Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Ископаемые следы охоты — отличные свидетельства отношений между хищниками и жертвами. Царапины, следы от зубов и когтей и прочие повреждения могут, во-первых, отражать динамику хищничества — как часто добыча гибла не сама собой, а во-вторых, помогают восстанавливать пищевые цепи — кто на кого охотился. Подробнее об этом рассказывают бромалиты, окаменелые остатки пищеварительной системы, включая ископаемые экскременты, но следы укусов позволяют наглядно представить поведение древних животных.

Следы древней неудачной охоты — уникальны и оттого более ценные. Среди окаменелостей они встречаются редко и специалистам сложно однозначно определить, насколько тот или иной отпечаток говорит о неуспехе хищника. Однако двое палеонтологов из США недавно сообщили о нескольких таких случаях. Они обратили внимание, что на некоторых раковинах двустворчатых моллюсков хищник просверлил отверстия не снаружи, а изнутри. Судя по всему, он сделал это по ошибке, но почему? Исследователи попытались ответить на этот вопрос в статье, опубликованной в журнале Journal of Paleontology.

Двустворчатые моллюски с обычными для брюхоногих отверстиями в раковинах, которые пробуравили хищные улитки. (1) Раковина Astarte incerta. (2) Раковина Astarte goldfussi / © Journal of Paleontology, Adiël A. Klompmaker and Gregory P. Dietl.

Палеонтологи рассмотрели 2241 раковину моллюсков неогенового периода (23,03-2,58 миллиона лет назад). Образцы в разное время раскапывали в песчаных карьерах в Нидерландах. Среди массы окаменелостей специалисты выделили два экземпляра, принадлежавших морским двустворчатым моллюскам Astarte goldfussi (датируется плиоценом 5,333-2,58 миллиона лет назад) и Astarte incerta (датируется миоценом 23,03-5,333 миллиона лет назад). Их раковины были просверлены изнутри, отверстия достигали ширины 1,65 и 1,4 миллиметра соответственно.

Затем специалисты оценили, насколько это редко явление: посчитали, как часто подобное встречается во всей коллекции и среди образцов отдельного вида. Выяснилось, что доля таких окаменелостей в среднем менее одного процента, то есть древние хищники крайне редко ошибались, когда охотились, потому что у много других раковин отверстие пробуравлено снаружи.

Современная хищная улитка вида Naticarius orientalis из семейства натицид ползет по морскому дну / © Wikimedia Commons, Nhobgood Nick Hobgood.

Дыры в образцах, вероятнее всего, оставили хищные улитки семейства натицид (Naticidae) — остатки этих беспозвоночных в большом количестве находили рядом с моллюсками-жертвами. По словам авторов, это первое подобное сообщение о поведении натицид и брюхоногих в целом, раньше ученые фиксировали ископаемые следы только удачной охоты.

Что заставило улиток буравить раковину изнутри? У палеонтологов нашлось два предположения. Возможно, их система обнаружения добычи — а они ориентируются либо на химические сигналы, либо на вибрации — дала сбой. Улитки ошибочно приняли мертвых моллюсков за живых и принялись сверлить уже пустые раковины. Может быть, они болели или химических сигналов в воде было настолько много, что хищник сбился с толку.

Внутренняя и внешняя поверхности раковин сильно различаются — изнутри они гладкие. Поэтому странно, что хищные улитки не заметили разницы. Вероятно, они и вовсе не обращают внимание на структуру створок, хотя буравить их впустую довольно энергозатратно. Отсюда у исследователей родилась другая гипотеза: хищники могли настолько оголодать, что «накинулись» (если так можно сказать про улиток) на пустые раковины. Во всяком случае исключительная редкость таких случаев указывает на вполне эффективные методы охоты брюхоногих.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.