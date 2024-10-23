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Ученые переоценили массу гигантской доисторической птицы, пронзающей добычу клювом
Бразильские палеонтологи обнаружили одну из костей ноги вымершей птицы семейства змеешейковых, которые пользуются клювом как гарпуном для поимки добычи. Новые свидетельства позволили исследователям переоценить массу тела ископаемой птицы. Результаты оказались вполне реальными для тропического вида, обитавшего на болотах среди аллигаторов и черепах.
У хищных птиц встречаются разные способы охоты — от пикирования у сокола до накалывания жертвы на шипы и колючки у сорокопутов. Семейство змеешейковых птиц (Anhingidae) нашло свой подход. Эти пернатые охотятся на рыбу, ныряя под воду и прокалывая ее клювом, будто гарпуном, — особое строение длинной шеи позволяет мгновенно пронзать добычу. В английском языке змеешейку называют darter, то есть «метатель дротиков». После охоты Anhingidae садятся на ветках деревьев, чтобы просушить перья.
Самый ранний ископаемый вид из этого семейства — Anhinga walterbolesi — жил 25-26 миллионов лет назад, в олигоценовую эпоху. До сегодняшнего дня дожили только четыре вида змеешеек, их еще называют змеиными птицами. Они обитают в Австралии, Африке, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.
Вымершие виды обитали гораздо шире и пика своего разнообразия достигли в миоцене (23,03–5,333 миллиона лет назад). Крупнейших представителей находили в Южной Америке, а самым крупным видом признан Macranhinga ranzii: по некоторым оценкам, он мог достигать 18 килограммов в весе. Для сравнения, максимальная масса черного грифа — 14 килограммов, и стоит учитывать, что для птиц жизненно важно экономить на этом показателе.
Птица известна по нескольким позвонкам, бедренным костям и костям таза. В исследовании, опубликованном в журнале Palaeoworld, бразильские палеонтологи изучили строение нового тибиотарзуса — кости между бедром и цевкой из левой ноги Ma.ranzii. Они сравнили морфологию находки с другими вымершими змеешейковыми птицами и переоценили среднюю массу тела пернатого гиганта.
Полный тибиотарзус обнаружили недалеко от бразильского города Бока-ду-Акри, по размерам он был сопоставим с ранее найденными там же костями таза Ma.ranzii. У палеонтологов даже возникло подозрение, что они принадлежали одной особи. После идентификации обнаруженной кости авторы статьи оценили вероятную массу тела всех ископаемых змеешейковых двумя разными методами.
Самым легким оказался Anhinga minuta — ученые рассчитали его массу в 790 граммов. Тот же метод показал, что изучаемый Ma.ranzii в среднем достигал 14,39 килограмма в весе. Однако по другому способу расчета, максимальная средняя масса этой птицы равнялась 19 килограммам, то есть почти на четверть выше, чем первоначальный результат. Следующим по крупности шел Ma.paranensis c расчетной массой 8,32-9,97 килограмма. Палеонтологи усомнились в таких размерах древней водной птицы, поскольку между родами Anhinga и Macranhinga есть некоторые различия в пропорциях.
При этом 19-килограммовая птица вполне себе реальна и сейчас — достаточно посмотреть на упитанную африканскую большую дрофу (Ardeotis kori), которая порой вырастает до тех же 19 килограммов. Для этого, конечно, необходимы благоприятная среда, много корма и прочие условия.
Как предположили исследователи, широкие заболоченные места западной части Амазонии времен среднего миоцена, 10 миллионов лет назад, могли позволить Ma.ranzii достигать подобных размеров — рацион птицы состоял из крупных рыб.
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