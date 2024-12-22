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22 минуты назад
Андрей Папиш
25

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

5.0

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
Просверленные раковины моллюсков
(1-3) Раковина Astarte incerta из раннего плиоцена с внутренним отверстием, просверленным хищной улиткой. Виды: внешний (1), внутренний (2) и детальный (3). (4-6) Раковина Astarte goldfussi раннего или среднего миоцена с внутренним отверстием, просверленным хищной улиткой. Виды: внешний (4), внутренний (5) и детальный (6) / © Journal of Paleontology, Adiël A. Klompmaker and Gregory P. Dietl.

Ископаемые следы охоты — отличные свидетельства отношений между хищниками и жертвами. Царапины, следы от зубов и когтей и прочие повреждения могут, во-первых, отражать динамику хищничества — как часто добыча гибла не сама собой, а во-вторых, помогают восстанавливать пищевые цепи — кто на кого охотился. Подробнее об этом рассказывают бромалиты, окаменелые остатки пищеварительной системы, включая ископаемые экскременты, но следы укусов позволяют наглядно представить поведение древних животных.

Следы древней неудачной охоты — уникальны и оттого более ценные. Среди окаменелостей они встречаются редко и специалистам сложно однозначно определить, насколько тот или иной отпечаток говорит о неуспехе хищника. Однако двое палеонтологов из США недавно сообщили о нескольких таких случаях. Они обратили внимание, что на некоторых раковинах двустворчатых моллюсков хищник просверлил отверстия не снаружи, а изнутри. Судя по всему, он сделал это по ошибке, но почему? Исследователи попытались ответить на этот вопрос в статье, опубликованной в журнале Journal of Paleontology.

Двустворчатые моллюски с обычными для брюхоногих отверстиями в раковинах, которые пробуравили хищные улитки. (1) Раковина Astarte incerta. (2) Раковина Astarte goldfussi / © Journal of Paleontology, Adiël A. Klompmaker and Gregory P. Dietl.

Палеонтологи рассмотрели 2241 раковину моллюсков неогенового периода (23,03-2,58 миллиона лет назад). Образцы в разное время раскапывали в песчаных карьерах в Нидерландах. Среди массы окаменелостей специалисты выделили два экземпляра, принадлежавших морским двустворчатым моллюскам Astarte goldfussi (датируется плиоценом 5,333-2,58 миллиона лет назад) и Astarte incerta (датируется миоценом 23,03-5,333 миллиона лет назад). Их раковины были просверлены изнутри, отверстия достигали ширины 1,65 и 1,4 миллиметра соответственно.

Затем специалисты оценили, насколько это редко явление: посчитали, как часто подобное встречается во всей коллекции и среди образцов отдельного вида. Выяснилось, что доля таких окаменелостей в среднем менее одного процента, то есть древние хищники крайне редко ошибались, когда охотились, потому что у много других раковин отверстие пробуравлено снаружи.

Современная хищная улитка вида Naticarius orientalis из семейства натицид ползет по морскому дну / © Wikimedia Commons, Nhobgood Nick Hobgood.

Дыры в образцах, вероятнее всего, оставили хищные улитки семейства натицид (Naticidae) — остатки этих беспозвоночных в большом количестве находили рядом с моллюсками-жертвами. По словам авторов, это первое подобное сообщение о поведении натицид и брюхоногих в целом, раньше ученые фиксировали ископаемые следы только удачной охоты.

Что заставило улиток буравить раковину изнутри? У палеонтологов нашлось два предположения. Возможно, их система обнаружения добычи — а они ориентируются либо на химические сигналы, либо на вибрации — дала сбой. Улитки ошибочно приняли мертвых моллюсков за живых и принялись сверлить уже пустые раковины. Может быть, они болели или химических сигналов в воде было настолько много, что хищник сбился с толку.

Внутренняя и внешняя поверхности раковин сильно различаются — изнутри они гладкие. Поэтому странно, что хищные улитки не заметили разницы. Вероятно, они и вовсе не обращают внимание на структуру створок, хотя буравить их впустую довольно энергозатратно. Отсюда у исследователей родилась другая гипотеза: хищники могли настолько оголодать, что «накинулись» (если так можно сказать про улиток) на пустые раковины. Во всяком случае исключительная редкость таких случаев указывает на вполне эффективные методы охоты брюхоногих.

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Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
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