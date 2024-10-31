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NASA решило не раскрывать причины повреждения теплозащитного экрана корабля Orion
Инженеры NASA установили первопричину, приведшую к повреждению теплозащитного экрана космического корабля Orion при его вхождении в атмосферу Земли на завершающем этапе миссии «Артемида I». Но национальное агентство не сообщило, в чем заключается проблема и какие шаги намерены предпринять, чтобы гарантировать безопасность экипажа следующих лунных миссий.
В декабре 2022 года, во время беспилотного испытательного полета «Артемида I», когда когда Orion после полета к Луне возвращался на Землю, корабль потерял часть обшивки теплозащитного экрана. Часть конструкции выдержала перегрев, а инцидент не повлиял на ход полета. Если бы на борту Orion находились люди, они бы благополучно вернулись домой. Однако испытания продемонстрировали, что теплозащита ведет себя не так, как должна была по расчетам конструкторов.
Теперь Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США должно решить, что делать с экраном. Если специалисты решат внести изменения в конструкцию, это потребует частичной разборки корабля Orion. Поэтому в лучшем случае NASA сдвинет дату запуска лунной миссии «Артемида II» с запланированного сентября 2025-го на 2027 год.
Поскольку конкретной информации о причинах повреждений теплозащитного экрана нет, сложно понять, какое решение примут.
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