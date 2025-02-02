Крокодил укусил за шею молодого «ледяного дракона» 76 миллионов лет назад

Несколько лет назад в Канаде открыли гигантских птерозавров, которых прозвали «ледяными драконами северных ветров»: их масса переваливала за 200 килограммов. Недавно там же обнаружили позвонок этого летающего ящера с характерным отверстием. Отметина осталась после укуса, сделанного древним плотоядным, и палеонтологи попытались восстановить охоту, случившуюся более 70 миллионов лет назад.

Ископаемые следы охоты — отличные свидетельства отношений между хищниками и жертвами. Царапины, следы от зубов и когтей и прочие повреждения могут, во-первых, отражать динамику хищничества: как часто добыча гибла не сама собой, а во-вторых, помогают восстанавливать пищевые цепи: кто на кого охотился. О подобной, хотя и не самой удачной, охоте не так давно рассказывал Naked Science. Специалисты впервые встретили раковины моллюсков, просверленные хищными улитками изнутри, когда их добыча уже была мертвой, а ракушка пустой.

Характерные отметины на костях животных, ставших чьим-то кормом, встречаются часто. Но установить, кто был автором этих следов от укусов, удается далеко не всегда. Бывает, «удачно» обламывается зуб хищника и кусочек остается в кости. Такое 30 лет назад встретили в Канаде — там нашли неполный скелет птерозавра, в котором динозавр-теропод оставил кусочек зуба. Обломок принадлежал заврорнитолесту (Saurornitholestes langstoni), который, возможно, не охотился на птерозавра, а съел уже мертвую тушу.

Изображение обнаруженного шейного позвонка в разных проекциях. Сокращение tr обозначает след от зубов / © Journal of Paleontology, Caleb M. Brown et al.

Новая находка из Канады — из Dinosaur Park Formation — рассказала о другом древнем эпизоде хищничества. В 2023 году во время раскопок палеонтологи обнаружили шейный позвонок птерозавра с отверстием, которое, судя по всему, осталось после нападения плотоядного. Статью с описанием найденной кости, а также предположениями о ее владельце и хищнике, который попробовал ее на зуб, опубликовал журнал Journal of Paleontology.

Схватка (если она была) имела место почти 76 миллионов лет назад — костеносный слой в том регионе датируется кампанским ярусом мелового периода (83,6 ±0,2 — 72,2 ±0,2 миллиона лет назад). Образец позвонка длиной почти шесть сантиметров принадлежал птерозавру-аждархиду (Azhdarchidae), это семейство включает в себя крупнейших летающих ящеров планеты: хацегоптерикса, кетцалькоатля, чей размах крыльев превышал 10 метров.

По сохранившимся особенностям позвонка палеонтологи определили, что перед ними кость Cryodrakon boreas — с латыни имя переводится как «ледяной дракон северных ветров». Вид обнаружили там же в Канаде в 2019 году, тогда его размеры оценили в 250 килограммов массы и 10 метров в размахе крыльев. Тогда и сейчас остатки летающего ящера относительно небольшие, а это значит, что укушенный птерозавр был молодым и в размахе достигал около двух метров.

Снимки, полученные на томографе и цифровое изображение найденного позвонка. Пунктирная линия в (3) показывают недостающую площадь поверхности кости в точке следа / © Journal of Paleontology, Caleb M. Brown et al.

Круглое отверстие глубиной почти четыре миллиметра зияло ближе к краю сохранившегося позвонка. Авторы стали думать, какой хищник мог оставить такую отметину. Подходили только вымершие рептилии хампсозавры (Champsosaurus), крокодилы или некоторые млекопитающие — у прочих плотоядных зубы иной формы, поэтому круглого отверстия оставить не могли.

У хампсозавров зубы оказались тоньше отметины, к тому же они предпочитали есть рыбу. Среди млекопитающих рассматривались сумчатые Eodelphis и Didelphodon, но похожей формой у них обладали только клыки. Хотя сила укуса и предполагаемая диета делали вполне возможной охоту этих зверей на молодого птерозавра, наиболее вероятным хищником, по мысли исследователей, был крокодил. Подходили как их зубы (а видовое разнообразие крокодилов в том регионе было большим), так и известные случаи их нападений на летающую дичь.

Увы, у палеонтологов недостаточно данных, чтобы воссоздать схватку древних животных, но на позвонке не нашлось следов заживления, поэтому охота (если она была) состоялась. «Ледяной дракон» мог лететь над водой в поисках добычи, но его самого настигли и схватили за шею. Либо же это было не нападение, а, допустим, крокодил пообедал уже мертвым молодым птерозавром.

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