От Камчатки до Эфиопии: что расскажут экспедиции о будущем планеты

О мероприятии

Наблюдая за таянием ледников, поведением микробов и следами пластика, исследователи читают окружающий мир, как открытую книгу, и могут сделать выводы о том, какое будущее ждет нашу Землю.

Эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев расскажет, как сегодня устроен научный экотуризм, почему наука из лаборатории уходит в палатку и рюкзак, и можно ли превратить экспедиции в дело жизни.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить