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Находка палеонтологов «состарила» предков птиц современного типа на 20 миллионов лет
Птицы — одна из самых многочисленных и хорошо изученных групп позвоночных. Однако в их ранней эволюции все еще много белых пятен. Например, неясна связь между вымершими длиннохвостыми и ныне живущими короткохвостыми птицами. Описанный в статье для Nature новый род и вид Baminornis zhenghensis назван самой древней из известных короткохвостых птиц. Баминорнис стал важным вкладом в родословную пернатых, указав на их более древние корни и мозаичную раннюю эволюцию.
В последние десятилетия палеонтология продолжает быстро развиваться и «перекраивать» представления об эволюции и систематике живого мира. Не остались в стороне и птицы, которые оказались родней динозавров, — точнее, одной из групп этих мезозойских рептилий. Теперь корни эволюционной ветви птиц теряются в родословной динозавров. Точнее, той ее части, где находятся манирапторы — тероподные динозавры вроде дейнониха и овираптора.
Картину осложняет существование в прошлом более архаичных групп птиц, которые не имеют современных потомков. Это так называемые длиннохвостые — они действительно имели внушительный хвост, как у многих рептилий. Самый известный из них — археоптерикс Archaeopteryx lithographica, живший примерно 150 миллионов лет назад и описанный еще в 1861 году. Уже тогда эволюционист Эрнст Геккель противопоставил его ныне живущим птицам с коротким хвостом.
Всех близких птицам животных вместе с ними недавно объединили под одним «зонтиком» — в кладу авиал. Помимо современных пернатых к авиалам относят археоптерикса (их не то чтобы дедушку, скорее пра-дядю), а также конфуциусорнисов, энанциорнисов и других.
Древние пернатые уже сильно напоминали «нормальных» птиц, но сохраняли и некоторые особенности. Это прежде всего тонкости строения скелета и странные признаки вроде наличия зубов, когтей на крыльях, отсутствия клюва и так далее. Среди такого разнообразия непросто отыскать того самого предка кур, голубей и воробьев.
Важным шагом вперед стала новая статья для журнала Nature. Китайские исследователи описали окаменелость, которую отнесли к новому роду и виду авиал — Baminornis zhenghensis (назван в честь провинции Фуцзянь и ее уезда Чжэнхэ). Возраст находки оценили в 149,9-150,2 миллиона лет. Это неполный скелет, который тем не менее сохранил множество костей, в том числе компоненты левой части грудной клетки.
Баминорнис имел пигостиль — кость, которая образуется слиянием четырех-шести задних хвостовых позвонков. Она характерна только для пигостильных птиц (Pygostylia) и отличает их от «побочных» авиал, не родственных современным птицам. B. zhenghensis имеет уникальное сочетание признаков: специализированные пояса передних и задних конечностей (как у «продвинутых» Ornithothoraces), архаичную кисть манираптора, коракоид в форме распорки, острый угол между отростками вилочки и так далее.
Также неподалеку с голотипом B. zhenghensis нашли кость (вилочку) от какого-то другого авиала. На основании тщательного анализа морфологии и филогении ее владельца отнесли к самой группе Ornithothoraces — то есть современных птиц и самых близких к ним энанциорнисов. В то же время описать второй новый вид на основании единственной косточки палеонтологи не решились.
Таким образом, статья «состарила» короткохвостых птиц как минимум на 20 миллионов лет. Оказалось, имеющий более современный птичий облик баминорнис жил в то же время, что и зубастый длиннохвостый археоптерикс. Это указывает на сложную и хаотичную эволюцию авиал в начале их истории.
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