Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Ископаемые следы охоты — отличные свидетельства отношений между хищниками и жертвами. Царапины, следы от зубов и когтей и прочие повреждения могут, во-первых, отражать динамику хищничества — как часто добыча гибла не сама собой, а во-вторых, помогают восстанавливать пищевые цепи — кто на кого охотился. Подробнее об этом рассказывают бромалиты, окаменелые остатки пищеварительной системы, включая ископаемые экскременты, но следы укусов позволяют наглядно представить поведение древних животных.
Следы древней неудачной охоты — уникальны и оттого более ценные. Среди окаменелостей они встречаются редко и специалистам сложно однозначно определить, насколько тот или иной отпечаток говорит о неуспехе хищника. Однако двое палеонтологов из США недавно сообщили о нескольких таких случаях. Они обратили внимание, что на некоторых раковинах двустворчатых моллюсков хищник просверлил отверстия не снаружи, а изнутри. Судя по всему, он сделал это по ошибке, но почему? Исследователи попытались ответить на этот вопрос в статье, опубликованной в журнале Journal of Paleontology.
Палеонтологи рассмотрели 2241 раковину моллюсков неогенового периода (23,03-2,58 миллиона лет назад). Образцы в разное время раскапывали в песчаных карьерах в Нидерландах. Среди массы окаменелостей специалисты выделили два экземпляра, принадлежавших морским двустворчатым моллюскам Astarte goldfussi (датируется плиоценом 5,333-2,58 миллиона лет назад) и Astarte incerta (датируется миоценом 23,03-5,333 миллиона лет назад). Их раковины были просверлены изнутри, отверстия достигали ширины 1,65 и 1,4 миллиметра соответственно.
Затем специалисты оценили, насколько это редко явление: посчитали, как часто подобное встречается во всей коллекции и среди образцов отдельного вида. Выяснилось, что доля таких окаменелостей в среднем менее одного процента, то есть древние хищники крайне редко ошибались, когда охотились, потому что у много других раковин отверстие пробуравлено снаружи.
Дыры в образцах, вероятнее всего, оставили хищные улитки семейства натицид (Naticidae) — остатки этих беспозвоночных в большом количестве находили рядом с моллюсками-жертвами. По словам авторов, это первое подобное сообщение о поведении натицид и брюхоногих в целом, раньше ученые фиксировали ископаемые следы только удачной охоты.
Что заставило улиток буравить раковину изнутри? У палеонтологов нашлось два предположения. Возможно, их система обнаружения добычи — а они ориентируются либо на химические сигналы, либо на вибрации — дала сбой. Улитки ошибочно приняли мертвых моллюсков за живых и принялись сверлить уже пустые раковины. Может быть, они болели или химических сигналов в воде было настолько много, что хищник сбился с толку.
Внутренняя и внешняя поверхности раковин сильно различаются — изнутри они гладкие. Поэтому странно, что хищные улитки не заметили разницы. Вероятно, они и вовсе не обращают внимание на структуру створок, хотя буравить их впустую довольно энергозатратно. Отсюда у исследователей родилась другая гипотеза: хищники могли настолько оголодать, что «накинулись» (если так можно сказать про улиток) на пустые раковины. Во всяком случае исключительная редкость таких случаев указывает на вполне эффективные методы охоты брюхоногих.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.
Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским
Что лучше — нейрокомпьютерные или окулографические интерфейсы? Почему людей надо подбирать под интерфейсы, а интерфейсы — под людей? Об этом мы поговорили с Ярославом Туровским, профессором, заведующим лабораторией медицинской кибернетики ВГУ, ведущим научным сотрудником ИПУ РАН, доктором технических наук и кандидатом медицинских наук, признанным специалистом в области разработки нейроинтерфейсов.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Семь шагов за горизонт
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии