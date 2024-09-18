Первую реконструкцию ископаемого дицинодонта, возможно, создали народы Южной Африки 200 лет назад

Одно из замечательных произведений искусства бушменов — панно с рогатым змеем в районе Кару в Южной Африке. Ему примерно две сотни лет. На одном из рисунков изображено необычное животное с бивнями. Ученый предположил, что это крупное вымершее млекопитающее, а значит, его создатели были первыми палеонтологами.

Панно с рогатым змеем размером 1,2 метра расположено на стене в скальном укрытии Бракфонтейн в горной цепи Кесберг в ЮАР. Это часть более крупной, 10-метровой, изобразительной картины, созданной народом сан (бушменами) между 1821 и 1835 годами.

На одном из рисунков изображено крупное животное с продолговатым телом и двумя бивнями, что делает его похожим на моржа. Однако ни один современный вид ему не соответствует. Специалисты долгое время терялись в догадках, кто бы это мог быть. Ответить на вопрос взялся палеонтолог Жюльен Бенуа из Витватерсрандского университета в ЮАР. Его исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Искусство народа сан нередко включало в себя элементы окружающей действительности. Поэтому Бенуа предположил, что рисунок навеян знаниями о вымершем животном.

Слева — репродукция наскального рисунка бушменов из книги Stow и Bleek, справа — фото черепа ископаемого Diictodon feliceps / © Julien Benoit, 2024

Район Кару славится окаменелостями прекрасной сохранности. Там встречаются и остатки дицинодонтов — крупных животных с клыками. Ветровая эрозия нередко выносит их кости на дневную поверхность.

Ученый заново проанализировал панно с рогатым змеем и обнаружил, что загадочное бивневое животное похоже на дицинодонта. Это косвенно подтвердили мифы сан о большом животном, некогда обитавшем в этих местах.

Проблема в том, что дицинодонты вымерли задолго до динозавров, и бушмены никак не могли их видеть в живую. Получается, они изобразили животное из палеонтологической летописи, причем на 10 лет раньше, чем появилось его первое научное описание. Оно принадлежит британскому палеонтологу Ричарду Оуэну (1845 год).

Панно с рогатым змеем. B — крупный план сегмента в репродукции Stow и Bleek. C — крупный план животного с бивнями. D — войны, изображенные под панно с рогатым змеем. E — войны, изображенные справа от панно / © Julien Benoit, CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Дицинодонты обитали по всей земле в пермском и триасовом периодах. Это растительноядные животные из клады синапсид. Известно примерно 300 видов разного размера. Для дицинодонтов характерны два верхних клыка и роговой клюв.

Наличие рисунка бивневого животного, по мнению Бенуа, говорит о том, что его создатели собирали окаменелые остатки дицинодонта, установили, что оно вымершее, и изобразили. Получается, это первая реконструкция ископаемого дицинодонта.

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