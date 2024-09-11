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Рацион зубастых мезозойских птиц оказался не таким, как считали
Вымершие птицы Longipteryx chaoyangensis жили в раннемеловую эпоху, примерно 120 миллионов лет назад. Одна из их особенностей — удлиненный череп и зубы с очень крепкой эмалью в кончике клюва. Исходя из этого, палеонтологи одно время считали лонгиптериксов рыбоядными, как современных зимордков. Также предполагалось, что их рацион мог преимущественно состоять из насекомых. Однако недавно ученые сделали открытие, которое разошлось с прошлыми гипотезами и показало, чем на самом деле питались эти птицы.
До сих пор палеонтологам не попадались окаменелые остатки Longipteryx chaoyangensis, где вместе с фрагментами скелета сохранилось бы и содержимое их желудка, по которому можно было бы определить рацион. Отчасти поэтому некоторые специалисты не соглашались с мнением о рыбной диете: исследуя других ископаемых птиц, евших рыбу, ученые часто видели экземпляры с хорошо сохранившимися следами такой пищи. К тому же подобные рыбоядные птицы обычно имели множество зубов по всей длине клюва, что отличало их от лонгиптериксов.
Подсказка неожиданно нашлась в одном из музеев Китая. Группа исследователей из США и КНР обнаружила в палеонтологической коллекции двух представителей вида L. сhaoyangensis с остатками чего-то в желудке. Изучив крошечные округлые структуры, ученые пришли к выводу, что это семена плодов древнего растения из группы голосеменных, родственного хвойным и дереву гинкго.
Учитывая, что для мест обитания лонгиптерикса на территории северо-востока современного Китая был характерен умеренный климат, палеонтологи предположили, что плоды птицы ели не круглый год. Скорее всего, их питание было смешанным и включало также насекомых.
Таким образом, гипотезу о рыбных предпочтениях зубастых мезозойских птиц опровергли, но остался другой вопрос: зачем же им длинный острый клюв с крепкими зубами? По данным прошлых исследований, толщина зубной эмали у L. сhaoyangensis достигала 50 микрон и была такой же, как у аллозавров — древних хищных ящеров весом более двух тонн. Лонгиптериксы же по размерам были сопоставимы с голубыми сойками, масса которых не превышает 100 граммов.
Специалисты предложили свое объяснение: по их мнению, клюв с прочными зубами мог служить лонгиптериксам оружием, которое, вероятно, развилось у них в результате эволюции под воздействием социального либо полового отбора.
Хотя среди живущих на земле птиц таких «зубастиков» уже нет, палеонтологи отметили, что у колибри в кончике клюва есть кератиновые выступы, отдаленно напоминающие зубы L. сhaoyangensis.
Ранее биологи выяснили, что самцы колибри пользуются клювами как оружием во время схваток с сородичами за территорию. Видимо, такое же агрессивное поведение миллионы лет назад демонстрировали лонгиптериксы. Исследование опубликовал журнал Current Biology.
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