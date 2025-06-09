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28 минут назад
Александр Березин
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Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

4.1

2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.

Офтоп
# продовольственная безопасность
# продовольствие
# Южная Америка
Основная часть единственного государства в мире, способного обеспечить себя продовольствием, почти не заселена. Здесь, на весьма пересеченной местности, растут в основном джунгли / © Wikimedia Commons, Noel Carter

Исследователи взяли за критерий самообеспечения не просто способность страны дать своему населению определенное количество калорий, но и сбалансировать его питание по белкам, жирам и углеводам. За такой сбалансированный сценарий питания приняли диету Livewell, разработанную Всемирным фондом природы. Она включает семь разных групп продуктов, каждый из которых необходим для полноценного питания. Туда входят фрукты, овощи, группа бобовых, орехов и семян, крахмалистые продукты питания, рыба и морепродукты, мясо, молочные продукты. Результаты научной работы опубликовали в журнале Nature Food.

Из 186 стран подавляющее большинство (154) смогли обеспечить себя только по двум-пяти группам из семи. Пять государств Ближнего Востока — ОАЭ, Афганистан, Ирак, Катар и Йемен — не достигли самодостаточности вообще ни по одной группе. Более трети от всех стран продемонстрировали ее только для двух или менее групп из семи. Больше всего таких стран в Африке (25), а также в Карибском бассейне (10) и Европе (семь).

В то же время каждая седьмая страна планеты самодостаточна по пяти группам из семи или более. Большинство из них расположены в Европе или Южной Америке. Есть и исключения: Китай и Вьетнам показали ее по шести группам из семи, что довольно близко к полной самообеспеченности.

Неожиданным лидером стала Кооперативная Республика Гайана — государство, где живут всего 0,8 миллиона человек, да еще и с очень низкой плотностью населения, вдвое ниже, чем в такой малонаселенной стране, как Россия. Несмотря на это, она обеспечивает себя всеми семью группами.

Как ни странно, лучше всего обстоит дело с обеспечением мясом: 65 процентов всех стран закрывают свои потребности по нему сами. Правда, есть и проблемные регионы, в основном Черная Африка: 82 процента ее стран также не могут закрыть свои потребности по молочным продуктам. Выше этот показатель только в Океании (83 процента), где молочное скотоводство вообще исторически недавнее явление.

Карта самообеспеченности для отдельных групп продуктов питания из работы. 100 процентов показаны голубым цветом / © Jonas Stehl et al.

В целом по молочным продуктам лишь 44 процента стран обеспечивают себя, но среди европейских таких около 100 процентов. По рыбе и морепродуктам самодостаточны 25 процентов стран, включая Россию. По фруктам 47 процентов могут закрыть свои потребности, но по овощам — лишь 24 процента. Лучше всего последними обеспечивают себя Средиземноморье и Центральная Азия, хуже всего — все та же Черная Африка и Северная Европа (последняя — по климатическим причинам). Интересно, что в Южной Америке по овощам справилась только Гайана.

Ученые не разбирают подробно причины такой уникальной самодостаточности Кооперативной Республики (официальное название этой страны). В то же время ее история говорит об этом достаточно много. В 1966 году Гайана стала независимой от Британии, но была бедной и во многом опиралась на импорт продовольствия из-за рубежа. Так вышло из-за почти полной незаселенности государства дальше узкой прибрежной полосы: англичане завозили туда в основном плантационных рабов или наемных сельхозрабочих индийцев, а местное население почти полностью истребили или вытеснили. Пытаясь выйти из проблем с сельским хозяйством, власти выбрали так называемый путь социалистической кооперации, в связи с чем страна с 1970 года и стала называться Кооперативная Республика Гайана.

Увы, успехи социалистического перехода были умеренными. Чтобы покупать продукты питания, государство массово экспортировало сахар с плантаций сахарного тростника. Но после 1980 года на планете был длительный период падения цен на сахар, и ввоз продовольствия стал затруднителен. Гайане негде стало брать достаточное количество валюты для импорта. Тогда страна предприняла серьезные меры и начала выращивать у себя все то, что не могла ввезти. Климат Гайаны характерно экваториальный, среднегодовая температура — плюс 26 градусов Цельсия (на 20 градусов выше, чем в Москве), поэтому неудивительно, что абсолютно все важные для здоровья человека сельхозкультуры там процветают.

У нового исследования есть некоторые недостатки. Во-первых, диета Livewell разработана в рамках борьбы с глобальным потеплением, что деформирует распределение пищевых групп внутри нее. Во-вторых, исследование рассматривает зависимые территории как страны (вроде Макао), хотя те и не планировали обеспечивать себя продовольствием самостоятельно.

В то же время научная работа дает достаточно пищи для размышлений. Если страна с населением в пару сотен раз меньше России и с плотностью населения вдвое ниже может обеспечить себя продовольствием по всем группам, значит, это достижимо практически для всех государств не из самых высоких широт.

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Александр Березин
685 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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# продовольственная безопасность
# продовольствие
# Южная Америка
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