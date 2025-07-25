Загадочное поведение лося заставило закрыть популярную туристическую тропу

Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.

О закрытии тропы из-за лося объявили еще в начале июня. По данным пресс-службы NYS DEC, животное остается на тропе или поблизости, периодически укладывается либо кормится на небольшом участке рядом. Неоднократные попытки увлечь лося подальше в лес, чтобы предотвратить контакты с людьми, ни к чему не привели.

Комментируя ситуацию СМИ, научный сотрудник департамента Дэйв Крамер (Dave Kramer) назвал поведение очень странным и отметил, что в это время года лоси обычно спускаются в низины, где в основном питаются водной растительностью. По словам специалиста, это крупный самец высотой под два метра в холке и весом более 400 килограмм. Судя по размеру рогов, ему может быть около четырех лет.

Из-за чего лось упорно остается в одном месте, сотрудники природоохраны пока не понимают. Подозревают, что это связано со скрытым заболеванием, которое влияет на поведение. Известно, что лоси часто страдают от паразитарных и других инфекций, последствия которые могут отражаться на повадках.

В ведомстве отметили, что совместно с ветеринарами недавно смогли приблизиться к лосю, чтобы понаблюдать за ним, но явных признаков заболевания не обнаружили. Правда, лось показался немного более худым, чем можно было бы ожидать в это время года, рассказал Дэйв Крамер.

«Судя по тому, как выглядит его тело, состояние не настолько плохо, чтобы мы начали беспокоиться, что животное страдает. Сейчас мы просто периодически наблюдаем за ним и оцениваем состояние», — добавил сотрудник департамента.

Хотя лось до сих пор не проявлял никаких признаков агрессии, представители NYS DEC в июле предупредили, что до прояснения ситуации маршрут останется закрытым для безопасности людей. Туристам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты для пеших прогулок.

«Взрослые лоси — крупные дикие животные, и они не всегда боятся человека. Люди часто ошибочно принимают это за признак, что животное ручное, и подходят на опасно близкое расстояние», — пояснили в ведомстве. За лосем следят с помощью трех камер, а сотрудники природоохраны регулярно поднимаются к тропе.

Ранее Naked Science сообщал о еще одном примечательном случае в другом национальном парке США — в штате Вайоминге. Администрация парка Гранд-Титон «объявила в розыск» лису за массовые кражи обуви туристов. Объяснения необычному «пристрастию» тоже пока не нашли. По мнению специалистов, это может быть проявлением игривого поведения, результатом подкрепления едой или же связано с мечением территории.

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Юлия Тарасова 746 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.