже после того, как исследователи раскрыли, от какой планеты следует ждать подвоха в виде пиратских кораблей.
Но больше всего ученых заинтересовал третий тип — «компульсивный» (под компульсией в психологии обычно понимают склонность к навязчивым повторяющимся действиям). Примерно 27% участников продолжили нажимать на «опасную» планету, даже когда им полностью раскрыли правила и удостоверились в их понимании.
«Мы обнаружили, что некоторые люди просто не учатся на собственном опыте. Даже когда у них есть мотив избегать вреда и они внимательны, такие люди не осознают, что их действия приводят к проблеме», — прокомментировал один из авторов научной работы Филипп Жан-Ришар-ди-Брессель.
В рамках того же исследования 128 добровольцев пригласили повторить эксперимент через шесть месяцев, а также пройти опрос о действиях во время игры. У большинства добровольцев наблюдался тот же тип поведения, что и в первый раз. То есть действия компульсивных участников были не случайностью или следствием плохого настроения, а устойчивой тенденцией. Опрос также показал, что они не поступали автоматически, не задумываясь о происходящем, а вполне отдавали отчет своим действиям.
По мнению исследователей, результаты говорят о неспособности людей компульсивного типа интегрировать новые знания в стратегию, позволяющую минимизировать негативные последствия. То есть, даже понимая риски, люди не всегда корректируют действия нужным образом.
Выявленные закономерности важны, поскольку схожи с тем, что можно видеть в реальной жизни при проблемном поведении, связанном с азартными играми и употреблением психоактивных веществ. Знания о них позволят разработать более эффективные коррекционные программы. Также результаты исследования стоит учитывать при подготовке информационных кампаний о вреде курения, алкоголя, определенных диет или о финансовых рисках. Для людей компульсивного типа они могут быть малоэффективны.
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